Paris, hija de Michael Jackson, marca distancia de la película biográfica del Rey del Pop: “Hay muchas mentiras descaradas”

Paris Jackson niega estar involucrada en la biopic de Michael Jackson (REUTERS/Lionsgate)

La próxima película biográfica sobre Michael Jackson, titulada Michael, aún no se estrena y ya genera controversia dentro de la propia familia del “Rey del Pop”.

Este miércoles 3 de septiembre, su hija, Paris Jackson, utilizó sus redes sociales para desmentir versiones que aseguraban que ella había estado involucrada en el proyecto, además de expresar fuertes críticas hacia la forma en que la cinta retrata la vida de su padre.

La polémica comenzó durante la gala benéfica amfAR, realizada en Venecia el 31 de agosto, donde el actor Colman Domingo, encargado de interpretar a Joe Jackson (el padre de Michael), comentó que Paris y su hermano Prince Jackson “respaldaban el filme”.

En declaraciones recogidas por People, el actor afirmó: “Hemos conversado brevemente. Pero su hermano [Prince] es un gran admirador de la película. Además, es productor del filme. Y Paris ha sido siempre encantadora y cálida conmigo”.

Colman Domingo había asegurado que Paris apoyaba el proyecto al igual que Prince, el hijo mayor de Michael Jackson. (REUTERS/Yara Nardi)

Como la heredera del rey del pop también estaba presente en dicho evento, celebró la coincidencia. “Estoy emocionado de estar aquí en amfAR esta noche con Paris. Siento que es una bonita manera de que estemos juntos”, dijo al medio.

Estas afirmaciones llevaron a pensar que los hijos de Michael Jackson estaban participando de manera activa en la producción. Sin embargo, Paris no tardó en aclarar su postura a través de su cuenta de Instagram.

La hija del cantante fue categórica: “Colman, no andes diciendo a la gente que yo fui ‘de ayuda’ en el rodaje de una película en la que tuve un 0% de participación, jajaja. Eso es muy raro”, escribió en una Instastory.

Jackson aclaró que se distanciaba al notar que no iban a considerar sus comentarios sobre la historia y sus detalles.

“Tuve 0% de participación en la película”, subrayó Paris en sus redes sociales (Capturas: Instagram/ParisJackson)

“Leí uno de los primeros borradores del guion y di mis observaciones sobre lo que me parecía deshonesto o que no encajaba. Cuando vi que no las iban a tomar en cuenta, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga y buena suerte”, resaltó con dureza.

Paris volvió a precisar su oposición a la narrativa de la biopic en otros videos cortos.

“No estuve involucrada en absoluto, más allá de dar mi opinión sobre el primer borrador y luego recibir la respuesta de que [la producción] no iba a considerar en lo absoluto mis notas. Así que simplemente me retiré y lo dejé ser, porque no es mi proyecto”, insistió.

En su opinión, la producción está hecha para “complacer a una parte muy específica de los fans que viven en una fantasía”.

“Ellos van a estar felices con eso. El problema con estas biografías es que son Hollywood, es un mundo de fantasía: no es real. Pero te la venden como si fuera real, está muy edulcorada… la narrativa está controlada. Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas”, explicó.

Además de desmarcarse de la producción, Paris enfatizó que no se trataba de un rechazo hacia su padre, sino de un desacuerdo con la forma en que se está contando su historia.

La joven afirmó que prefiere no intervenir en un proyecto que "edulcora" la historia de su padre (EFE/Jens Kalaene)

“Mucha gente anda diciendo: ‘Ella odia a su papá. Ella lo resiente. No quiere tener nada que ver con él’, porque no estoy al mando en el rodaje siendo una gran productora de una película llena de inexactitudes. Esa no es mi verdad. No es desde ahí de donde vengo. Yo simplemente prefiero la honestidad antes que las ventas y las ganancias económicas. Eso es todo. No quiero tener nada que ver con eso”.

‘Michael’, la biopic

La biopic Michael está dirigida por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) y escrita por John Logan, guionista de Gladiador y Skyfall. El filme es producido por Lionsgate junto con Graham King, responsable del éxito de Bohemian Rhapsody.

El elenco está formado por Jaafar Jackson, sobrino de Michael que encarnará al Rey del Pop; Nia Long como Katherine Jackson, la madre del cantante; y Miles Teller en el rol de John Branca, abogado y representante clave en la carrera de Michael.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es el encargado de interpretar al ícono musical (Composición fotográfica)

Además, el joven actor Juliano Krue Valdi fue elegido para retratar al artista en su infancia durante la etapa de los Jackson 5.

La película también incluye a Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke en papeles secundarios. La fecha de estreno está programada para el 24 de abril de 2026 en cines de todo el mundo, tras inesperadas postergaciones.