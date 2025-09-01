Jimin de BTS y Song Da-eun: la relación fue confirmada tras años de rumores

BigHit Music confirmó que Jimin y Song Da-eun tuvieron una relación sentimental que perteneció al pasado y solicitó respetar su privacidad (REUTERS/Instagram/@da.eun.da.eun)

BigHit Music confirmó este domingo que Jimin, integrante del grupo surcoreano BTS, mantuvo una relación sentimental con la actriz Song Da-eun, aunque señaló que la relación terminó hace años.

El comunicado marca la primera vez que la compañía se pronuncia oficialmente sobre un rumor vinculado a la vida sentimental de uno de sus miembros.

“El artista y la contraparte sí establecieron una relación basada en sentimientos mutuos, pero fue hace muchos años y actualmente no tienen ningún tipo de relación”, afirmó.

En ese sentido, BigHit Music también recalcó que la decisión de no comentar previamente respondía al respeto por la privacidad del artista.

"Ambos estuvieron vinculados en el pasado, pero esa relación ya no existe", sostuvo la compañía surcoreana (Instagram/@da.eun.da.eun)

Ante la persistencia de rumores y publicaciones especulativas, la firma consideró “inevitable aclarar los hechos mínimos”.

La declaración de BigHit Music llegó en medio de una creciente ola de especulaciones desatada a raíz de un video difundido por Song Da-eun en redes sociales, donde se le observó sorprendiendo a Jimin al salir de un ascensor en un edificio residencial.

El video, publicado por la actriz en su cuenta de TikTok el 26 de agosto, fue retirado poco después, aunque para entonces ya circulaba ampliamente en línea y avivaba debates entre internautas y seguidores del grupo.

“No habíamos emitido ningún comunicado por respeto a la vida privada de Jimin”, explicó BigHit Music. “Sin embargo, ante la continuidad de reportes infundados y rumores sobre la vida personal del artista, difundimos solo los hechos básicos”.

Y concluyó con firmeza: “Reiteramos que ambos estuvieron vinculados en el pasado, pero esa relación ya no existe”.

La agencia de BTS reconoció por primera vez la existencia de un vínculo amoroso entre uno de sus integrantes y una figura pública (REUTERS/Aude Guerrucci)

Finalmente, la empresa de entretenimiento que representa a BTS solicitó tanto a medios como al público abstenerse de más especulaciones y de cualquier acción que pueda perjudicar a Song Da-eun.

El rumor de una supuesta relación entre Jimin y Song Da-eun no es nuevo. Desde 2022, publicaciones de la actriz en redes sociales han sido interpretadas por sectores de la comunidad fan como alusivas al cantante.

Los usuarios de foros especializados han analizado coincidencias entre sus publicaciones, como objetos similares, referencias a las flores favoritas del idol surcoreano o la asistencia a eventos en fechas significativas para ambos.

Pese a la atención mediática, hasta la fecha BigHit Music nunca había confirmado un rumor de este tipo sobre los miembros de BTS.

La situación escaló cuando medios como Money Today publicaron que Jimin y Song Da-eun habrían iniciado su breve relación aproximadamente cuando el artista empezó su servicio militar en diciembre de 2023.

La publicación de Song Da-eun en TikTok mostrando a Jimin saliendo de un ascensor fue eliminada tras viralizarse rápidamente en redes sociales (TikTok)

El video viralizado, sumado a imágenes de accesorios personalizados o instantáneas en departamentos parecidos, impulsó el ambiente de sospecha, aunque muchos usuarios señalaron que parte del material podría corresponder a años anteriores.

El debate en torno a la difusión de estos contenidos se trasladó también a redes sociales, donde una parte de los internautas acusó a Song Da-eun de impulsar la especulación a través de publicaciones ambiguas, mientras que otros defendieron su libertad para compartir aspectos de su vida personal sin ser hostigada.

Cabe destacar que en 2023 la actriz anunció que valoraba iniciar acciones legales ante comentarios maliciosos y difamatorios derivados de rumores no confirmados.

Para Jimin, de 29 años, la situación coincide con un periodo relevante de su carrera profesional. El cantante concluyó su servicio militar obligatorio en junio de 2025 y proyecta junto al resto de BTS un retorno grupal.

En cuanto a su faceta como solista, logró hitos como el lanzamiento del álbum Face (2023) y el sencillo “Like Crazy”, que fue el primer tema de un solista coreano en alcanzar el número uno de Billboard Hot 100. Su álbum más reciente, Muse (2024), incluyó la canción “Who”, que encabezó el Billboard Global 200.

Song Da-eun se convirtió en blanco de críticas y defensas por su manera de compartir momentos privados en sus cuentas personales (Instagram/@da.eun.da.eun)

¿Quién es la actriz Song Da-eun?

Song Da-eun tiene 34 años y desarrolla una carrera que abarca el cine, la televisión y los programas de telerrealidad. Debutó en 2016 con un papel menor en la multipremiada The Handmaiden, dirigida por Park Chan-wook.

Posteriormente, alcanzó reconocimiento nacional en 2018 tras participar en el reality de citas Heart Signal 2, emitido por Channel A. Su paso por el programa la posicionó como una de las concursantes más recordadas de la temporada.

El éxito mediático le permitió integrarse a diferentes proyectos, incluidas las series Be Melodramatic (2019), Once Again (2020), More Than Friends (2020) y The Golden Spoon (2022). También ha formado parte de programas de entretenimiento como Dear My Room y Battle Trip.