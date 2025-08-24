Entretenimiento

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York

La policía detuvo a Mingus Reedus por un confuso incidente en Manhattan

Por Ester Palomino

Mingus Lucien Reedus es hijo de Norman Reedus y Helena Christensen, quienes se separaron en 2003 (Instagram/Helena Christensen)

El nombre de Mingus Lucien Reedus, hijo del actor de The Walking Dead Norman Reedus y de la supermodelo Helena Christensen, vuelve a aparecer en las páginas policiales.

El joven de 25 años fue arrestado este sábado en Manhattan por un presunto caso de violencia, según reportaron medios como el New York Post y Page Six.

No es la primera vez que enfrenta a la justicia: en 2021 ya había sido acusado de agredir a una mujer durante un festival en Nueva York.

El incidente del sábado en Chelsea

De acuerdo con fuentes policiales citadas en exclusiva por el New York Post, Reedus fue detenido en su apartamento ubicado en Chelsea después de un confuso episodio con una mujer de 33 años.

Según los reportes, el joven modelo “supuestamente le dio un puñetazo en la pierna, lo que le causó enrojecimiento, luego la estranguló y la arrojó al suelo”.

Las autoridades confirmaron al Post que Mingus fue acusado formalmente de obstrucción criminal de la respiración y agresión en tercer grado.

La policía informó que el joven de 25 años habría golpeado y estrangulado a una mujer en su apartamento de Chelsea

El propio Reedus habría sido quien llamó al 911 alrededor de las 8:40 de la mañana, alegando que la mujer estaba tomando pastillas y amenazaba con suicidarse.

Sin embargo, al llegar la policía, la supuesta víctima señaló al hijo del actor como su agresor. La mujer fue trasladada al Bellevue Hospital en condición estable, según precisaron fuentes del caso al New York Post.

Las escenas posteriores estuvieron cargadas de tensión. Una mujer —presuntamente la víctima— fue vista saliendo de una comisaría en compañía de un hombre. Cuando un periodista del Post intentó preguntar sobre el caso, el acompañante respondió molesto: Tienen la historia completamente equivocada”. Ella añadió: “Fue un malentendido”, mientras él insistía en alejar a los reporteros con insultos.

A la pregunta de por qué se había llamado a la policía, la mujer replicó: “Él llamó a la policía”. Poco después, ambos se marcharon en un taxi por la Octava Avenida.

El joven modelo ha crecido bajo los reflectores como parte de una familia vinculada a la moda y la actuación (REUTERS/Andrew Kelly)

Mingus Reedus fue fotografiado por el New York Post saliendo esposado de su edificio alrededor de las 9:25 a.m., con aspecto desaliñado y los párpados pesados. Aún no está claro si fue trasladado directamente a un hospital o a la comisaría correspondiente.

Antecedentes con la justicia

Este arresto revive un historial que ya había comenzado a generar controversia hace algunos años. En septiembre de 2021, durante el festival de San Gennaro en Little Italy, Reedus fue acusado de golpear en el rostro a una mujer de 24 años a la que no conocía. Según informó la prensa, la víctima terminó en el hospital con una herida bajo el ojo izquierdo.

Mingus negó la versión en aquel entonces, asegurando al New York Daily News que la mujer y sus amigas lo habían atacado a él y a su grupo de amigos, lanzándoles comida y jalándole el cabello. “Fue un instinto de defensa. Estaba reaccionando a que me rodearan y tenía miedo por la seguridad de mi grupo”, argumentó el joven.

Norman y Helena no han emitido declaraciones públicas sobre el reciente arresto de su hijo.(Instagram/Helena Christensen)

El caso finalmente se resolvió con un acuerdo judicial: Reedus se declaró culpable de un cargo menor de conducta desordenada, lo que le permitió evitar un juicio por agresión.

Como parte de la sentencia, recibió libertad condicional con la condición de mantenerse fuera de problemas durante un año y asistir a cinco sesiones de consejería.

Desde hace varios años atrás, Mingus Reedus ha intentado construir una carrera en el mundo del entretenimiento. Nació en octubre de 1999, hijo del protagonista de The Walking Dead y de la reconocida modelo danesa Helena Christensen.

Comenzó a trabajar en el modelaje desde 2017. Firmó con la agencia The Society Management y debutó en una campaña de Calvin Klein.

A pesar de los escándalos, Mingus ha trabajado como modelo para Calvin Klein, Versace y Tommy Hilfiger (Instagram)

Desde entonces ha desfilado para casas de moda como Tommy Hilfiger y Versace, además de posar en campañas junto a su madre, incluyendo un anuncio de Victoria’s Secret en 2021.

En una entrevista con Grazia Magazine, Christensen aseguró que trabajar con él era un placer: “Nos divertimos mucho compartiendo pequeñas bromas a lo largo del día... Es bueno tener un lenguaje secreto en el set, de esa forma podemos dejar fluir el humor negro y mi hijo es un maestro en eso”.

Sin embargo, Mingus ha declarado que su verdadera pasión está en la música y el cine. De hecho, este 2025 lanzó cinco canciones en Spotify, con sus dos sencillos más recientes publicados el pasado 10 de agosto.

