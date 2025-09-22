Entretenimiento

La advertencia de Angelina Jolie sobre Estados Unidos: “No reconozco a mi país”

Durante su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, la actriz compartió su preocupación por las divisiones sociales

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Angelina Jolie expresó su desencanto
Angelina Jolie expresó su desencanto con la situación actual de Estados Unidos durante el Festival de Cine de San Sebastián

No reconozco mi país”. Con esta frase, Angelina Jolie, una de las figuras más influyentes de Hollywood, expresó su desencanto con la situación actual de Estados Unidos durante su participación en el Festival de Cine de San Sebastián en España.

La actriz y directora, reconocida por su activismo y su visión internacional, abordó en una rueda de prensa su preocupación por la polarización social y las restricciones a la libertad de expresión en su país natal, en un contexto marcado por recientes controversias mediáticas, según reportó la prensa internacional.

“Amo mi país, pero en este momento, no lo reconozco”, declaró. La artista, que acudió al certamen para presentar Couture, destacó que su vida y entorno siempre han sido internacionales, y que su perspectiva se basa en la igualdad y la unidad.

Y agregó: “Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales de alguien, me parece muy peligrosa”.

Jolie insistió en la gravedad del momento actual y en la necesidad de ser cautelosos con las palabras: “Vivimos tiempos muy, muy difíciles juntos”.

La actriz criticó la polarización
La actriz criticó la polarización social y las restricciones a la libertad de expresión en su país natal

Las declaraciones de la actriz se produjeron pocos días después de que la cadena ABC, propiedad de Disney, retirara indefinidamente el programa nocturno de Jimmy Kimmel.

La decisión de Nexstar Media de interrumpir su emisión se dio por comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El contexto de la intervención de Angelina Jolie en San Sebastián, su primera visita al festival, estuvo marcado por la presencia de otras celebridades y por la proyección de Couture, un drama ambientado en la Semana de la Moda de París que explora temas de enfermedad, deseo y resiliencia femenina.

La ganadora del Oscar también compartió momentos emotivos al recordar a su madre, la actriz y activista Marcheline Bertrand, y reflexionó sobre la importancia de la comunidad y el apoyo en situaciones difíciles.

"Couture" es la nueva película
"Couture" es la nueva película que Jolie ha presentado en festivales del mundo

Angelina Jolie se mudará al extranjero

En el plano personal, la actriz prepara un cambio radical en su vida. De acuerdo con People, planea vender su histórica residencia en Los Ángeles y mudarse al extranjero en cuanto sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplan 18 años en 2025.

Una fuente cercana citada por el medio explicó que Jolie “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”, pero se vio obligada a hacerlo por el acuerdo de custodia con su exesposo, Brad Pitt, tras un largo proceso de divorcio.

La propiedad, adquirida en 2017 por USD 24,5 millones, es una mansión de 1913 con seis dormitorios y diez baños, y cuenta con una historia ligada a figuras como Cecil B. DeMille y Charles Chaplin.

Angelina Jolie, madre de seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne—, indicó que su prioridad es el bienestar de su familia. “Cuando tienes una familia grande, quieres que tengan privacidad, paz y seguridad”, declaró en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Aunque ha mantenido su residencia en Los Ángeles para criar a sus hijos, admitió que el ambiente de la ciudad no le ofrece la humanidad que ha encontrado en otras partes del mundo.

Según reportes, Angelina Jolie considera
Según reportes, Angelina Jolie considera a Camboya, país donde adoptó a su hijo mayor Maddox

El destino que se especula entre sus planes es Camboya, país que considera su verdadero hogar y donde adoptó a su hijo mayor, Maddox, en 2002.

Según describió People, Jolie ha expresado antes que dicha nación ocupa un lugar especial en su corazón y que, tras dejar Los Ángeles, dedicará largas temporadas allí, además de visitar a sus familiares en distintos países.

