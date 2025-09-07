El papel que llevó a Bryan Cranston a ganar su séptimo Emmy: fue el primero en el rubro de comedia

Bryan Cranston obtuvo su primer Emmy de comedia como actor invitado, reconocimiento obtenido por su participación en "The Studio" (Apple TV+)

Bryan Cranston obtuvo el Emmy 2025 al Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su trabajo en The Studio, imponiéndose a figuras del cine como Ron Howard y Martin Scorsese.

La distinción fue anunciada durante la ceremonia de los Creative Arts Emmys en Los Ángeles el 6 de septiembre. Cranston no asistió al evento y la entrega quedó a cargo de la actriz Gwendoline Christie.

En la categoría competían también Jon Bernthal por El oso y los actores Dave Franco, Anthony Mackie, Howard y Scorsese por sus intervenciones en The Studio.

Este reconocimiento significa el primer Emmy de comedia para el famoso artista, quien acumulaba ya seis estatuillas por su trabajo en Breaking Bad como intérprete y productor.

Su participación en la serie de Apple TV+ se centra en el personaje de Griffin Mill, ejecutivo de Continental Studios, quien facilita que Matt Remick, personaje de Seth Rogen, asuma el liderazgo del estudio en un contexto dominado por franquicias cinematográficas y adaptaciones.

El episodio donde Cranston prueba chocolates con hongos mostró una de las secuencias cómicas más comentadas de la temporada (Apple TV+)

Uno de los momentos destacados involucra una inusual secuencia donde Griffin prueba chocolates con hongos psicodélicos, explorando un registro de comedia distinto al habitual en la trayectoria de Bryan Cranston.

Rogen, responsable de la producción, sostuvo para la revista Entertainment Weekly que seleccionó al actor por su capacidad para equilibrar el humor y la intimidación sin esfuerzo.

“Alguien que parece un poco tonto, pero de un momento a otro puede imponerse de manera contundente. Eso resultó esencial para el personaje”, dijo.

En ese sentido, señaló que la personalidad de Griffin se apoya en cambios súbitos de tono, lo que aporta tensión y comicidad a la historia en pantalla.

La nominación de Cranston fue compartida con intérpretes que representan a sí mismos en la serie. Ron Howard participó en un episodio donde su personaje recibe críticas a su trabajo por parte del ejecutivo del estudio.

Ron Howard participó en "The Studio" con una versión ficticia de sí mismo, obteniendo su primera nominación como actor en los Emmy (Apple TV+)

“Actúo como una versión desagradable de mí mismo”, explicó a EW el propio Howard, quien suma esta nominación a su historial principalmente como director y productor.

Y agregó: “He recibido muchas nominaciones y premios como productor o director, pero es la primera vez que compito como actor. Me resulta gracioso”

El elenco de invitados incluyó a Martin Scorsese, quien interpreta a un director a cargo de una adaptación que enfrenta trabas cuando el estudio decide no seguir adelante. Su nominación fue celebrada públicamente por su hija Francesca.

Tanto Dave Franco como Anthony Mackie también compitieron en la categoría tras interpretarse a sí mismos en situaciones que satirizan la industria de Hollywood.

El único nominado ajeno a The Studio fue Jon Bernthal, postulado por su actuación en El oso, en una escena que explora una conversación reveladora junto a otra de las protagonistas. El actor ya había ganado en la edición anterior de estos premios.

La ceremonia de los Creative Arts Emmys continuará el 7 de septiembre y será televisada el 13 de septiembre.

Martin Scorsese también sumó su primera nominación como actor en los Emmy por interpretarse a sí mismo en la comedia (Apple Tv+)

De qué trata “The Studio”

The Studio es una comedia satírica producida para Apple TV+ que examina el día a día de un estudio ficticio, Continental Studios, encabezado por Matt Remick (Seth Rogen).

El protagonista debe gestionar las tensiones entre buscar proyectos originales y ceder ante la presión de las grandes franquicias en Hollywood.

El guion está inspirado en experiencias reales y parodias sobre la trastienda de la industria, e incluye la aparición de figuras reconocidas que se interpretan a sí mismas.

Diversos ejecutivos reales del mundo del cine han señalado que la sátira de The Studio encuentra “un núcleo de verdad” en su representación de las relaciones de poder y los desafíos diarios del sector, aunque difiere en la interpretación de la falta de integridad que se exhibe.

La serie de Apple TV+ recibió múltiples nominaciones a los Emmy, resaltando su mirada satírica sobre la presión de las franquicias en Hollywood (Apple Tv+)

La serie ha acumulado varias nominaciones a los premios Emmy 2025, entre ellas mejor serie de comedia, mejor actuación principal, dirección y guion.