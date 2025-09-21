Las conquistas más famosas de Liam Gallagher, el eterno chico malo del britpop

Fuera del escenario, Liam Gallagher no sólo es famoso por sus polémicos comentarios, sino también por un largo historial de corazones rotos en su haber (Créditos: Jesús Avilés)

El líder de Oasis, Liam Gallagher, siempre ha cultivado la imagen del eterno chico malo del rock británico. Insolente, provocador y rebelde, su vida privada ha sido tan caótica como su paso por los escenarios.

Con cuatro hijos de cuatro relaciones diferentes y una larga lista de romances mediáticos, el músico de Manchester ha protagonizado escándalos que lo convirtieron en blanco predilecto de la prensa rosa.

Él mismo reconoció los estragos de sus constantes idilios. “He sido un poco un marido de mierda y eso ha afectado a mis hijos, y lo lamento”, confesó en el documental As It Was (2019).

Sin embargo, con sus 53 años cumplidos este domingo, el músico parece haber encontrado la tan anhelada estabilidad junto a Debbie Gwyther, su actual pareja y mánager.

El propio Gallagher reconoce que su vida sentimental ha sido una cadena de errores. (Photo by Sebastian Reuter/Redferns)

Patsy Kensit: matrimonio de portada y lágrimas

En plena cumbre del britpop, Liam Gallagher se casó en abril de 1997 con la actriz y cantante Patsy Kensit, célebre por sus papeles en Arma Letal 2 y Absolute Beginners. La pareja se convirtió en símbolo de la llamada Cool Britannia: incluso protagonizaron una icónica portada de Vanity Fair envueltos en sábanas con la Union Jack.

Fruto de su relación nació Lennon Gallagher en 1999, hoy convertido en modelo internacional. Sin embargo, la unión no duró. El matrimonio se disolvió en el año 2000 tras continuas infidelidades y tensiones. “Lloré cada día de mi matrimonio”, confesó Kensit años después a Radio Times.

Liam llevaba el nombre de Patsy tatuado en el hombro (The Grosby Group)

“Había escuchado todos los rumores sobre lo mujeriego que era y sabía lo que ocurría a mis espaldas. Liam era muy joven y veía todas las tentaciones que tenía a su alrededor. No era ingenua respecto a lo tóxico que eso puede llegar a ser”.

“Me sentía tan triste. Vivía la fantasía y la pesadilla de toda chica de 18 años”, le dijo en algún punto a The Telegraph.

Seis años después de su divorcio, Kensit y Gallagher volvieron a considerarse amigos. “Ahora solo recuerdo las buenas épocas. A veces nos reímos de lo que pasó”, sostuvo la estrella de Emmerdale a Radio Times.

Lisa Moorish y su primera hija secreta

Apenas un par de meses después de casarse con Kensit, Gallagher tuvo una aventura con la cantante Lisa Moorish. Ella frecuentaba el círculo de la banda. Su voz incluso aparece en los coros de una versión acustica de Fade Away, tema de Oasis para el disco colaborativo The Help Album.

El affaire con Moorish es recordado como una de las traiciones más sonadas de la prensa británica. (Bang Media International)

En 1998 nació Molly, su primera hija, un hecho que desató un escándalo en la prensa británica.

Durante años, Gallagher se mantuvo ausente en la vida de Molly, y recién en 2018 conoció a su hija, ya adulta.

Según relató el cantante, se encontraron en un pub, bebieron, “hubo lágrimas y todo eso”. Luego llevó a Molly a un concierto de los Rolling Stones y después viajaron a Ibiza junto a los otros dos hijos de Gallagher.

La joven, hoy de 26 años, afirmó en The Times que no guarda rencor: “Todo sucedió de la manera en la que tenía que suceder. Conseguimos salir adelante y estoy feliz de tenerlo ahora”.

Liam Gallagher junto a sus hijos Molly, Gene y Lennon. (Instagram/Molly Moorish Gallagher)

Nicole Appleton: matrimonio roto por un escándalo

En 2000, Liam inició una relación con Nicole Appleton, integrante de la exitosa banda All Saints y exnovia de Robbie Williams. Gallagher le escribió la canción “Songbird” como una muestra de amor.

Juntos tuvieron un hijo, Gene, en 2001, y ocho años después se casaron en Londres, en el mismo registro civil donde el cantante había contraído matrimonio con Kensit.

