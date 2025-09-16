Último show de Bad Bunny en Puerto Rico: Dónde y cuando verlo

Bad Bunny transmitirá su último show por Prime Video. (AP/Alejandro Granadillo)

Bad Bunny le da a sus fanáticos una última oportunidad para ser parte de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, con una fecha especial anunciada para el 20 de septiembre.

La noticia fue confirmada el lunes 15 de septiembre por la mañana por el propio cantante, quien también anunció que aquellos que no puedan viajar tendrán la opción de disfrutar del show a través de un livestream exclusivo en Amazon Music.

El evento digital comenzará a las 8:30 p.m. ET y estará disponible de forma gratuita en la app de Amazon Music, en el canal de Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y para todos los usuarios de Prime Video.

Bad Bunny anunció una última fecha en Puerto Rico. (Instagram/Bad Bunny)

De esta manera, Bad Bunny garantiza que su música llegue más allá del público presente en el coliseo, manteniendo el alcance global que ha caracterizado su carrera.

Exclusividad para residentes de Puerto Rico

Desde el inicio de la residencia, el artista ha subrayado su profundo amor por su isla natal. Las primeras nueve fechas del evento fueron exclusivas para residentes de Puerto Rico, y la nueva fecha tampoco será la excepción.

Los interesados deben registrarse con un número de teléfono válido en Puerto Rico a través del sitio web nomequieroirdeaqui.com. La inscripción cerrará el lunes a las 11:59 p.m. (hora local), y quienes obtengan un código podrán acceder a la pre-venta a partir del 17 de septiembre.

Al igual que los conciertos pasados, el último show de Bad Bunny será solo para residentes de Puerto Rico. (Evan Agostini/Invision/AP)

Aprovechando este momento histórico, Amazon Music y Bad Bunny anunciaron una iniciativa que abarca la educación, el empoderamiento cultural y el desarrollo económico para generar un cambio significativo en Puerto Rico.

Los programas ofrecerán un currículo STEM enriquecido, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y docentes, así como iniciativas para ayudar a los agricultores y mejorar el acceso a productos frescos.

Además, una tienda en Amazon.com seleccionada, “comPRa Local”, brindará visibilidad global a las empresas de propiedad puertorriqueña.

Bad Bunny apoyará los negociosos locales con ayuda de Amazon. (REUTERS/Kylie Cooper)

En declaraciones a la revista Variety antes del inicio de la residencia, Bad Bunny compartió que la idea del show lo ha acompañado “desde que tiene memoria”.

La expectativa de presentar un espectáculo con identidad puertorriqueña y concepto innovador se volvió tan intensa que, según el propio artista, culminar su última gira resultó complicado.

“Admito que fue difícil completar mi última gira, porque todo lo que quería era pasar a este capítulo”, aseveró.

Bad Bunny aseveró que fue difícil culminar su última gira. (Europa Press)

Con esta fecha extra, Bad Bunny consolida su residencia como un evento histórico para Puerto Rico, que combina lo mejor de su repertorio musical con un compromiso social y cultural sin precedentes.

Para muchos seguidores, la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” representa no solo un concierto, sino un momento de orgullo y celebración de la música urbana puertorriqueña en su máxima expresión.