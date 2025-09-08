“No limpia los desechos de los perros”: así vive Britney Spears hoy, según fuentes cercanas

Britney Spears atraviesa momentos de inestabilidad en su casa de California, donde familiares y amigos expresan preocupación por su salud y hábitos domésticos (REUTERS/Eduardo Munoz)

La vida privada de Britney Spears se encuentra nuevamente bajo escrutinio público. Según reportó Daily Mail, la cantante atraviesa un período de inestabilidad tras el fin de su tutela legal.

La información reciente se suma a una serie de episodios inquietantes y declaraciones de allegados que describen una situación doméstica desbordada.

De acuerdo con el tabloide británico, la artista de 43 años enfrenta una situación límite. “Britney está teniendo un episodio ahora mismo, y vamos a ver cómo lo enfrenta como lo ha hecho durante años”, expresó una fuente cercana.

En las declaraciones recogidas, el entorno familiar confirmó el nivel de preocupación. “Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”, señaló el insider.

Un informante explicó que los amigos y familiares conocen este patrón de comportamiento de la artista. “Quienes están cerca de ella lo han visto una y otra vez y, aunque se monitorea, no va a haber ninguna intervención”, afirmó.

El movimiento #FreeBritney generó presión internacional y puso fin a la tutela que controló la vida personal y financiera de la cantante durante 13 años (REUTERS/Shuran Huang)

El clima es de tensión y resignación por parte de los allegados a Spears: “Es un círculo interminable, porque si alguien intenta intervenir, la comunidad #FreeBritney vuelve a involucrarse y nadie quiere quedar fuera de su vida“.

Desde el fin de la tutela legal en noviembre de 2021, la dinámica de Britney Spears frente a las redes sociales y el manejo de su hogar ha preocupado a quienes la rodean.

“Vimos los mismos comportamientos, desde los fanáticos hasta los amigos. No puede hacerse nada para cambiar la situación, y termina repitiéndose una y otra vez”, agregó la fuente familiar citada por el medio británico.

Frente a este escenario, muchos optan por evitar críticas públicas para no perder el vínculo con la cantante.

Pese a las señales de alarma, algunos conocidos afirman que la propia Britney considera normal su momento actual. “Ella piensa que está bien. No le preocupa cómo actúa, se siente normal. Es dulce y disfruta mucho ahora de su libertad. No está llorando en casa, hace lo que quiere”, relató otra persona a Daily Mail.

En videos recientes, Spears mostró episodios de baile y conductas extrañas, agravando la incertidumbre que atraviesa su núcleo cercano desde hace meses (Instagram/Britney Spears)

Sin embargo, la opinión mayoritaria en el entorno es de preocupación profunda. “La amamos, y ahora tememos de verdad por su futuro. No es la Britney que conocemos. Es realmente aterrador”.

Los testimonios surgieron en medio de episodios que evidencian los altibajos de la intérprete de “Toxic”, como lo fue su crisis de salud mental en mayo de 2023.

El hecho fue registrado en imágenes en las que se la ve caminando descalza, envuelta en una manta y asistida por emergencias médicas fuera del hotel Chateau Marmont junto a su exnovio Paul Richard Soliz.

El historial de desequilibrios personales de Spears se remonta a 2007, cuando se rapó la cabeza tras salir de una clínica de rehabilitación.

En enero de 2008 fue ingresada en una institución psiquiátrica y, posteriormente, una jueza dispuso la custodia legal temporal de su padre, Jamie Spears, y un abogado.

Dicha figura terminó extendiéndose durante 13 años, tiempo en el que la artista siguió trabajando y lanzando discos, aunque bajo supervisión estricta.

Durante la tutela legal, James Spears aseguró que su intervención buscaba el bienestar de su hija y defendió su gestión ante las críticas públicas y familiares (DKISS)

En documentos judiciales, Jamie sostuvo que los problemas de “adicción y de salud mental” de su hija eran “más graves de lo que el público conoce”.

“Si se supieran todos los datos, lo aplaudirían”, argumentó su padre ante la Corte del Condado de Los Ángeles. Algunos de los allegados manifestaron a Daily Mail que “cuando él estaba al mando, Britney trabajaba, vivía bien y su dinero seguía siendo suyo. Ahora, ella no está bien en absoluto”.

La relación de Britney con sus hijos Sean Preston y Jayden James permanece tensa. Ambos, de 19 y 18 años, viven en Hawái junto a su padre Kevin Federline y, según Daily Mail, se sienten “avergonzados” por el comportamiento de su madre.

En una entrevista citada por el mismo medio, Jayden declaró que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar el vínculo maternal y que desea “que mejore mentalmente”.

El contacto con sus hijos es distante. No participaron en su boda con el modelo Sam Asghari en 2022; la unión terminó al poco tiempo y Spears lo describió como “una distracción falsa” en su disputa legal por la custodia.

La relación de Britney Spears con sus hijos Sean Preston y Jayden James se mantiene distante, según testimonios (Instagram/Britney Spears)

En las redes sociales, la “Princesa del Pop” replicó duramente a su hijo Jayden: “Aprende a tomar un libro y lee uno antes de siquiera opinar sobre mi intelecto, cariño”.

La exposición pública de Britney Spears creció desde que recuperó el control de su vida y redes sociales.

Desde 2021, multiplicó videos y fotografías de tono provocador, como el registro en el que baila con cuchillos o las imágenes desnuda, situaciones que refuerzan la inquietud de seguidores y entorno cercano.