Nicole Appleton conoció a Liam en 2000 y se convirtió en su segunda esposa ocho años más tarde (The Grosby Group)

La unión terminó en 2014 tras un mediático divorcio. Appleton presentó pruebas de adulterio y reveló que Gallagher le había confesado la infidelidad apenas horas antes de que los tabloides lo publicaran. Liam le había dicho todo por teléfono mientras ella estaba de vacaciones en 2013.

Liza Ghorbani: la batalla legal en Nueva York

La relación entre Liam Gallagher y la periodista estadounidense Liza Ghorbani comenzó alrededor de 2010 y 2011. Era un amorío esporádico que dio como fruto a su hija Gemma, nacida en 2013. La noticia del embarazo detonó la separación de Gallagher y Nicole Appleton.

En 2013, Ghorbani demandó al músico en Nueva York por 2 millones de libras en manutención. Aunque alcanzaron un acuerdo confidencial en 2015, los conflictos legales continuaron. Según Daily Mail, Ghorbani presentó este marzo un nuevo reclamo en la Corte Suprema de Nueva York para incrementar el monto asignado para la niña de 12 años.

Liza Ghorbani llevó al cantante a los tribunales por la manutención de su hija Gemma.(John Marshall Mantel/ZUMA Wire/Alamy Live News)

El propio Gallagher reaccionó en redes sociales con calificativos de “vividora” a su ex interés amoroso. También precisó las cantidades que pagaba, frente a las acusaciones de mezquindad. “Y son 300 mil al año, no 36 mil al año. Hagan bien las cuentas. LG x”, escribió en X.

Hasta hoy, el ex Oasis admite que nunca ha conocido a su hija menor en persona.

Lily Allen: pasión en las alturas

Otro episodio curioso en la vida sentimental de Liam Gallagher fue su aventura con la cantante Lily Allen. Ella misma lo contó en su autobiografía My Thoughts Exactly (2018), donde relató que ambos tuvieron un encuentro íntimo en los baños de un avión rumbo a Japón en 2009.

“Nos emborrachamos en el avión. En algún momento Liam y yo nos encontramos juntos en el baño haciendo algo que no debería estar haciendo, y no eran drogas”, escribió.

Lily Allen reveló que tuvo un encuentro íntimo con Liam durante un viaje en avión (The Grosby Group)

Allen aseguró que, al día siguiente, Gallagher le pidió que no dijera nada porque estaba casado. Posteriormente, incluso le rogó que desmintiera los rumores ante Appleton si ella sospechaba algo. “Cuando él me informó de su existencia me horroricé, incluso aunque no fuese yo la que estaba casada ni la que estaba siendo infiel”, recordó la artista en su libro.

Debbie Gwyther: el amor que lo “rescató”

Desde 2013, la vida sentimental de Gallagher parece haber encontrado calma junto a Debbie Gwyther, su actual pareja y mánager. Ambos viven en Londres y se comprometieron en 2019, cuando Liam le pidió matrimonio durante un viaje de ensueño a la Costa Amalfitana.

A pesar de sus constantes planes, la boda no ha logrado concretarse por distintos motivos. En 2020, la pandemia de coronavirus los forzó a poner en pausa la celebración de sus nupcias.

Luego, en 2023, volvieron a postergar el matrimonio por una cirugía en la cadera de Liam Gallagher.

Liam y Debbie viven juntos en Londres y han hablado de boda en más de una ocasión.(Instagram/Mollymoorishgallagher)

Según los tabloides, este 2025 también había sido considerado un año propicio, pero decidieron esperar un poco más para priorizar la gira de reencuentro de Oasis.

En varias entrevistas, el músico ha celebrado su relación actual y cómo Gwyther transformó su caos interno.

“Debbie me rescató cuando estaba hundiéndome. Solo me dijo: ‘Deja de ser un idiota’. Me sacó de la casa, me presentó a todo tipo de gente fuera de mi mundo, me hizo hacer cosas nuevas. Fue un soplo de aire fresco, hombre. Me arregló de arriba abajo”, expresó a Q Magazine.

Aunque en 2018 circularon rumores de una supuesta agresión en un club nocturno, la propia Gwyther ha defendido su romance.

“El Liam que yo conozco y el Liam que está en el ojo público son totalmente diferentes. A veces bebe demasiado, es impulsivo y malhablado, pero eso no significa que no pueda ser tierno al mismo tiempo. Es muy responsable con la familia. La manera en la que se comporta conmigo, con mis familiares, con sus hijos y con su madre es la razón por la que lo amo”, dijo en el documental As It Was.