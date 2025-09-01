Entretenimiento

Jude Law no tiene miedo de enfrentar consecuencias por su papel de Vladimir Putin: “No buscamos polémica”

Jude Law interpreta una versión muy íntima del presidente ruso; a pesar de eso, el actor dice que no teme represalias

Por Marco Antonio González Aguilera

Law dijo que aunque pueda
Law dijo que aunque pueda parecer ingenuo pero no teme represalias por su papel (REUTERS/Yara Nardi, Curiosa Films)

El Festival de Cine de Venecia en su edición número 82 ha dejado varias sorpresas. Por ejemplo la cinta The Wizard of the Kremlin, que desde su estreno mundial asombró a la crítica.

Jude Law protagoniza la película en el papel de un Joven y “aterrador” Vladimir Putin. El actor dijo recientemente que no teme represalias.

Estas declaraciones se dieron en una rueda de prensa en el marco del Festival. Law dijo que la intención del filme no es hacer polémica como un capricho.

“Espero no ser ingenuo, pero no temo repercusiones. Me siento seguro”, afirmó el actor. Agregó que el guion se escribió de una forma inteligente para mostrar el crisol de emociones que forma a los personajes.

Jude Law aseguró que se
Jude Law aseguró que se siente seguro ya que el guion refleja el tornasol de emociones y actitudes de los personajes de una forma inteligente (REUTERS/Remo Casilli)

No buscamos la polémica por la polémica. Es un personaje de una historia más amplia. No intentábamos definir nada sobre nadie”, finalizó el actor.

Las declaraciones del actor ocurren luego de que medios como Variety calificara la actuación de Law como algo “más aterrador que un monstruo”, escribió Owen Gleiberman, crítico de cine y agregó: “Un tirano racional, un hombre con el que meterse o estar en contra es bajo tu propia responsabilidad”.

“Jude Law logra canalizar a la perfección la mirada fría de Putin, proyectando el carisma reptiliano” del mandatario, agrega el crítico.

No obstante, no todas las críticas han alabado esta producción. The Independient, califica con tres estrellas a la película poniéndole la etiqueta de “un drama mediocre”. A pesar de eso describen la actuación de Law como una “adaptación milimétrica” del presidente ruso.

Jude Law no quiso usar
Jude Law no quiso usar prótesis para interpretar a Putin, prefirió una peluca y estudiar a detalle la conducta de su personaje (Captura de video)

Proyecta un aire de furia intensa pero reprimida cada vez que se siente humillado, así como un gran deseo de mostrar su torso musculoso”, subrayó.

¿De qué trata ‘The Wizard of Kremlin’?

The Wizard of the Kremlin está situada en Rusia de los años noventa. Luego de la inestabilidad producida por la caída de la Unión Soviética, un joven productor de reality shows se convierte en el asesor de un agente de la KGB en ascenso al poder: Vladimir Putin.

Paul Dano en el papel
Paul Dano en el papel del productor Badim Varanov (Foto: YouTube/Trailer)

En el centro del poder ruso, Vadim Baranov (interpretado por Paul Dano) da forma a la nueva Rusia jugando con los límites entre la verdad, la mentira, la idiosincrasia de un pueblo y su manipulación. Pese a que Dano interpreta al personaje principal de la historia, los críticos de Variety califican su actuación como “deliciosa pero bastante monótona”.

El productor sólo sucumbe ante el poder de Ksenia (Alicia Vikander) una hermosa cantante de espíritu libre. Destaca la actuación de Vikander que aporta al personaje energía y humanidad.

Aunque la actuación de Jude Law se llevó las palmas del público en Venecia, la verdadera estrella de The Wizard of Kremlin es el guion, que está lleno de observaciones y bromas inteligentes. La película es dirigida por Olivier Assayas y el guion es una adaptación del libro del mismo nombre, escrito en 2022 por Giuliano da Empoli, el autor también es reconocido por Los ingenieros del caos.

