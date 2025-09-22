Aerosmith y Yungblud preparan un EP colaborativo luego de su aparición en el tributo a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs

El tributo a Ozzy Osbourne selló la sinergia entre Steven Tyler y Yungblud (Foto: YouTube/@MTV)

Los fans ya esperaban nueva música de Aerosmith junto a Yungblud, esta colaboración surge después de que Steven Tyler y Joe Perry (guitarrista de Aerosmith) unieran fuerzas con el artista británico para hacer un tributo a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs.

Sólo unos días después de una brillante presentación, presentan “My Only Angel”, el primer sencillo que se desprende del EP One More Time.

El sencillo es una pieza de puro rock que trae de vuelta el sonido de las estridentes guitarras eléctricas junto a las voces de Yungblud y Steven Tyler, que parece ser ya se rehabilitó de su lesión en las cuerdas vocales.

“¿Llorarías si te llamara mi ángel?/ Tengo que irme, tengo que irme, tengo que dejarte una vez más“, cantan Yungblud y Tyler en el coro de la canción.

Steven Tyler se está recuperando de una lesión en las cuerdas bucales por lo que no puede hacer su legendario grito (Foto: YouTube/@MTV)

Tyler describió el próximo EP como “enchufarse a la electricidad pura”, también mencionó a Yungblud, cuyo verdadero nombre es Dominic Harrison, “es increíblemente talentoso, un verdadero animal salvaje, en el buen sentido”, explicó Steven Tyler.

“Tenemos a un chico que vive su vida a todo volumen... creció con nuestros discos y la invasión británica... ahora estamos juntos en el estudio creando algo que cruza las generaciones”, continuó el legendario rockero.

Agregó que Harrison logró colaborar con todos los grandes que admiraba y luego “comenzó a soñar, es tan simple como eso”, dijo con admiración Tyler.

Además, Yungblud escribió en un comunicado: “He estado preparado para una colaboración con Aerosmith, toda mi vida. La química explotó al entrar juntos al estudio”, dijo con entusiasmo el joven músico, reconocido por interpretar el éxito “Tongue Tied”.

YungBlud estuvo listo desde siempre para colaborar con sus héroes (REUTERS/Brendan Mcdermid)

“Es el tipo de colaboración con la que mi yo más joven ni siquiera habría soñado, así que estar aquí sentado con un vinilo en la mano que dice ‘Aerosmith y Yungblud’ me deja realmente alucinado”, continuó.

“Steven y Joe están en la cima de sus carreras y trabajar con ellos es un gran honor. Estoy grabando discos junto a mis héroes, los conciertos son una locura cada noche y el rock’n roll está reviviendo, les guste o no”, dijo el cantante asegurando que está disfrutando al máximo cada segundo.

Finalmente, Joe Perry, el legendario guitarrista de 75 años, recordó que hace un año se enteró de que Harrison quería colaborar, “Había escuchado su sencillo y dije: ‘Claro que sí, este tipo tiene talento’”, afirmó Perry.

El disco saldrá a la venta en todo el mundo el 21 de septiembre (Foto: store.aerosmith.com)

“Cuatro días después entramos al estudio donde tuvimos la oportunidad de conocernos. Llamé a Steven (Tyler) y le dije ‘Tienes que escuchar a este chico Yungblud, el es totalmente auténtico’” recordó el guitarrista.

Luego del primer encuentro avanzaron rápido, cuenta que en mayo ya estaban en el estudio con Tyler grabando música nueva. El resultado final fue esta colaboración entre Aerosmith y Yungblud que promete darle un nuevo aire al Rock’n Roll.

One More Time sale a la venta el viernes 21 de noviembre, incluye el sencillo “My Only Angel”, así como las canciones “Problems”, “Wild Woman y ”A Thousand Days", además de una nueva versión del éxito “Back in the Saddle” originalmente de Aerosmith.