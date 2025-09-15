Entretenimiento

Willem Dafoe, sincero entre la ovación y la nostalgia: “Pienso en la edad más de lo que admito”

Durante el Festival de Venecia, y en una entrevista con Vanity Fair, el intérprete de Late Fame compartió reflexiones sobre su carrera, el valor de la autenticidad y la conexión con las nuevas generaciones. Cómo su trayectoria artística le permitió mirar con honestidad su propia transformación

Por Fausto Urriste

Willem Dafoe reflexiona sobre la
Willem Dafoe reflexiona sobre la fama, la memoria y la vida rural en el Festival de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Willem Dafoe, protagonista de Late Fame, atrajo la atención en el reciente Festival de Venecia, tanto por su papel principal como por un momento viral junto a Emma Stone. Más allá del bullicio mediático, el reconocido actor mostró una faceta reflexiva sobre el paso del tiempo, el reconocimiento y el sentido de la vida, vinculada a su retiro en una granja de alpacas.

En una entrevista con Vanity Fair, el intérprete compartió impresiones sobre la memoria, el arte y su conexión con la naturaleza, dejando ver la profundidad de su visión sobre la existencia y el trabajo artístico. “Pienso en la edad más de lo que admito”, fue una de las frases más destacadas del artista.

Una memoria marcada por Nueva York y la creatividad colectiva

Durante su estadía en el Lido, Dafoe presentó Late Fame, cinta en la que interpreta a Ed Saxberger, un poeta olvidado que recibe tardío reconocimiento de un grupo de jóvenes artistas. La película, en la que también actúan Edmund Donovan y Greta Lee, explora los vínculos entre la memoria, las generaciones y la ilusión de la juventud.

Dafoe aborda el paso del
Dafoe aborda el paso del tiempo, la libertad artística y el vínculo con nuevas generaciones (REUTERS/Remo Casilli)

Según Dafoe, este papel le permitió mirar su propia historia, marcada por su llegada a Nueva York en los años 70, en un periodo de creatividad y dificultades económicas.

“Cuando tenía 21 años y llegué a Nueva York, la ciudad estaba en bancarrota. Había mucha delincuencia. Había crecido en la clase media, pero allí me sentía tres clases sociales por debajo”, relató a Vanity Fair.

Enfrentar la edad y hallar libertad en el arte

El paso del tiempo es un tema recurrente para Dafoe. Aunque no piensa continuamente en la edad, la memoria de sus proyectos y la práctica de yoga le recuerdan los cambios físicos y vitales.

La vida en Nueva York
La vida en Nueva York y la creatividad colectiva influyeron en la visión artística de Willem Dafoe (REUTERS/Mario Anzuoni)

Solía ser el más joven, ahora a menudo soy el más viejo. Pienso en la edad más de lo que admito”, confesó.

La muerte de personas cercanas y la conciencia de su propia mortalidad lo llevan a valorar la genética y la posibilidad de mantenerse activo en el cine, siempre y cuando la salud se lo permita. Respecto a la fama y la libertad, Dafoe sostiene que la libertad absoluta es una ilusión.

“Nunca me siento completamente libre. Todos estamos en la misma situación: sabemos que dejaremos este mundo, pero no sabemos cuándo, y eso nos atormenta”, explicó.

La vida rural y la conexión con la naturaleza

El actor destaca su conexión
El actor destaca su conexión con la naturaleza y el arte tras su retiro a una granja de alpacas (X/@MarkRuffalo)

Vivir lejos de los escenarios y cámaras aportó a Dafoe un nuevo equilibrio. Su granja, donde convive con alpacas y otros animales, representa para él una familia no humana y un espacio de contacto con los ciclos de la vida.

No es un zoo donde la gente acaricia animales, sino un lugar vivo, una verdadera familia a la que cuido”, describió. El contacto cotidiano con la naturaleza le permite mantener una actitud positiva y recordar que “salir cada día y ver que todo es un milagro” es la mejor forma de sentirse libre.

Nuevas generaciones, vínculos en el arte y la importancia del contacto real

Dafoe resalta la importancia del
Dafoe resalta la importancia del contacto real frente a la desconexión digital de los jóvenes (REUTERS/Stephane Mahe)

Sobre las nuevas generaciones, Dafoe observa una mezcla de admiración y preocupación. Trabajar con jóvenes en el cine le aporta energía, aunque percibe que la vida actual, mediada por la tecnología y los filtros sociales, dificulta los contactos directos.

“Incluso escuché decir que los jóvenes ya no tienen relaciones sexuales. No sé si es cierto, pero es significativo: significa que incluso la esfera más íntima y natural está condicionada por filtros, mediaciones, barreras”, comentó a Vanity Fair. Para Dafoe, esta desconexión contradice la esencia del arte, que nace de la relación auténtica.

El vínculo profesional y personal con Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos también estuvo presente en la entrevista.

El beso viral con Emma
El beso viral con Emma Stone y la complicidad con Yorgos Lanthimos marcan su paso por Venecia

Dafoe relató con humor el episodio viral del beso con Stone en el festival, recordando la complicidad y el afecto que existe entre ambos tras varias colaboraciones. “Emma me dijo antes del Festival de Venecia: ‘Ven. Te daré un beso y un puñetazo en la mandíbula’. Era su forma cariñosa de decir: ‘Ven, por favor’”, recordó el actor.

La actualidad internacional estuvo presente, en especial la situación en Gaza, tema que suscitó debate durante el festival. En ese sentido, Dafoe manifestó: “La gente está sufriendo, la ayuda humanitaria debe poder llegar”.

Familia, diversidad y sentido de la fama

Residente en Italia, Dafoe percibe diferencias entre la sociedad de Estados Unidos y la europea, aunque admite que no sigue de cerca la actualidad de su país natal. En su entorno familiar, valora la diversidad y la apertura.

El actor expresa su preocupación
El actor expresa su preocupación por la situación en Gaza y defiende el papel transformador del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

Criado por sus hermanas ante la ausencia laboral de sus padres, procuró criar a su hijo en un ambiente plural, rodeado de personas de distintas edades, orientaciones y orígenes. “Siento que lo crié junto a un grupo. Al fin y al cabo, se necesita un pueblo para criar a un hombre”, reflexionó.

Al hablar sobre la fama y el éxito, Dafoe concluyó que el verdadero sentido de su carrera está en la autenticidad y la capacidad de compartir experiencias.

Aunque la fama puede volverse una carga, reconoce que le abrió puertas y le dio fuerzas para continuar. Frente a la frustración o inseguridad inherentes a la vida artística, Dafoe considera esencial encontrar aquello que mantenga viva la esperanza.

