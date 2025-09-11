Fue uno de los mayores fracasos de Ryan Reynolds, la revivió Netflix y ahora es todo un éxito

Green Lantern, la superproducción de DC, resurge en Netflix tras su fracaso en cines. Fuente: YouTube

Hace catorce años, Ryan Reynolds protagonizó uno de los momentos más difíciles de su carrera con la llegada a cines de ‘Green Lantern’. Estrenada el 17 de junio de 2011 como una superproducción destinada a inaugurar una saga alrededor del superhéroe de DC, la película naufragó tanto en taquilla como ante la crítica. Hoy, contra todo pronóstico, el film ocupa los primeros puestos del Top 10 de Netflix, reescribiendo su lugar en la cultura popular.

El sueño millonario de ‘Green Lantern’

En papel, ‘Green Lantern’ era un proyecto con todo a su favor. Warner Bros. destinó USD 200 millones a la producción y visualizaba tres entregas que colocasen al personaje como emblema de su universo cinematográfico. Greg Berlanti, Michael Green y Marc Guggenheim, guionistas principales, ya elaboraban los trazos del segundo filme antes incluso del estreno.

Ryan Reynolds fue el elegido para encarnar a Hal Jordan, el piloto transformado en superhéroe por el poder de un anillo intergaláctico. Para el actor, representaba la posibilidad de consolidarse entre las grandes estrellas de Hollywood, impulsado por la maquinaria promocional y los avances técnicos del momento.

Catorce años después, Green Lantern se posiciona en el Top 10 de Netflix, sorprendiendo a la industria (foto: IMDb/Warner Bros. Pictures)

El desastre en taquilla y las críticas despiadadas

A pesar del despliegue, la llegada de ‘Green Lantern’ a los cines estuvo lejos de lo esperado. La recepción crítica fue severa: la película apenas logró un 25% de valoraciones positivas en la plataforma Rotten Tomatoes. Aunque en su primer fin de semana conquistó el número uno de la taquilla en Estados Unidos, esa hazaña resultó efímera. En apenas una semana, la recaudación registró una abrupta caída y el film cerró su paso internacional con tan solo USD 220 millones.

Los números no alcanzaron para cubrir la inversión publicitaria y los planes de trilogía se desmoronaron. Warner Bros. descartó la idea y el universo cinematográfico de DC optó por dar un giro completo, designando a ‘El hombre de acero’ como su nueva piedra angular y dejando la marca Green Lantern como sinónimo de fracaso en el género.

La película, que costó USD 200 millones, fue un desastre en taquilla y crítica, truncando la saga planeada (foto: IMDb/Warner Bros. Pictures)

Las autocríticas de Ryan Reynolds

Una de las voces más críticas con el resultado de la película ha sido el propio Ryan Reynolds. Lejos de ocultar el episodio, el actor lo ha incorporado como anécdota recurrente. Su humor autocrítico quedó plasmado en ‘Deadpool 2’, donde el antihéroe viaja al pasado para eliminar al “Ryan Reynolds” que iba a firmar su contrato con ‘Green Lantern’, en una escena postcréditos convertida en guiño para los fans.

En declaraciones para The Hollywood Reporter, Reynolds reflexionó sobre su experiencia: “De esa película aprendí las lecciones más increíbles que podría haber aprendido en el ámbito creativo. Vi que se gastaba mucho dinero en efectos especiales y en todo tipo de cosas [...] Y recuerdo haber sugerido: ‘¿Por qué no escribimos una escena como si la gente hablara? No sé, podría ser un diálogo divertido y que no costase nada’”. Aprendió así a priorizar al personaje sobre el espectáculo visual, un giro que influiría en sus trabajos posteriores.

A pesar del fiasco, ‘Green Lantern’ trajo a Reynolds una fortuna personal: allí conoció a Blake Lively, con quien mantiene una sólida relación y cuatro hijos en común. La película definió un antes y un después en su vida profesional y sentimental.

La relación entre Ryan Reynolds y Blake Lively nació durante el rodaje de Green Lantern (foto: IMDb/Warner Bros. Pictures)

El inesperado renacer en streaming

Lo que nadie hubiera anticipado es que 14 años después, este titán caído hallaría nueva vida en plataformas de streaming. Aunque HBO Max ya ofrecía el título desde hace tiempo, es en Netflix donde ‘Green Lantern’ escaló al Top 10, ocupando el octavo lugar y atrayendo así a un nuevo público.

Este fenómeno de redescubrimiento sorprendió tanto a seguidores veteranos como a quienes nunca le dieron una oportunidad tras su fallido estreno. Asimismo, esto reafirma que, en Hollywood, la frontera entre el fracaso y el éxito es difusa y mutable.