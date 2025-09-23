Colin Farrell recordó la escena más peligrosa de su carrera: “Nadie murió, fue un milagro”

Colin Farrell habló sobre la escena más peligrosa que grabó en su carrera. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Colin Farrell ha vivido todo tipo de retos a lo largo de su carrera, pero recientemente recordó cuál ha sido el momento más demandante y peligroso que le tocó enfrentar frente a las cámaras.

En una conversación con su coprotagonista Margot Robbie para Collider, el actor de 49 años habló sobre su experiencia durante el rodaje de Alexander (2004), el drama histórico dirigido por Oliver Stone.

“Lo más duro que me ha tocado hacer fue una batalla filmada en el desierto de Marruecos. Estuvimos cuatro semanas rodando la Batalla de Gaugamela, así que durante un mes entrábamos cada día al mismo infierno de calor, polvo y caos”, recordó.

Margot, intrigada, le preguntó si se refería a la famosa secuencia con elefantes. El intérprete irlandés rectificó: “Bueno, en realidad esa fue la parte más peligrosa. Vamos a decir que fue lo más arriesgado que he hecho en mi vida”.

Colin Farrell aseguró que la escena en el desierto para "Alexander" fue la más arriesgada de su carrera. (Captura de video)

El actor detalló que en aquellas jornadas se coordinaban decenas de animales y cientos de personas en un set que hoy en día sería casi imposible de reproducir por cuestiones de seguridad.

“Cuando decían acción, entraban ocho elefantes, 200 caballos y unos 800 hombres moviéndose al mismo tiempo. Era una locura”, explicó.

La magnitud de la escena representaba un riesgo constante. “Un tipo se rompió la pierna montando a caballo. Y eso fue todo. Nadie murió. Fue un milagro. Hoy en día no lo harían de esa forma”, confesó.

Aunque Alexander no tuvo la recepción esperada en taquilla, Colin Farrell aseguró que el proceso de filmación fue una experiencia transformadora, en gran medida gracias al liderazgo de Oliver Stone. En su momento, incluso durante los Globos de Oro de 2005, el actor elogió la entrega del cineasta.

Colin Farrell aseguró que su experiencia en "Alexander" fue gratificante gracias a Oliver Stone. (Captura de video)

“Oliver es un director increíble y un hombre excepcional. Sufre de algo poco común en este negocio: una honestidad pura y una integridad total. Tiene una compasión enorme por la humanidad, aunque no siempre se le reconozca”, expresó entonces.

Y añadió: “Se pregunta constantemente por qué nos hacemos daño los unos a los otros, tanto en sociedades avanzadas como en los rincones más olvidados del mundo. Si no tuviera esa curiosidad y ese nivel de empatía, no podría hacer las películas que hace”.

Asimismo, Collin señaló que el rodaje fue “un viaje de descubrimiento para todos los involucrados, pero sobre todo para Oliver”.

“No había duda de que era nuestro líder, y lideraba con el ejemplo. Empujaba al elenco y al equipo al límite, pero a nadie más que a sí mismo. En ese sentido, fue un verdadero capitán”, dijo.

Colin Farrell elogió la capacidad de Oliver Stone para dirigir "Alexander". (EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO)

Para Colin Farrell, aquella experiencia no solo significó un reto físico, sino también un aprendizaje profesional y personal.

“Era el director que te exigía dar tanto como él mismo entregaba. Y eso me marcó. Fue agotador, sí, pero también inspirador. Entendí que actuar no siempre es comodidad, sino también poner el cuerpo y el alma en algo mucho más grande que uno mismo”, concluyó.

Hoy, dos décadas después, Farrell sigue recordando aquella experiencia como uno de los momentos que definieron su carrera.