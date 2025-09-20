Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos tras recibir amenazas

El cantante británico canceló sus shows en Connecticut y Boston como medida de precaución (REUTERS/Toby Melville)

Morrissey, de 66 años, canceló dos conciertos agendados en Estados Unidos tras recibir lo que su equipo describió como una “amenaza creíble contra su vida”.

El cantante británico debía actuar el viernes 19 de septiembre en el Foxwoods Resort Casino en Mashantucket, Connecticut, y este sábado 20 en el MGM Music Hall at Fenway en Boston, Massachusetts.

“En los últimos días, ha habido una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el compromiso de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión”, se leía en la publicación difundida el viernes en la cuenta oficial de Facebook e Instagram del artista.

Más tarde, se confirmó que la presentación en Boston tampoco se realizaría.

La amenaza se originó en un mensaje publicado en la red social Bluesky días antes del concierto de Morrissey en Canadá (Ocesa)

El origen de las amenazas

Las cancelaciones se produjeron pocos días después de que un hombre en Ottawa, Canadá, fuera acusado de planear un ataque contra el intérprete.

Según documentos judiciales, Noah Castellano, de 26 años, publicó el 4 de septiembre en la red social Bluesky un mensaje en el que amenazaba directamente con disparar al músico durante su actuación en el festival CityFolk, programada para el 12 de septiembre.

El mensaje, citado por Ottawa Citizen y replicado por varios medios británicos, decía: “Steven Patrick Morrissey, cuando actúes en el TD Place aquí en Ottawa la próxima semana, la noche del 12 de septiembre de 2025 a eso de las 9 p.m., estaré presente en el recinto, entre el público, e intentaré dispararte muchas veces y matarte con un arma muy grande que poseo ilegalmente”

Un hombre de 26 años fue acusado en Canadá de planear un ataque armado contra el artista (EFE/Sebastián Silva/Archivo)

Pese a la amenaza, el show en Ottawa se llevó a cabo sin incidentes.

Sin embargo, días después, Castellano fue detenido y posteriormente liberado bajo una fianza de 5.000 dólares canadienses. Consultado por Ottawa Citizen acerca de los cargos en su contra, se limitó a decir: “No estoy interesado”.

A pesar de la polémica, el artista planea seguir adelante con su gira mundial.

De acuerdo con su itinerario, Morrissey retomará los escenarios el martes 24 de septiembre en Filadelfia, con presentaciones confirmadas en varias ciudades estadounidenses hasta finales de octubre.

Posteriormente viajará a México, donde tiene programado un concierto el 31 de octubre, antes de continuar con su tour por Sudamérica.

Su ruptura con The Smiths

La decisión de vender sus intereses en The Smiths tien el objetivo de cerrar un capítulo marcado por disputas con sus antiguos compañeros. (Europa Press)

En paralelo a sus compromisos artísticos, Morrissey sorprendió este mes al anunciar que pondrá a la venta todos sus intereses vinculados a The Smiths, la legendaria banda que integró en los años ochenta junto a Johnny Marr, Mike Joyce y Andy Rourke.

En un comunicado publicado en su página web, Morrissey Solo, bajo el título “A Soul for Sale” (“Un alma en venta”), el músico explicó que el acuerdo incluiría el nombre del grupo, el arte gráfico creado por él, los derechos de merchandising, las composiciones líricas y musicales, las grabaciones, los contratos editoriales y todos los derechos de sincronización de las canciones.

“He tenido suficiente de asociaciones maliciosas. Con toda mi vida he pagado mis debidos derechos a estas canciones y a estas imágenes. Ahora me gustaría vivir desvinculado de aquellos que no me desean más que mala voluntad y destrucción, y esta es la única resolución”, argumentó el músico.

Asímismo, días recientes, también reveló que rechazó una invitación para actuar en la conferencia del partido británico Reform UK, y argumentó que no tenía interés en política.

“Soy apolítico” y “nunca me he unido a un partido político, ni he votado en toda mi vida”, escribió en un comunicado en su página oficial.