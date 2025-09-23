Entretenimiento

Jimmy Kimmel reaparece en Instagram con un emotivo homenaje a Norman Lear tras la suspensión de su programa

El presentador sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto al legendario productor, generando especulaciones sobre su situación y recibiendo el apoyo inmediato de celebridades y fanáticos en medio de la polémica

Por Uriel Monterrubio

El martes, Jimmy Kimmel regresó a la vida pública digital haciendo su primera aparición en Instagram desde que ABC suspendió su programa “Jimmy Kimmel Live!” tras la controversia por sus comentarios sobre Charlie Kirk. En la publicación, el conductor de 56 años compartió una fotografía junto al reconocido productor televisivo Norman Lear, fallecido en diciembre de 2023, y acompañó la imagen con las palabras: “Missing this guy today”.

La foto fue interpretada ampliamente por seguidores y analistas como un mensaje velado sobre la situación actual que enfrenta, pues Norman Lear es recordado no solo por haber creado series pioneras como “All in the Family” y “The Jeffersons”, sino por ser un ferviente defensor de la libertad de expresión y del Primer Artículo de la Constitución estadounidense.

El impacto de la publicación fue inmediato: en menos de una hora ya había superado los 44.542 “me gusta” y recibió el respaldo público de celebridades como Jennifer Aniston, Olivia Wilde, Ellen Pompeo y Quinta Brunson. Entre los primeros en reaccionar se contó Rosie O’Donnell, quien comentó: “kill it tonight - feel all the love ❤️”. A pesar de que Kimmel no abordó directamente la suspensión de su programa ni su polémica declaración sobre Kirk, varios seguidores le expresaron su apoyo, subrayando su firmeza: “standing strong and not compromising” (“manteniéndose firme y sin ceder”), mientras que otros celebraron lo que consideraron una victoria simbólica: “¡Hooray, we LOVE you, Jimmy! Justice prevailed! We, the people, prevailed!” (La justicia prevaleció, nosotros, la gente, prevalecimos).

En respuesta al revuelo y al aparente respaldo de la comunidad artística y su audiencia, los comentarios en la publicación permanecen limitados, lo que ha añadido aún más atención al mensaje compartido por Kimmel, quien hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento directo respecto a la demanda de disculpas ni a la posibilidad de referirse al tema en su regreso al programa.

El regreso de Jimmy Kimmel

La cadena ABC anunció el regreso de Jimmy Kimmel a su señal a partir de este 23 de septiembre. En un comunicado emitido por la compañía, se detalló que la producción había sido suspendida la semana anterior con el objetivo de evitar “seguir agitando una situación tensa en un momento emocional para el país”. La empresa explicó: “Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por ende, insensibles”.

La dirección tuvo una serie de conversaciones con el propio Jimmy Kimmel para evaluar la situación. “Pasamos los últimos días manteniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, tras esas charlas, decidimos que el programa volverá el martes”, agregó el comunicado de Disney y ABC.

La controversia que sacó a Jimmy Kimmel del aire

Durante su útlima transmisión, Kimmel sugirió que el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk pertenecía a “la pandilla MAGA” en lugar de a la izquierda política. Además, acusó a Trump de simular pesar por la muerte del activista para obtener “ventaja política”. El presentador había condenado previamente el homicidio y la respuesta de quienes lo celebraron, pero sus bromas en los días previos a la suspensión se centraron principalmente en republicanos a quienes acusó de utilizar el hecho, incluyendo a Eric Trump (“Este pobre tipo quizás necesite que alguien lo adopte”, dijo Kimmel), al vicepresidente JD Vance (y “su pequeño dedo manchado de rímel”), y al director del FBI Kash Patel, quien en un video aparece olfateando repetidamente un micrófono.

La nueva publicación de Kimmel sucede en un contexto en el que tanto personalidades del entretenimiento como organizaciones defensoras de la libertad de expresión han elevado el tono del debate. La carta abierta difundida el lunes y firmada por más de 430 figuras de la industria, junto a la ACLU, denunció represalias y presiones a artistas, otorgando a la imagen de Norman Lear un carácter simbólico en el actual conflicto sobre los límites de la sátira y la crítica en la televisión estadounidense.

