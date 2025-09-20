México

Morrissey mantiene a México en suspenso: el cantante cancela más conciertos tras amenazas de muerte

El exlíder de The Smiths suspende más shows tras recibir advertencias de atentados y sus fans temen que su parada en tierras mexicanas se encuentre en peligro

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Morrissey regresa a México -
Morrissey regresa a México - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

La gira NUDE de Morrissey ha dado un giro inesperado luego de que el cantante británico cancelara de último momento sus próximos conciertos en Estados Unidos debido a lo que su equipo ha calificado como una “amenaza creíble” contra su vida.

El músico, conocido tanto por su carrera en solitario como por su paso en The Smiths, tenía programadas presentaciones en Foxwoods y en el MGM Music Hall de Boston, mismas que han quedado suspendidas como medida extrema de precaución.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo del cantante explicó: “En los últimos días el compositor inglés recibió amenazas, por lo que como medida de precaución para la seguridad tanto del artista como del público, el concierto de esta noche en Foxwoods ha sido cancelado. Agradecemos su comprensión”.

En un comunicado emitido por el recinto de Boston, también se enfatizó: “En los últimos días se ha identificado una amenaza creíble contra la vida de Morrissey. Por precaución y para garantizar la seguridad del artista y de la banda, el concierto de mañana ha sido cancelado”.

Morrissey declaró que tener los
Morrissey declaró que tener los derechos de la banda le causan terror año con año (Captura Instagram/@morrisseyofficial/imagen de fondo: Jimmy Clitheroe/Foto: Basia & Vanessa)

Esta decisión se produce pocas semanas después de la detención de Noah Castellano, residente de Ottawa, quien fue arrestado tras realizar amenazas abiertas contra el cantante mediante la aplicación Blue Sky.

Castellano llegó a publicar que planeaba disparar contra Morrissey durante su show en el TD Place de Ottawa. A pesar de estas amenazas, el intérprete británico logró presentarse sin incidentes en el festival CityFolk de Ottawa, mientras que el responsable quedó bajo fianza.

Por el momento no ha quedado claro si la cancelación de los shows en Estados Unidos responde a nuevas amenazas o únicamente al antecedente ya documentado. Lo cierto es que el ambiente de preocupación y alerta ha marcado esta etapa de la gira NUDE.

¿Qué pasa con los conciertos de Morrissey en México?

Morrissey se presentará en Ciudad
Morrissey se presentará en Ciudad de México y Guadalajara. (Cortesía: Ocesa)

Ante esta situación y tras la fama del británico por cancelar conciertos -varias veces en tierras mexicanas- muchas personas en redes sociales comenzaron a preguntarse qué sucederá con su show programado en Ciudad de México.

A pesar de la inquietud, los conciertos de Morrissey en América Latina no han experimentado modificación. El cantante tiene programadas fechas importantes: el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Hasta ahora, ambos conciertos siguen en pie y forman parte de su itinerario, que contempla también su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires en Argentina.

Los fans en México permanecen atentos al desarrollo de la situación, esperando que las presentaciones puedan realizarse de forma segura y que la gira NUDE continúe sin más contratiempos inesperados.

Temas Relacionados

MorrisseyconciertosCDMXredes socialesEEUUConciertos MéxicoPalacio de los Deportesmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

El influencer considera que Christian Nodal es un buen papá

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Cuál fue el padecimiento que acompañó toda su vida a Julieta Fierro, destacada científica de la UNAM

Con 77 años, Julieta Fierro dejó un legado en la UNAM y en la divulgación científica, pese a enfrentar retos como el idioma y dificultades de aprendizaje

Cuál fue el padecimiento que

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Infobae México pudo conocer que la identidad de los cinco criminales pertenece a este grupo que se dedica al robo, extorsión, homicidios y otros delitos en la alcaldía Iztapalapa

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen lideresas de “Los Bonitos”

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

Kunno defiende a Ángela Aguilar de sus haters: “El ciberacoso sobrepasa los límites”

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round