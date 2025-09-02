Gwyneth Paltrow aseguró que la gente no la entenderá hasta que “esté muerta”

Durante su participación en el podcast The Cutting Room Floor, Gwyneth Paltrow abordó de manera franca la percepción pública que se ha construido en torno a su figura.
“Imagina ser una persona real y saber que la gente te describe de una manera y no entiendes cómo llegaron a esa narrativa. No tengo ni idea de quién habla la gente. He vivido durante décadas con este avatar que se proyecta con mucha fuerza, y no sé por qué”, confesó.
El anfitrión Recho Omondi mencionó el estereotipo de “ultimate almond mom” que circula en internet, a lo que Paltrow respondió con humor: “No sé de dónde lo sacaron. Como salud del suelo pélvico, salud intestinal, medicina vegetal”.
La actriz añadió con orgullo: “Nadie me entenderá hasta que esté muerta”, generando risas y admiración.
A lo largo de su carrera, Gwyneth Paltrow ha sido percibida como la mujer que todas las jóvenes quieren ser y con la que los hombres sueñan. Sin embargo, la estrella de Hollywood aseguró no identificarse con esa narrativa.
“Nunca he creado mi propia narrativa. Sé que existe, pero he tenido una vida extraña en este respecto. En cierto modo, me reduzco al cliché más fácil de entender”, explicó.
La conversación también abordó el impacto de los rumores y la necesidad de corregir malentendidos. La actriz de Iron Man admitió que aprender a dejar ir la urgencia de desmentir todo es un proceso liberador.
“Todos somos humanos, así que duele cuando alguien te malinterpreta. Pero últimamente trato de meditar sobre la idea de soltar la necesidad de corregir cada percepción errónea”, comentó.
Paralelamente, Gwyneth Paltrow continúa liderando Goop, su marca fundada en 2008 que combina consejos de bienestar con productos que han generado titulares por su originalidad y precios elevados.
Desde el controvertido This Smells Like My Vagina candle hasta artículos de autocuidado como huevos de jade para el suelo pélvico, la compañía ha cimentado su reputación como un espacio de tendencias audaces y cuidado personal avanzado.
La famosa defendió la orientación de su marca y su público objetivo: “No intentamos ser todo para todos. La mujer Goop es una especie de ‘yo’ dentro de su círculo: mayor de 40, con hijos, educada y, en su mayoría, residente de la costa”, dijo.
Respecto a la percepción de que Goop está fuera del alcance de la mayoría, la actriz matizó: “Sí, nuestra cohorte de compradores tiene ingresos más altos que nuestros lectores, pero no todo es inalcanzable. Intentar agradar a todo el mundo es un desastre”.
Contrario a lo que muchos podrían pensar, Paltrow declaró que nunca buscó ser provocadora por el mero hecho de generar controversia. “No hicimos un vibrador para sorprender al mundo. Las cosas por las que la gente se escandalizó ahora son mainstream”, comentó.
Mientras tanto, ella misma parece estar en paz con que el mundo solo la comprenda completamente mucho después de que se haya ido.