Morrissey mantiene a México en suspenso: el cantante cancela más conciertos tras amenazas de muerte

La gira NUDE de Morrissey ha dado un giro inesperado luego de que el cantante británico cancelara de último momento sus próximos conciertos en Estados Unidos debido a lo que su equipo ha calificado como una “amenaza creíble” contra su vida.

El músico, conocido tanto por su carrera en solitario como por su paso en The Smiths, tenía programadas presentaciones en Foxwoods y en el MGM Music Hall de Boston, mismas que han quedado suspendidas como medida extrema de precaución.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo del cantante explicó: “En los últimos días el compositor inglés recibió amenazas, por lo que como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión”.

En un comunicado emitido por el recinto de Boston, también se enfatizó: “En los últimos días se ha identificado una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para garantizar la seguridad del artista y de la banda, el concierto de mañana ha sido cancelado”.

Morrissey declaró que tener los derechos de la banda le causan terror año con año (Captura Instagram/@morrisseyofficial/imagen de fondo: Jimmy Clitheroe/Foto: Basia & Vanessa)

Esta decisión se produce pocas semanas después de la detención de Noah Castellano, residente de Ottawa, quien fue arrestado tras realizar amenazas abiertas contra el cantante mediante la aplicación Blue Sky.

Castellano llegó a publicar que planeaba disparar contra Morrissey durante su show en el TD Place de Ottawa. A pesar de estas amenazas, el intérprete británico logró presentarse sin incidentes en el festival CityFolk de Ottawa, mientras que el responsable quedó bajo fianza.

Por el momento no ha quedado claro si la cancelación de los shows en Estados Unidos responde a nuevas amenazas o únicamente al antecedente ya documentado. Lo cierto es que el ambiente de preocupación y alerta ha marcado esta etapa de la gira NUDE.

¿Qué pasa con los conciertos de Morrissey en México?

Morrissey se presentará en Ciudad de México y Guadalajara. (Cortesía: Ocesa)

Ante esta situación y tras la fama del británico por cancelar conciertos -varias veces en tierras mexicanas- muchas personas en redes sociales comenzaron a preguntarse qué sucederá con su show programado en Ciudad de México.

A pesar de la inquietud, los conciertos de Morrissey en América Latina no han experimentado modificación. El cantante tiene programadas fechas importantes: el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Hasta ahora, ambos conciertos siguen en pie y forman parte de su itinerario, que contempla también su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires en Argentina.

Los fans en México permanecen atentos al desarrollo de la situación, esperando que las presentaciones puedan realizarse de forma segura y que la gira NUDE continúe sin más contratiempos inesperados.