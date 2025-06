El día que Angelina Jolie supo que sería madre: un viaje que la llevó a adoptar tres hijos

La actriz estadounidense relata cómo su trabajo con refugiados la condujo hacia la maternidad adoptiva y transformó completamente su perspectiva familiar (Grosby Group/REUTERS)

A lo largo de los años, Angelina Jolie ha compartido detalles íntimos sobre su experiencia como madre adoptiva de tres de sus seis hijos, revelando cómo su trabajo humanitario la condujo hacia la maternidad y transformó su perspectiva sobre la familia.

En diversas conversaciones con la prensa, la actriz estadounidense describió el momento preciso en que supo que adoptaría a su primer hijo durante una misión humanitaria en Camboya hace más de dos décadas.

“En 2001, estaba en un programa escolar en Samlout jugando con bloques en el piso con un niño pequeño y tan claro como el día pensé: ‘Mi hijo está aquí’”, reveló a Vogue India.

Y continuó en su potente relato: “Unos meses después conocí al bebé Mad en un orfanato. No puedo explicarlo y no soy de las que cree en mensajes o supersticiones. Pero fue simplemente real y claro”.

La ganadora del Oscar adoptó a Maddox en 2002, cuando el niño tenía pocos meses de edad. Este primer encuentro con la adopción marcó el inicio de un viaje que se repetiría dos veces más: en 2005 adoptó a Zahara desde Etiopía, y en 2007 a Pax desde Vietnam.

Angelina Jolie adoptó a Maddox en 2002 mientras estaba en Camboya, donde un año antes tuvo la certeza de que encontraría a su futuro hijo en aquel país (REUTERS/Amanda Andrade-Rhodes)

Jolie explicó a Vogue India que su experiencia en Camboya fue transformadora en múltiples aspectos. “Camboya fue el país que me hizo consciente de los refugiados. Me hizo participar en asuntos exteriores de una manera que nunca había hecho, y unirme a ACNUR. Por encima de todo, me convirtió en mamá”, declaró.

El mencionado país del sudeste asiático no solo la introdujo al mundo de la ayuda humanitaria, sino que también despertó en ella el deseo de maternidad.

La conexión fue tan profunda que años más tarde dirigiría la película bélica de suspenso Primero mataron a mi padre, estrenada en 2017.

“Es la película que une esos mundos”, sostuvo para la revista HOLA! un tiempo atrás. “Pero en el corazón, es la historia de años difíciles en el país de mi hijo. Así que mi maternidad también influye en mi trabajo”.

La estrella de cine enfatiza que en su hogar las palabras "adopción" y "orfanato" tienen connotaciones exclusivamente positivas para toda la familia (REUTERS)

¿Por qué Angelina Jolie optó por la adopción?

Angelina Jolie, quien recientemente cumplió 50 años, desarrolló una filosofía particular sobre la adopción que enfatiza el respeto hacia los orígenes culturales de sus hijos.

“Todos los niños adoptados vienen con un hermoso misterio de un mundo que se encuentra con el tuyo”, explicó a People.

En esa misma línea, la estrella de Hollywood destacó la importancia de que tres de estos niños llegaran a su vida, puesto que para ella fue más importante lo que sus hijos pudieran sumar a su vida y no al revés.

“Cuando son de otra raza y tierra extranjera, ese misterio, ese regalo, es tan completo. Pero ellos nunca deben perder el contacto con el lugar de donde vinieron. Tienen raíces que tú no tienes”, agregó.

Jolie describe a Zahara como "una mujer africana extraordinaria" cuya conexión con Etiopía y su continente la llena de admiración constante (Backgrid/The Grosby Group)

Sobre Pax, destacó que el niño pasó sus primeros tres años y medio de vida en un solo lugar, compartido con otros 20 niños y durmiendo sobre una cama de hierro.

“Y de repente, aquí está en una situación muy libre con nuevos hermanos y hermanas y una mamá y un papá. Está aprendiendo inglés y es tan cariñoso y salvaje y libre porque de repente tiene libertad”, detalló poco después de oficializar su proceso de adopción, según declaraciones recogidas por People.

