Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: "Ahora somos 3"

La actriz de ‘Stranger Things’ se convirtió en madre a los 21 años

Ester Palomino

Ester Palomino

La pareja se casó en
La pareja se casó en 2024 y decidieron extender su familia (REUTERS/Instagram)

Millie Bobby Brown, estrella de Stranger Things, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar junto a su esposo Jake Bongiovi que se han convertido en padres.

La joven actriz, de 21 años, y el hijo del reconocido músico Jon Bon Jovi, de 23, revelaron este jueves que una bebé ahora es parte de su familia.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, escribieron.

La dupla solicitó privacidad para
La dupla solicitó privacidad para esta nueva etapa de su vida (Instagram/MillieBobbyBrown)

Este es un nuevo capítulo en la vida de la actriz británica que alcanzó la fama mundial con el personaje de Eleven en la exitosa serie de Netflix.

Una historia de amor que comenzó en redes sociales

Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021, luego de conocerse a través de Instagram. Aunque al inicio solo se frecuentaban por amistad, pronto surgieron rumores de romance. La actriz confirmó en una entrevista con Wired en 2022 que fueron amigos por un tiempo antes de comenzar a salir.

Tras unos años de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso y se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima.

Más tarde, en octubre de ese mismo año, celebraron su unión en Villa Cetinale, Italia, acompañados de familiares y amigos cercanos.

La actriz compartió fotografías de
La actriz compartió fotografías de su fiesta de bodas en redes sociales (Instagram)

Las redes sociales nuevamente fueron el escenario donde compartieron detalles de su boda.

Brown publicó un carrusel de fotos con la leyenda: “Por siempre y para siempre, tu esposa”, mientras que Bongiovi hizo lo propio con el mensaje: “Por siempre y para siempre, tu esposo”.

En las imágenes se los veía intercambiando votos bajo un arco floral blanco, además de posar sonrientes junto a Jon Bon Jovi.

¿Qué había dicho Millie Bobby Brown sobre la materinad?

La llegada de su primera hija no resulta del todo sorpresiva si se consideran las declaraciones previas de Brown sobre sus planes de familia.

En marzo de 2025, durante una aparición en el podcast Smartless, la actriz reveló que la maternidad siempre fue un deseo central en su vida.

“Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake”, confesó.

“Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida”, explicó.

La protagonista de 'Enola Holmes'
La protagonista de 'Enola Holmes' había admitido su interés en ser madre. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esa misma conversación, Brown admitió que, aunque está enfocada en crecer como actriz y productora, para ella también era una prioridad su vida familiar.

Su esposo también ha sido parte activa de esa visión compartida. Según la actriz, Bongiovi siempre estuvo de acuerdo con el deseo de formar una familia, aunque insistió en que primero debían casarse.

Durante esas reflexiones, la actriz explicó que no descartaba la adopción en caso fuese necesario. Asimismo, resaltó que ella y su esposo visualizaban un hogar grande por sus experiencias personales.

“Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro. Pero en mi caso, no veo diferencia entre tener tu propio hijo o adoptar”, explicó en el podcast Smartless.

Brown y Bongiovi comenzaron su
Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021. Muestran frecuentemente su amor a través de sus redes sociales (Instagram)

Además de este importante cambio en su vida personal, la carrera profesional de Millie Bobby Brown continúa en actividad. En unos meses, se estrenará la temporada final de Stranger Things con el que despedirá definitivamente al personaje que la hizo famosa.

La primera parte de la temporada 5 será lanzada el 26 de noviembre, la segunda llegará a streaming el día de Navidad y finalmente la tercera parte se liberará el 31 de diciembre.

