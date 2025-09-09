Hallaron muerto al popular YouTuber Na Dong-hyun

El YouTuber surcoreano Na Dong-hyun fue hallado muerto en su casa tras confesar agotamiento por una maratón de videojuegos (Crédito: Na Dong-hyun/YouTube)

El fallecimiento del reconocido YouTuber surcoreano Na Dong-hyun, conocido por su presencia en la plataforma con la cuenta @BuzzBean11, ha causado conmoción tanto entre sus seguidores como en los medios locales. Na, de 46 años y con 1,46 millones de suscriptores, fue hallado sin vida en su domicilio en el distrito de Gwangjin, al este de Seúl, el pasado sábado 6 de septiembre, tan solo dos días después de expresar públicamente dificultades para dormir tras una intensa jornada de actividades y una maratón de videojuegos.

La noticia, difundida por medios como The Korea Herald, The Chosun Ilbo y The Korea Times, pone el foco sobre la intensidad de la vida de los creadores de contenido y las presiones a las que pueden estar sometidos.

La madrugada del sábado 6 de septiembre, tanto la policía como los servicios de bomberos de Seúl fueron alertados después de que un amigo cercano a Na Dong-hyun informara que el YouTuber no se había presentado a una reunión pactada y que no había logrado contactar con él.

Personal de emergencia llegó a la residencia de Na alrededor de las 8:40 am hora local y lo encontraron sin signos vitales. Según los reportes publicados por The Korea Herald, en el lugar no se hallaron notas de suicidio ni evidencia de violencia. Tampoco se identificaron circunstancias inmediatas que indicaran la intervención de terceros, lo cual llevó a los investigadores a considerar, en primera instancia, la posibilidad de causas naturales.

El fallecimiento de Na Dong-hyun reabre el debate sobre los riesgos del agotamiento y la presión en los creadores de contenido digital (Crédito: Na Dong-hyun/YouTube)

Las circunstancias previas al fallecimiento arrojan luz sobre los posibles factores que pudieron influir en el sorpresivo desenlace. Solo dos días antes de ser encontrado sin vida, Na Dong-hyun transmitió en directo en su canal durante cinco horas y media, jugando al popular videojuego Mabinogi. En esa maratónica sesión, contó a sus seguidores que venía de asistir a la Semana de la Moda de Seúl, un evento que calificó de “muy divertido” y al que acudió con entusiasmo para presenciar los desfiles completos. La cobertura del evento y el ritmo apretado de trabajo supusieron un esfuerzo considerable, y durante la transmisión Na confesó abiertamente a sus seguidores: “No dormí mucho. Creo que dormí unas tres horas”. Sus declaraciones, recogidas por The Chosun Ilbo, dejan entrever el nivel de agotamiento físico que experimentaba en ese momento, a días del fatal desenlace.

La investigación policial en torno a la muerte de Na Dong-hyun sigue abierta. Las autoridades han solicitado una autopsia para determinar la causa exacta, abordando también la posibilidad de que una enfermedad preexistente haya influido en su deceso, según informaron tanto The Korea Times como The Chosun Ilbo.

En los primeros exámenes, no se detectaron signos de violencia física ni elementos que hicieran sospechar de un acto intencional, por lo que la hipótesis principal sigue siendo un fallecimiento por causas naturales, posiblemente agravado por el cansancio extremo y el descuido del descanso durante los días previos.

La policía investiga la muerte de Na Dong-hyun, quien no mostró signos de violencia ni dejó nota de suicidio, y apunta a causas naturales agravadas por falta de sueño (Crédito: Na Dong-hyun/YouTube)

La vida y trayectoria de Na Dong-hyun estuvieron marcadas por la constante dedicación al universo digital. Inició su actividad en YouTube en mayo de 2010 y, a lo largo de más de una década, consolidó una comunidad de casi millón y medio de seguidores, quienes apreciaban su estilo y frescura en la producción de videos. Su presencia en eventos mediáticos importantes, como la Semana de la Moda de Seúl, habla del reconocimiento que logró más allá del entorno virtual.

En el terreno personal, Na compartió su vida con la también creadora de contenido Lee Chae-won, conocida en línea como Yumdeng. La pareja se divorció en 2023 tras ocho años de matrimonio, aunque ambos conservaron una relación de amistad, como señalaron los reportes de The Korea Times. Lee, madre de un hijo de un matrimonio anterior, ha sido una figura relevante en la vida de Na, y fue nombrada junto a la hermana menor del YouTuber como doliente principal en la ceremonia funeraria.

El impacto de la muerte de Na Dong-hyun se sintió de inmediato en las redes sociales y entre la comunidad de creadores de contenido en Corea del Sur. La funeraria del Centro Médico de la Universidad Konkuk fue el escenario donde familiares, amigos y seguidores se despidieron del popular YouTuber. Las muestras de respeto y tristeza han inundado su canal @BuzzBean11, donde muchos fanáticos han dejado mensajes de homenaje y agradecimiento por los años de entretenimiento y cercanía que Na les brindó. La tragedia también ha reavivado el debate en torno al autocuidado y los peligros de mantener rutinas extremas, recordando que detrás de la fama y el éxito en internet existen seres humanos vulnerables a las mismas debilidades y riesgos que cualquier otra persona.

El caso de Na Dong-hyun queda como una llamada de atención sobre la importancia del descanso, el equilibrio en la vida profesional y la atención a la salud física y mental, especialmente en profesiones que exigen una constante exposición y superación de límites personales.