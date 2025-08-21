Entretenimiento

Complot en el ‘Desafío 2025’: el equipo Alpha se rebeló en contra de Eleazar y le quieren quitar la capitanía

La permanencia del entrenador físico venezolano corre riesgo en la competencia de supervivencia por la nueva estrategia que adelanta la casa morada

Danny Barros

Por Danny Barros

La permanencia de Eleazar en el 'Desafío 2025' peligra por cuenta del equipo Alpha que le quiere quitar la capitanía - crédito Caracol Televisión/Youtube

Todo apunta a que los días de Eleazar en el Desafío 2025 estarían contados por cuenta de sus compañeros de equipo, que ya no lo quiere ni como líder ni dentro de la competencia de supervivencia.

La empatía y conexión que había conseguido tener el entrenador físico de origen venezolano con los integrantes de la casa Alpha de la cual es capitán, llegó a su fin, pues los miembros del escuadrón morado se pusieron de acuerdo para destronarlo y planean sacarlo del juego.

El equipo Alpha de Desafío siglo XXI enfrenta una de sus mayores crisis internas tras la caída de su capitán, Eleazar, en la prueba del Box Blanco y la polémica decisión de elegir lengua de res como alimento, a pesar de que la mayoría prefería el coco.

Estas acciones han intensificado el descontento entre los integrantes, quienes ahora discuten abiertamente la posibilidad de un cambio de capitanía dentro de la escuadra morada.

La casa Alpha planea para quitarle la capitanía a Eleazar y desea su salida del 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

El conflicto se agudizó en el capítulo 34 del reality, cuando la derrota en la prueba de hambre dejó en evidencia la vulnerabilidad de Eleazar al frente del grupo.

La molestia de los Alpha no solo se centró en el resultado, sino en la forma en que su capitán tomó decisiones sin consultar al resto.

Cuando Andrea Serna, presentadora del programa, anunció que el segundo lugar podía escoger entre cocos o lengua de res, la mayoría expresó su preferencia por la fruta.

Sin embargo, Eleazar optó de manera unilateral por la carne, argumentando que ofrecía más nutrientes. Ante la inconformidad, el capitán respondió que quienes no quisieran comer carne podían ayunar, lo que profundizó la fractura interna.

Las reacciones de los miembros del equipo no tardaron en aparecer. Deisy, una de las voces más críticas, expresó su desacuerdo con la continuidad de Eleazar en las pruebas: “Así como tú hablas de estadísticas y demás yo considero que tú no deberías volver a aire”.

Tras la intención de tumbar el liderato de Eleazar, Alpha define quién sería su reemplazo ante su posible salida del 'Desafío 2025' - crédito Noticias Caracol/Youtube

Por su parte, Eleazar intentó reafirmar su autoridad y explicó su razonamiento al decidir no volver a competir en la pista:

“Ah no, es que yo ya decidí que no voy a volver. Estaba entre ir yo o mandar a Leo con su tamaño que ese obstáculo también es difícil o mandar a Lucho también, pero se despertó hoy en una nota una poco bajita y siento que en una pista una nota baja no nos favorece”.

El quipo Alpha del ‘Desafío Siglo XXI’ se cansó del liderazgo de Eleazar

El liderazgo de Eleazar ya venía siendo cuestionado desde capítulos anteriores. Su llegada a la capitanía se produjo tras la salida de Cami, quien fue criticada por intentar protegerse del Chaleco de Sentencia.

Los integrantes de Alpha en el 'Desafío 2025' se cansaron de Eleazar y buscan la manera de quitarle la capitanía - crédito Noticias Caracol/Youtube

Desde entonces, varias de sus decisiones han generado controversia, como la asignación del Chaleco de Sentencia a Sathya después de un error de Manuela, o la elección de tomar 10 millones de pesos como parte de una tarea, acciones que han sido percibidas como imposiciones y han alimentado el malestar colectivo.

En el capítulo 33, los Alpha ya habían comenzado a debatir la necesidad de un relevo en la capitanía. La reciente decisión sobre el alimento solo avivó la discusión, con varios integrantes sintiéndose ignorados y cuestionando la manera en que Eleazar ejerce su autoridad. El propio capitán, consciente de la tensión, pidió al grupo:

“En esta oportunidad les voy a pedir únicamente un favor. Confíen en mi conocimiento y si definitivamente tomé una mala decisión, entonces no vuelvan a confiar en mi conocimiento”.

A pesar de que Eleazar cumplió con su promesa de preparar la lengua de res y algunos compañeros accedieron a probarla, la conversación sobre un posible cambio de líder se mantiene vigente. Entre los nombres que suenan para asumir la capitanía, Leo destaca como el principal candidato, respaldado por su compromiso y la confianza que inspira en la escuadra.

