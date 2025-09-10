Nina Dobrev reveló que nunca le pagaron igual que a las estrellas masculinas de ‘The Vampire Diaries’

Nina Dobrev confesó que, pese a ser el rostro principal de The Vampire Diaries, nunca recibió el mismo sueldo que Ian Somerhalder y Paul Wesley (The CW)

Durante años, The Vampire Diaries fue una de las series más exitosas de la cadena The CW. Con 171 episodios emitidos entre 2009 y 2017, se convirtió en un fenómeno juvenil que impulsó la carrera de sus protagonistas.

Sin embargo, tras bambalinas, no todo era éxito y glamour. Nina Dobrev, la actriz que dio vida a Elena Gilbert y a su doppelgänger Katherine Pierce, reveló recientemente que la desigualdad salarial fue determinante en su relación con el estudio y en su salida temprana de la serie.

Los detalles salieron a la luz en el libro I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries, escrito por la editora de Entertainment Weekly Samantha Highfill. Allí, la actriz protagonista recordó que, pese a su trabajo estelar en el drama sobrenatural, nunca recibió el mismo trato económico que sus compañeros Paul Wesley e Ian Somerhalder.

“Lo más doloroso fue sentir que no me valoraban como igual”, dijo Dobrev sobre su experiencia en la serie (REUTERS/Mario Anzuoni)

El doble de trabajo por menos salario

Desde la primera temporada, Nina Dobrev asumió una carga de trabajo especial: no solo encarnaba a la protagonista Elena Gilbert, sino también a la villana Katherine Pierce, un personaje que se convirtió en parte esencial de la trama. Sin embargo, había un vacío en su contrato.

“Mi contrato solo decía interpretar a Elena, pero estaba interpretando múltiples personajes, lo cual duplicaba mi carga laboral”, explicó la actriz. Ella detalló que debía “estar en el set el doble de tiempo” y “memorizar el doble de diálogos”, sin que eso se tradujera en una remuneración justa.

De acuerdo con el libro, tanto Dobrev como Candice King y Kat Graham fueron las actrices regulares peor pagadas en las primeras dos temporadas. Mientras tanto, Ian Somerhalder y Paul Wesley, quienes daban vida a los hermanos Salvatore, recibían salarios superiores.

La protagonista explicó que trabajaba jornadas de hasta 18 horas sin recibir un trato equitativo respecto a sus colegas masculinos (The CW)

Cuando la actriz pidió una renegociación, la respuesta del estudio sorprendió a todo el equipo creativo. Según relató, los ejecutivos ordenaron a los guionistas que dejaran de escribir escenas para Katherine, ya que eso implicaba pagarle más.

Julie Plec, cocreadora y showrunner, confirmó la tensión que esto generó: “Básicamente tuvimos que rogar a la cadena para que dejaran a Nina interpretar a Katherine negociando un nuevo contrato. Se puso realmente intenso”.

La decisión ejecutiva afectó directamente al rumbo narrativo de la serie. El personaje estuvo en riesgo de desaparecer de la historia, y según Plec, los guionistas incluso tuvieron que proponer “matarla” para poder justificar su regreso en ciertos episodios.

La salida de Nina Dobrev

Aunque con el tiempo Dobrev consiguió incrementos en su salario, nunca llegó a recibir lo mismo que Wesley y Somerhalder. Esa diferencia fue un factor clave en su decisión de abandonar la serie tras seis temporadas.

Rumores sobre tensas negociaciones salariales circularon por años, aunque la cadena nunca los confirmó públicamente (The CW)

“Recuerdo sentir que el estudio no apreciaba lo que estaba aportando a la serie, y sentí que me estaban diciendo que todo el esfuerzo que ponía no importaba y que no estaba al mismo nivel que mis compañeros masculinos, y eso me molestaba”, confesó la actriz.

En abril de 2015, anunció oficialmente que no renovaría contrato. Su personaje, Elena Gilbert, se despidió en el final de la sexta temporada, emitido en mayo de ese año.

No obstante, el conflicto volvió a aparecer cuando los productores quisieron traer a Dobrev de regreso para la octava y última temporada. Kevin Williamson, cocreador, reveló que la idea original era que ella participara en todos los episodios para cerrar la historia. Sin embargo, el estudio le ofreció un pago cinco veces menor al que recibía antes de irse.

“Necesitaba recibir paridad con los chicos. Tuve que plantar cara y decir que si no sucedía no podría regresar”, relató Dobrev. Y aclaró: “No se trataba del dinero —no me importaba el dinero en lo absoluto— era defender el principio de paridad”.

Para la temporada final, Dobrev rechazó una oferta inicial que era cinco veces menor a lo que había ganado antes (Captura de video)

Julie Plec intervino otra vez para apoyarla. Según la showrunner, “ella debería haber estado ganando lo mismo que los chicos desde el principio, y nadie debería haberse sorprendido por esa petición”.

Finalmente, el estudio cedió, pero solo aceptó pagarle su tarifa solicitada por un único episodio: el capítulo final de la serie, titulado justamente "I Was Feeling Epic".

Aunque la disputa salarial limitó las posibilidades narrativas de la despedida de The Vampire Diaries, Dobrev se mostró agradecida de poder regresar para el cierre.

“Me sentí fatal con los fans y quería que la historia se contara de la mejor forma posible. Fue doloroso que el arte sufriera por esto, pero me alegra haber vuelto porque quería ser parte del adiós”, declaró en el libro.