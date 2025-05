Los secretos más íntimos de Martin Scorsese serán revelados en una serie documental

Martin Scorsese abrirá sus archivos personales en un nuevo documental que explora su vida y carrera en profundidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Martin Scorsese será el centro de un ambicioso documental titulado Mr. Scorsese, una serie de cinco partes que ahondará en su extraordinaria carrera y vida personal.

El proyecto documental se encuentra bajo la dirección de Rebecca Miller y promete ofrecer un acceso íntimo al trabajo de uno de los cineastas más influyentes de la actualidad.

El anuncio reciente de Apple TV+ destaca la disposición del aclamado director para compartir sus archivos personales, algo que representa una exclusiva sin precedentes para los seguidores y críticos del cine.

La serie documental "Mr. Scorsese" promete ofrecer entrevistas inéditas y una inmersión sin precedentes en el legado del cineasta (Apple TV+)

En un comunicado, Miller expresó que “el trabajo y la vida de Scorsese son tan vastos y fascinantes que la pieza evolucionó de una a cinco partes a lo largo de un período de cinco años“.

Y agregó: “Realizar este documental junto a mis colaboradores frecuentes ha sido una de las experiencias definitorias de mi vida como cineasta”.

El documental ya ha sido principalmente grabado y reúne entrevistas inéditas con algunos de los colaboradores más cercanos y familiares de Scorsese.

Entre ellos figuran nombres destacados como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, el emblemático actor Daniel Day-Lewis, la actriz Cate Blanchett, y otros colegas influyentes del ámbito cinematográfico como Steven Spielberg y Paul Schrader.

Mr. Scorsese contará con entrevistas exclusivas de colaboradores como Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, ofreciendo una perspectiva única sobre el director (REUTERS/Eric Gaillard)

Además, se incluirán momentos con personas cercanas a él, como su esposa y sus hijos.

La festividad del New York Film Festival, que se celebra anualmente a finales de septiembre, podría proporcionar una plataforma perfecta para el estreno de esta serie documental.

Sin embargo, ni Scorsese ni Apple son conocidos por seguir los caminos obvios, lo que añade un gran nivel de anticipación al lanzamiento de este proyecto.

A lo largo de su carrera, Martin Scorsese ha nutrido una destacada trayectoria en el ámbito del documental.

Desde sus inicios, ha mantenido una carrera paralela en este género. Uno de sus primeros trabajos fue como operador de cámara y montador en el icónico Woodstock, seguido de la producción de Street Scenes 1970.

Francesca Scorsese, hija del cineasta, también participó en las entrevistas para el documental (REUTERS/Danny Moloshok)

También destacó por dirigir Italianamerican, un tierno retrato de sus padres en el entorno familiar. Este contexto íntimo es una tradición en su obra, que se refleja nuevamente en el nuevo documental.

Otra de sus obras reconocidas, The Last Waltz, un film que captura el “concierto de despedida” de The Band, sigue siendo considerado un referente en el ámbito de los films de conciertos.

En la década de 1990, profundizó en el conocimiento cinematográfico global con documentales como A Personal Journey With Martin Scorsese Through American Movies y My Voyage to Italy, donde exploró el impacto del cine en su vida y obra.

Tal acceso íntimo a Scorsese permite un examen singular de cómo sus vivencias han moldeado su perspectiva artística.

Con acceso exclusivo a archivos privados, "Mr. Scorsese" revela facetas desconocidas del influyente cineasta (Apple TV+)

Miller, junto a Damon Cardasis y Cindy Tolan como productores, señaló: “Estoy muy agradecida de haber tenido la libertad artística y el acceso necesario para crear un retrato cinematográfico de uno de nuestros más grandes artistas vivos, Martin Scorsese“.

Scorsese, en su prolongada colaboración con Apple, ha desarrollado numerosos proyectos, entre los que se incluyen Killers of the Flower Moon y la adaptación anunciada de The Wager, sumando además la serie prevista para Apple TV+ Cape Fear, derivada de la conocida versión cinematográfica de 1991 con De Niro.

Desde que firmó un acuerdo con el estudio en 2020, su relación con Apple ha fortalecido, permitiendo que su visión creativa florezca a través de nuevas y emocionantes direcciones.

El estreno de Mr. Scorsese se anticipa como una adición esencial a la vasta filmografía de uno de los maestros más destacados del cine contemporáneo.

La docuserie contendrá un panorama completo sobre su vida, sus procesos creativos y su impacto en la historia del cine.