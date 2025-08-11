Angelina Jolie venderá la histórica propiedad que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille en Los Ángeles

Angelina Jolie venderá la icónica propiedad que adquirió en 2017. (Créditos: REUTERS/Hollie Adams. Google Maps)

La legendaria residencia que alguna vez fue hogar del icónico cineasta Cecil B. DeMille podría cambiar de dueño, y su próxima gran escena no sería en la pantalla, sino en el mercado inmobiliario.

Page Six informó que una fuente les confirmó que Angelina Jolie está lista para poner en venta la imponente propiedad que adquirió en 2017 por 24.5 millones de dólares.

Ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, en Los Ángeles, la finca se extiende por más de dos acres y fue construida en 1913. Durante casi 40 años, hasta su fallecimiento en 1959, fue el hogar de Cecil B. DeMille, director de clásicos como The Ten Commandments.

Angelina Jolie adquirió la mansión de Cecil B. DeMille por 24.5 millones de dólares. (Google Maps)

El inmueble cuenta con más de mil metros cuadrados de interiores distribuidos en seis dormitorios, 10 baños y detalles arquitectónicos que evocan el glamour dorado de Hollywood.

Entre sus encantos, la mansión ofrece cuatro chimeneas, una bodega de vinos de gran capacidad, una casa de té, jardines formales y una piscina flanqueada por fuentes en cascada. Además, presume vistas privilegiadas del Observatorio Griffith.

La propiedad, que permaneció en manos de la familia DeMille tras la muerte del director, fue restaurada para recuperar el espíritu original de su época, según informó el Los Angeles Times. Conserva molduras y panelados delicados, amplios salones formales y puertas francesas arqueadas que conectan los interiores con los jardines.

Cabe destacar que Angelina Jolie no solo convirtió la lujosa mansión en su refugio personal durante la pandemia, donde permaneció junto a sus hijos, sino que también la abrió para acoger a amigos desplazados por los incendios forestales que afectaron la región a principios de este año.

Angelina Jolie abrió las puertas de su mansión a sus amigos que perdieron su casa en los incendios en Los Ángeles. (REUTERS/Manon Cruz)

En 2021, la actriz habló con British Vogue sobre su elección de mudarse allí y afirmó que lo hizo para que sus hijos pudieran estar “cerca de su padre, que vive a solo cinco minutos”, en referencia a su exesposo Brad Pitt.

Por si fuera poco, la protagonista de Maléfica admitió sentir cierta presión al mudarse a la propiedad.

“Sentí un poco de presión al mudarme. Como si me hubiera colado en el lugar donde DeMille y Chaplin solían pasar el rato. Lo que más me gusta es que no hay sala de entretenimiento, pero sí muchos senderos y lugares para caminar y pensar. Me siento muy afortunada de tener eso en este momento”, comentó.

Más allá del valor histórico, la mansión se convirtió en un símbolo del nuevo capítulo de vida de la actriz tras su divorcio. La compra se produjo poco después de la ruptura con Brad Pitt, mientras este mantenía su propia residencia a pocos minutos, valorada en 5,5 millones de dólares, la cual fue saqueada por ladrones en junio pasado cuando el actor se encontraba promocionando su película F1.

Angelina Jolie aseguró que se mudó a la propiedad para que sus hijos estuvieran cerca de Brad Pitt. (EFE/Everett Kennedy Brown)

La expareja se separó en 2016 y mantuvo una intensa batalla legal durante ocho años para resolver la custodia de sus seis hijos y el reparto de bienes. El acuerdo llegó el año pasado, aunque aún disputan la propiedad de su viñedo francés de 500 millones de dólares, Château Miraval.

Aunque no se han revelado detalles sobre el precio que Angelina Jolie pedirá por la propiedad, los expertos estiman que podría superar con creces los 24.5 millones de dólares que pagó hace siete años, debido a la alta demanda por residencias con historia en Los Ángeles y la exclusividad de Los Feliz.