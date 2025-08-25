El día que Gary Oldman dijo no a Tim Burton: “Cuando leí ese guioncito peculiar y extraño, no lo entendí”

FILE PHOTO: Cast member Gary Oldman arrives to attend a press conference for the film "Parthenope" in competition at the 77th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 22, 2024. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

La revelación de Gary Oldman sobre su decisión de rechazar el papel principal en Eduardo Manostijeras sorprendió a la industria cinematográfica. El actor británico admitió que no comprendió el guion cuando se lo ofrecieron y esa determinación, aunque inesperada, dejó una huella en su carrera y en la historia del cine de Tim Burton y Johnny Depp.

En una entrevista reciente con People, Oldman explicó que, pese a la insistencia de su agente para que leyera el guion, la peculiaridad del texto le resultó desconcertante. “Me dijeron: ‘Lee el guion’. Me lo enviaron y simplemente respondí: ‘No lo entiendo’”, relató Oldman.

En ese momento, el actor ya gozaba de reconocimiento gracias a películas como Sid y Nancy y Prick Up Your Ears, pero confesó que el estilo de Burton no le era familiar. “Leí este guioncito peculiar y extraño, y no lo entendí”, recalcó, agregando que la historia no logró impactarlo. “Simplemente no lo entiendo. No es lo mío”, afirmó.

El rechazo a otros personajes clave

Gary Oldman como el comisario Gordon en 'El caballero oscuro'

Durante la conversación, Oldman también abordó otras oportunidades que desestimó en su trayectoria. Uno de esos momentos fue cuando Christopher Nolan le propuso interpretar al Espantapájaros en Batman Begins.

Oldman decidió no aceptar el papel, pues buscaba evitar encasillarse en personajes excéntricos. Cillian Murphy terminó tomando el rol y comenzó una sólida alianza creativa con Nolan. Más tarde, el actor interpretó al comisionado Jim Gordon en la trilogía, experiencia que describió como fruto de la buena fortuna.

En cuanto a Eduardo Manostijeras, Oldman señaló que nunca llegó a reunirse con Burton antes de tomar la decisión. Su agente, convencido del potencial del papel, sabía que figuraba en una lista corta de candidatos del director. La ausencia de conexión con el guion, sin embargo, fue clave para que decidiera apartarse del proyecto.

El impacto posterior y la relación de Burton con Depp

Johnny Depp se quedó con el papel que Gary Oldman rechazó, un giro que transformó la carrera de ambos y selló una de las duplas más recordadas del cine

La percepción de Oldman sobre la película cambió tras verla en el cine. El impacto visual y narrativo de la obra de Burton le permitió comprender el alcance de la historia. “En los primeros minutos de la proyección, capté la esencia de la película y comprendí el motivo de su éxito”, recordó Oldman para People.

La interpretación de Johnny Depp en Eduardo Manostijeras no solo marcó un hito en su carrera, sino que también consolidó su relación profesional con Tim Burton.

En tanto, Depp protagonizó después siete películas más junto al director, como Sleepy Hollow, Charlie y la fábrica de chocolate, Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet y Alicia en el país de las maravillas. Esta conexión se transformó en una de las colaboraciones más reconocidas del cine contemporáneo.

Trayectoria de Oldman tras Eduardo Manostijeras

Gary Oldman en Drácula de Francis Ford Coppola

Después de apartarse de aquel singular proyecto, Oldman continuó construyendo una carrera versátil y exitosa. En los años noventa, participó en producciones destacadas como Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Drácula de Bram Stoker y Air Force One.

Más adelante, sumó icónicos personajes como Sirius Black en la saga de Harry Potter y Jim Gordon en la trilogía de Batman de Nolan. Su actuación en Tinker Tailor Soldier Spy le valió su primera nominación al Óscar, reconocimiento que finalmente logró en 2018 con su trabajo en Darkest Hour.

Recientemente, Oldman recibió una nominación consecutiva al Emmy por su papel en la serie Slow Horses, cuya quinta temporada se estrenará en septiembre.

Al narrar su experiencia viendo Eduardo Manostijeras, Oldman admitió que el universo visual creado por Burton fue revelador: “La atmósfera y el estilo de la película me permitieron captar de inmediato la visión del director”. Una comprensión que llegó tarde para cambiar su propio destino respecto al icónico personaje.