En referencia a sus dos hijos varones mayores, aclaró que se mantienen conectados a sus comunidades de origen: “Los chicos saben que son del sudeste asiático, y tienen su comida y su música y sus amigos, y tienen un orgullo particular”.

La actriz insiste en que la adopción debe ser vista como un intercambio mutuo de mundos. “Hónralos. Aprende de ellos. Es el viaje más increíble para compartir. Ellos no están entrando a tu mundo, ustedes están entrando a los mundos del otro”, declaró en otra ocasión a Vogue.

Pax vivió sus primeros años en condiciones difíciles hasta encontrar libertad y amor en una familia que respeta su herencia vietnamita (Backgrid/The Grosby Group)

En su hogar, las palabras “adopción” y “orfanato” tienen connotaciones exclusivamente positivas, debido a que no puede vincular la experiencia del parto y el embarazo con sus seis hijos por igual.

“Con mis hijos adoptados, no puedo hablar del embarazo, pero hablo con mucho detalle y amor sobre el viaje para encontrarlos y cómo fue mirar sus ojos por primera vez”, compartió con People.

Además de sus tres hijos adoptivos Maddox (23 años), Pax (21 años) y Zahara (20 años), Angelina Jolie tiene tres hijos biológicos con su exesposo Brad Pitt: Shiloh (19 años) y los gemelos Knox y Vivienne (16 años), nacidos en 2006 y 2008 respectivamente.

La famosa artista enfatiza que no existe diferencia en cómo percibe a sus hijos, independientemente de si llegaron a su familia por adopción o nacimiento.

“Cada uno tuvo una hermosa manera de convertirse en familia”, declaró a People. “Lo que es importante es hablar con mente abierta sobre todo ello y compartir”.

Angelina Jolie es madre de seis hijos: Maddox (23), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Knox y Vivienne (16). Los tres últimos son fruto de su matrimonio con el actor Brad Pitt (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las raíces de los hijos adoptivos de Angelina Jolie

Públicamente, Jolie expresó particular admiración por su hija Zahara, de origen etíope. En una entrevista con la activista climática ugandesa Vanessa Nakate para TIME 100 Talk, brindó un inusual comentario acerca de la mayor de los hermanos, quien actualmente estudia en la universidad.

“Mi hija es de Etiopía, una de mis hijas... Y he aprendido mucho de ella. Ella es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria y su conexión con su país, su continente, es suya y es algo ante lo que solo puedo quedarme atrás con admiración”, indicó.

Asimismo, abordó los desafíos que enfrenta como madre de hijos adoptivos de diferentes orígenes étnicos en el contexto social estadounidense actual. En declaraciones a Harper’s Bazaar, expresó su preocupación por el racismo y la discriminación.

“Estoy muy bendecida de haber sido autorizada a ser su mamá", expresó la artista sobre haber cruzado su camino con sus tres primeros hijos (Shutterstock)

“Un sistema que me protege a mí pero podría no proteger a mi hija —o cualquier otro hombre, mujer o niño en nuestro país basado en el color de piel— es intolerable”, declaró a la publicación.

La intérprete de Maléfica y Lara Croft insistió en la necesidad de ir “más allá de la simpatía y las buenas intenciones” y subrayó la urgencia de “leyes y políticas que realmente aborden el racismo estructural y la impunidad”.

A pesar de los desafíos, Angelina Jolie mantiene una perspectiva de profunda gratitud hacia su experiencia como madre adoptiva. “Estoy muy bendecida de haber sido autorizada a ser su mamá. Estoy agradecida todos los días”, confesó a Vogue India.

La separación de Brad Pitt en 2016 fue por el bienestar familiar según Jolie, quien mantiene el enfoque en la sanación (Charles Sykes/Invision/AP)

La separación de Brad Pitt en 2016 y su posterior divorcio en abril de 2019 han modificado notoriamente vida familiar, pero la actriz defiende su enfoque en el bienestar de sus hijos.

“Me separé por el bienestar de mi familia”, dijo a People. “Fue la decisión correcta. Continúo enfocándome en su sanación”.