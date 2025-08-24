Entretenimiento

Tom Morello revela que Ozzy Osbourne era consciente de su despedida final

El guitarrista de Rage Against The Machine compartió detalles sobre la lucidez y determinación del cantante durante su último show, resaltando la fortaleza y el impacto emocional de esa noche irrepetible

Por Ramiro Manera

Guardar
Tom Morello fue el encargado
Tom Morello fue el encargado de organizar el evento de despedida de Ozzy Osbourne. (Instagram/Tom Morello)

La muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años puso fin a una de las leyendas más grandes del rock. En su último concierto en Birmingham, del que Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine, fue director musical, la leyenda del heavy metal era plenamente consciente de que se despedía definitivamente del escenario. Frente a 40.000 asistentes y rodeado de músicos de todo el mundo, su adiós se convirtió en un momento cargado de emoción y significado, que quedará para siempre en la historia de la música, según PEOPLE.

Un concierto récord con Morello al frente

El último concierto de Ozzy
El último concierto de Ozzy Osbourne en Birmingham reunió a 40.000 personas y recaudó más de USD 190 millones para causas benéficas (crédito @CarlosOnoro / x)

El 5 de julio, Birmingham se convirtió en el epicentro del heavy metal con un concierto benéfico que logró una recaudación histórica: más de USD 190 millones. Morello recibió la confianza de Ozzy y Sharon Osbourne para orquestar lo que denominaron “el mejor día en la historia del heavy metal”.

El ambiente estuvo marcado por una energía irrepetible y una atmósfera de homenaje. “La banda pudo tocar y sentir el cariño no solo de las bandas, no solo de las 40.000 personas en el estadio, sino de gente de todo el mundo”, relató Morello a PEOPLE. Osbourne, en un trono negro, interpretó clásicos como “Paranoid” y “Crazy Train”, rodeado de un aura solemne.

Morello: “Sabía que era su última vez”

Ozzy Osbourne era consciente de
Ozzy Osbourne era consciente de que su presentación en Birmingham sería su despedida definitiva de los escenarios (Foto AP/Christian Palma, archivo)

La percepción de un cierre definitivo no fue pasajera. En entrevista con Q101 Chicago, Morello hizo hincapié en la consciencia que Osbourne tuvo sobre su estado y sobre el carácter irrepetible de la noche. “Vivió un estilo de vida bastante al límite durante mucho tiempo”, explicó el guitarrista, quien consideró que, a pesar de la tragedia de su muerte, fue un milagro que hubiera llegado tan lejos.

“El hecho de que viviera para tocar y sentir ese amor, y para una vez más… Ya sabes, para hacer ‘Paranoid’; para hacer ‘Crazy Train’. Si tienes que irte —quiero decir, ojalá Ozzy viviera otros 30 años—, pero si tienes que irte, realmente sentía que lo sabía”, subrayó Morello.

Recuerdos, fragilidad y la noticia inesperada

El cierre del concierto fue seguido por una reunión íntima entre Osbourne, amigos y colegas. De acuerdo con Morello, el cantante era plenamente consciente de su fragilidad, aunque mantuvo la fortaleza para disfrutar aquellos últimos instantes rodeado de afecto.

Incluso una semana después del concierto, Osbourne sorprendió al asistir a otro evento en Birmingham, demostrando su empeño por mantenerse presente a pesar de su delicado estado. Apenas tres semanas más tarde, su muerte conmocionó tanto a su entorno como a toda la comunidad musical.

Un legado musical y solidario

El fallecimiento de Ozzy fue confirmado por la familia Osbourne el 22 de julio a PEOPLE, informando que el vocalista murió acompañado por sus seres queridos. Se indicó como causa un paro cardíaco extrahospitalario, agravado por enfermedad de la arteria coronaria y Parkinson con disfunción autonómica.

El último show de Ozzy
El último show de Ozzy Osbourne incluyó clásicos como 'Paranoid' y 'Crazy Train', en un ambiente de homenaje y emoción (Foto AP/Henny Ray Abrams, archivo)

El impacto del concierto trascendió el aspecto musical: la recaudación millonaria permitió ayudar a instituciones como el Hospital Infantil de Birmingham, el Hospicio Infantil Acorn y Cure Parkinson’s.

La respuesta de músicos y admiradores evidenció el legado de Osbourne como figura central y su capacidad para unir a generaciones enteras en torno a su música.

Determinación, superación y despedida

Durante los últimos años, Ozzy Osbourne enfrentó desafíos de salud importantes, como problemas cardíacos y el diagnóstico de Parkinson. En su programa Ozzy Speaks de SiriusXM, expresó que haría todo lo posible por estar a la altura del último recital: “Si mi Dios quiere que haga el show, lo haré. Por las buenas o por las malas, lo lograré”. Trabajó con un entrenador especializado y afirmó que daba “todo lo que tengo” en cada presentación.

A pesar de sus problemas
A pesar de sus problemas de salud, Ozzy Osbourne demostró determinación y entrega hasta su último recital (AP)

La noche de Birmingham fue mucho más que un cierre de gira: cristalizó el legado de un artista único y la generosidad de toda una comunidad. La despedida de Osbourne, articulada y compartida por la voz de Tom Morello, quedará para siempre en la memoria del rock y en la de quienes acompañaron al “Príncipe de las Tinieblas” en su última ovación.

Temas Relacionados

Ozzy OsbourneBlack SabbathTom MorelloBirminghamHeavy metalConcierto benéficoParkinsonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Murió Jerry Adler, recordado actor de “Los Soprano” y “The Good Wife”

Fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años

Murió Jerry Adler, recordado actor

De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

La experiencia de la actriz con la esgrima en el cine potenció sus escenas junto a Jenna Ortega en la segunda temporada de la serie

De ‘La máscara del Zorro’

La creación de “Born to Run”, el disco que catapultó a Bruce Springsteen a la historia del rock

Medio siglo después, un libro inédito devela los momentos decisivos, los riesgos y obsesiones que llevaron al artista a lanzar el disco que lo transformó en ícono mundial de la música

La creación de “Born to

Caída, prisión y un Oscar: la travesía de Robert Downey Jr. entre adicciones, juicios y redención

La vida del actor neoyorquino refleja una reconstrucción impactante marcada por desafíos legales, batallas personales y un regreso brillante que lo posicionó entre los intérpretes más admirados y exitosos de Hollywood en la última década

Caída, prisión y un Oscar:

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York

La policía detuvo a Mingus Reedus por un confuso incidente en Manhattan

El hijo de Norman Reedus
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por el paro de controladores

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 11.400 pasajeros afectados

Rosario: investigan la muerte de una nena que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

El jefe de “Los Copitos” le pidió disculpas a CFK y aseguró que Sabag Montiel intentó matarla para “impresionar a su novia”

Nuevas muertes en el fútbol amateur: dos jugadores se descompensaron y fallecieron en Córdoba y Río Negro

Con récord de inscriptos, la marea runner copó Buenos Aires: así se vivió la Media Maratón 21K

INFOBAE AMÉRICA
El renovado apoyo incondicional de

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

Un ex cura uruguayo denunciado por abuso sexual a 30 niños en Bolivia lleva 17 años oculto en su casa en Salto

TELESHOW
La emotiva dedicatoria de Nancy

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada