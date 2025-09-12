Entretenimiento

Taylor Swift aceptó declarar como testigo en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

El proceso legal enfrenta a Lively con su director y coprotagonista por denuncias de acoso y presuntas represalias en el rodaje de “It Ends With Us”.

Por Ester Palomino

La cantante aceptó comparecer en octubre, justo después del estreno de su nuevo disco The Life of a Showgirl (REUTERS/REUTERS/AP)

Taylor Swift fue oficialmente convocada como testigo en el juicio que enfrenta a Blake Lively con su excompañero y director Justin Baldoni por hechos ocurridos durante el rodaje de It Ends With Us (Romper el círculo).

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense, el equipo de Baldoni informó que la cantante de 35 años “ha aceptado comparecer” para una declaración bajo juramento entre el 20 y el 25 de octubre.

La fecha no es casual. Swift se encuentra próxima al lanzamiento de su esperado disco The Life of a Showgirl (3 de octubre) y, según sus representantes, tiene compromisos profesionales que le impiden hacerlo antes del 20.

El abogado de Baldoni explicó esa situación a la corte para solititar un ajuste en el calendario de audiencias, y así incorporar el testimonio de Swift en la fase de exposición de pruebas al tribunal.

Los abogados de Baldoni pidieron ajustar el calendario para que Swift pueda testificar entre el 20 y el 25 de octubre (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

¿Por qué se ha involucrado a Swift en el caso?

El proceso judicial comenzó a fines de 2024, cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni acusándolo de acoso sexual y represalias durante la filmación, además de promover una campaña de difamación en su contra. Según Variety, la actriz sostiene que, tras denunciar su comportamiento, Baldoni y los productores emprendieron un ataque mediático para desprestigiarla.

Baldoni, de 41 años, rechazó los señalamientos y respondió con una contrademanda en enero de 2025, en la que llegó a mencionar a Swift como parte de la supuesta “presión de celebridades” que habría ejercido Lively para imponer cambios en la película. Dicha acción legal fue posteriormente desestimada.

Asimismo, el actor de Jane The Virgin intentó citar a Swift como testigo en mayo, para obtener evidencia de sus comunicaciones con Lively, pero ese recurso fue retirado semanas después.

Blake Lively se habría referido a Taylor Swift y a Ryan Reynolds como “dragones” que la protegían en sus batallas creativas (Nicole Rivelli/Sony Pictures)

En ese entonces, un vocero de la artista rechazó que ella hubiese tenido injerencia en decisiones creativas, y que su única participación fue ceder los derechos de la cancion “My Tears Ricochet” para ser incluida en el filme.

“Nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en ninguna decisión creativa, no compuso la banda sonora, nunca vio el montaje, ni hizo ningun comentario sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno público, y estuvo viajando por todo el mundo durante 2023 y 2024”, argumentó el representante de Swift.

Aun así, su nombre ha sido arrastrado de forma reiterada en el caso, lo que no solo ha complicado su agenda, sino también su vida personal.

El impacto más visible ha sido en su relación con Blake Lively, con quien mantiene una amistad desde 2014. Según un informe exclusivo de PEOPLE publicado en agosto, “Taylor y Blake ya no están en contacto”.

El distanciamiento sorprendió a muchos, pues la artista es madrina de las hijas que Lively comparte con Ryan Reynolds (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Fuentes cercanas señalaron que la artista “estaba realmente herida” tras ser implicada en la disputa legal y que la relación entre ambas “se detuvo” en los últimos meses.

El distanciamiento ha dado pie a especulaciones, sobre todo con el anuncio del nuevo disco de Swift, que incluye un tema titulado “Ruin the Friendship” (traducido como Arruina la amistad).

Internautas dedujeron que la canción podría estar inspirada en su vínculo con la actriz. Aunque en julio algunas fuentes indicaron que trabajaban para estar “en buenos términos”, también aclararon que su amistad “ya no es la misma que antes”.

Previamente, ambas celebridades eran casi familia. Swift es madrina de las hijas que Lively comparte con Ryan Reynolds, quienes incluso han aparecido en canciones de la artista. La pequeña James prestó su voz en “Gorgeous”, mientras que James, Inez y Betty fueron mencionadas en Folklore.

Por otro lado, el juicio principal entre Lively y Baldoni está programado para celebrarse en marzo de 2026, en un tribunal federal de Nueva York.

