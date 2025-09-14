Entretenimiento

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

Las estrellas de Hollywood regresan como las hermanas Owens en la anticipada secuela que llegará en 2026

Nicole Kidman y Sandra Bullock
Nicole Kidman y Sandra Bullock celebran el cierre de rodaje de "Practical Magic 2" compartiendo imágenes exclusivas del set con el elenco reunido (Warner Bros.)

La secuela de la película de culto de 1998, Practical Magic, finalizó su rodaje, según anunció Nicole Kidman a través de Instagram el pasado 13 de septiembre.

La actriz compartió un video en el que aparece junto a Sandra Bullock, ambas retomando sus papeles como Gillian y Sally Owens.

En el clip se las ve riendo y abrazándose mientras recorren un campo, en una atmósfera festiva que anticipa el tono familiar de la producción.

“Eso es todo para #PracticalMagic2. Gracias al elenco y al equipo por toda su magia”, escribió Kidman, de 58 años, junto al video.

En los comentarios, Lee Pace, una de las incorporaciones al elenco, añadió el emoji de una chispa mágica.

La grabación también incluye un fragmento de la canción “Crystal” de Stevie Nicks, tema que formó parte del soundtrack original de 1998.

"Gracias al elenco y al equipo por toda su magia”, escribió la actriz en una publicación en redes sociales (Instagram/@nicolekidman)

El anuncio provocó reacciones inmediatas entre los seguidores de la saga, que celebraron la culminación del rodaje y expresaron entusiasmo ante la próxima entrega de la historia inspirada en la novela homónima de Alice Hoffman publicada en 1995.

El film original sigue a las hermanas Owens, quienes se enfrentan a una maldición que causa la muerte de los hombres de quienes se enamoran.

Sandra Bullock y Nicole Kidman volvieron a pisar el set para repetir sus papeles icónicos. Menos de dos meses antes, esta última había adelantado el inicio del rodaje publicando imágenes de ambas en el primer día de grabaciones.

“Las brujas han vuelto. ¡Primer día de las hermanas Owens en el set! #PracticalMagic”, se leía en la frase que acompañó la publicación.

Además del regreso de Stockard Channing y Dianne Wiest como las tías Jet y Frances, el reparto suma a Joey King como la hija de Sally, junto a Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

Nicole Kidman describió el reencuentro con Sandra Bullock como una experiencia llena de complicidad y bromas en la filmación de la segunda entrega (Instagram/@nicolekidman)

Lee Pace también forma parte del nuevo equipo actoral. El guion corre a cargo de Akiva Goldsman, responsable del libreto original, junto con Georgia Pritchett de Succession.

En declaraciones a People en agosto de 2024, la productora original Denise Di Novi señaló que el objetivo del nuevo proyecto es mantener el espíritu de la película original mientras se ofrecen novedades a los aficionados.

“Creo que el gran error en las secuelas es querer reinventar completamente la rueda”, declaró.

Asimismo, sostuvo que el largometraje busca reflejar “el gozo, los temas de hermandad, familia, aceptación, tolerancia y amor” presentes en el original. “Queremos honrar todo eso”, subrayó.

La secuela adapta la historia de The Book of Magic, publicada por Hoffman en 2021 y que constituye el cuarto libro de la serie.

Regresan las hermanas Owens a la pantalla grande en una secuela muy esperada tras 27 años desde la película original de 1998 (Warner Bros.)

Según comentó Di Novi a Entertainment Weekly en 2023, el equipo creativo decidió inspirarse en esta continuación literaria, asegurando la continuidad narrativa entre la nueva película y su predecesora.

Kidman reveló a People el estrecho vínculo que la une a Bullock fuera y dentro del set, al punto de definirse como “como hermanas”.

“Puedo bromear con ella y ella conmigo. Es una dinámica loca”, describió. La ganadora del Oscar también confesó la sorpresa que ambas sintieron al regresar al universo de Practical Magic tras 27 años.

“Las dos nos preguntamos: ‘¿Qué?’ pero retomamos como si nada. La adoro, es divertida y adorable. Nos estamos divirtiendo mucho juntas”, comentó.

El largometraje cuenta con la dirección de Susanne Bier, reconocida por su trabajo en Bird Box, y está previsto su estreno en salas el 18 de septiembre de 2026.

Los productores buscan mantener la esencia de hermandad, familia y magia, abordando nuevos caminos en la historia de las Owens (Warner Bros.)

¿Qué se sabe de “Practical Magic 2″ y cuándo se estrena?

Por ahora, la trama de la secuela no se ha dado a conocer en detalle, pero se confirma que la base argumental tomará elementos de la novela The Book of Magic.

Junto al regreso del elenco original, la producción suma a nuevas figuras y apuesta por mantener el tono familiar y fantástico que convirtió a la película de 1998 en un objeto de culto.

El guion explora el legado de las Owens y la herencia de la magia en el ámbito cotidiano, la familia y el amor.

Pese a que la primera entrega no alcanzó grandes cifras en taquilla, consolidó su estatus con el tiempo y la llegada de la secuela alimenta las expectativas de los seguidores.

El estreno de Practical Magic 2 está previsto en cines para el 18 de septiembre de 2026.

Video: la brutal agresión de un hombre a sus perros registrada por una vecina

Tragedia en la Ruta 215: murió un reconocido deportista y preparador físico platense tras un violento vuelco en Brandsen

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Milei participó por video de un acto de Vox en Madrid, se comparó con Charlie Kirk y dijo que defiende “con uñas y dientes” su gestión

Cómo la suba del dólar y el clima electoral impactan en la inflación de septiembre

¿Te robaron el celular? Te enseñamos paso a paso cómo proteger tu información con el bloqueo remoto

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Hallan tres esculturas que revelan que relatar historias comenzó, al menos, en el Neolítico

Polémica en Japón: retiran estatuas de mujeres desnudas de los espacios públicos

Camilota rompió en llanto en vivo al hablar de la salud de Thiago Medina: “Verlo así hace que se me desarme el alma”

Video: el momento del choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación