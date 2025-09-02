Entretenimiento

Robin Wright reveló sus errores en la crianza de sus hijos con Sean Penn

La estrella de Hollywood reflexionó sobre sus errores como madre y aseguró que hoy sus hijos se encuentran en un mejor momento de sus vidas.

Robin Wright admitió que tuvo
Robin Wright admitió que tuvo fallas en la crianza de los hijos que procreó con Sean Penn (Créditos: Instagram/Robin Wright. Grosby group)

Robin Wright, reconocida actriz de House of Cards, abrió su corazón en una entrevista reciente con el Times of London, donde habló con franqueza sobre su rol como madre y los desafíos que enfrentó al criar a sus dos hijos, Dylan de 34 años y Hopper de 32 años, fruto de su matrimonio con Sean Penn.

A sus 59 años, la artista reconoció que cometió errores que han dejado huella tanto en ella como en sus hijos.

“Tengo un gran arrepentimiento como madre y he vivido las consecuencias de ese arrepentimiento durante muchos años. No fui lo suficientemente dura con ellos”, confesó.

Robin Wright se arrepintió de
Robin Wright se arrepintió de no ser más estricta con sus hijos. (Instagram/Robin Wright)

Según Robin Wright, su estilo de crianza contrastaba de manera radical con el de su exesposo, con quien estuvo casada entre 1996 y 2010. Mientras que Sean Penn era “mucho más estricto”, su carrera lo mantenía ausente por largos períodos.

“Él volvía y era el policía, y después me dejaba a mí con el residuo. Entonces yo suavizaba el golpe. Éramos dos extremos. Ellos no tuvieron ese espacio gris en el medio, que es lo que realmente necesitaban”, explicó.

La actriz relató que durante varios años vivió con la angustia de no saber si sus hijos estaban bien.

“Cada vez que sonaba el teléfono pensaba: ‘¿Está vivo? ¿Está viva?’ Pasé por eso durante tanto tiempo con los dos”, confesó. Hopper, el menor, reveló en 2017 su lucha contra la adicción al cristal, mientras que Dylan tuvo una adolescencia marcada por la rebeldía.

Robin Wright aseguró que pasó
Robin Wright aseguró que pasó muchos años preocupada por lo que sus hijos hacían. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hoy, sin embargo, la situación ha cambiado. La famosa aseguró que tanto Dylan como Hopper se encuentran en un momento estable de sus vidas y en “un muy buen lugar”.

Para la actriz, esa evolución representa un alivio y un motivo de esperanza tras años de incertidumbre y temor.

Cabe destacar que el matrimonio de la artista y el ganador del Oscar, considerado en su momento como una de las parejas más poderosas de la industria, duró 14 años y estuvo marcado por altibajos públicos y reconciliaciones.

Robin Wright y Sean Penn
Robin Wright y Sean Penn estuvieron casados durante 14 años. (Grosby group)

A pesar de las dificultades y de las heridas pasadas, Robin Wright afirmó que la relación con Sean Penn es hoy cordial.

En declaraciones previas, la actriz había señalado que ser padres divorciados es “una de las experiencias más difíciles de la vida”, aunque destacó que siempre estarán unidos por la familia que construyeron juntos.

Siempre vamos a ser una familia, estemos juntos o no, y creo que eso es hermoso. Ojalá todos pudieran tener eso”, expresó en 2023.

Robin Wright aseveró que ella
Robin Wright aseveró que ella y Sean Penn siempre serán una familia. (Grosby)

Tras su divorcio en 2010, ambos han transitado otros vínculos amorosos. Wright mantuvo una larga relación intermitente con el actor Ben Foster, de la que se separó definitivamente en 2020, y actualmente está en pareja con el arquitecto británico Henry Smith.

Penn, por su parte, también ha vuelto a casarse y divorciarse en más de una ocasión.

