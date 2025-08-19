Entretenimiento

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

Perrie Edwards contó cómo su primer amor la llevó a normalizar comportamientos tóxicos hasta que descubrió lo que significaba una dinámica amorosa saludable

Por Faustino Cuomo

Perrie Edwards compartió cómo una
Perrie Edwards compartió cómo una relación tóxica marcó su visión sobre el amor durante años (foto: Instagram/@perrieedwards)

Perrie Edwards reveló que logró escapar de una relación “tóxica” con Zayn Malik, que la dejó pensando que “no quería conocer a nadie” antes de encontrar a su actual prometido, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain. La cantante de Little Mix de 32 años compartió estas reflexiones sobre su “primer amor” en una entrevista con Paul C. Brunson para su podcast We Need To Talk.

La artista, quien no mencionó nombres específicos, pero describió comportamientos de su “primera relación”, admitió que el miedo al dolor emocional la llevó a normalizar situaciones tóxicas. Edwards se comprometió con el exintegrante de One Direction en 2013, pero la pareja se separó dos años después.

“Creo que en ese momento pensé que todo lo que experimentamos en nuestra relación era normal”, explicó Edwards. “Como era mi primera relación, mi primer amor, pensaba: ‘Oh, así se supone que debe sentirse. Se supone que debe sentirse un poco tóxica. De alguna manera, esto probablemente es normal, ¿verdad?’”. Y agregó: “Pensaba que sufrir era normal”.

Pierre Edwards estuvo en pareja
Pierre Edwards estuvo en pareja con Zayn Malik entre 2012 y 2015 (foto: REUTERS)

El impacto psicológico profundo

El efecto de esa relación fue tan devastador que Edwards desarrolló una aversión completa hacia las citas. “Cuando quedé soltera, no quería conocer a nadie. Pensaba que ya había terminado con el amor. No creía que pudiera soportar de nuevo ese dolor”, confesó.

Sin embargo, su perspectiva cambió radicalmente cuando comenzó su relación con Oxlade-Chamberlain. Edwards describió cómo los comportamientos saludables de su actual prometido inicialmente la “desconcertaban” porque contrastaban completamente con lo que había experimentado anteriormente.

“Al principio de la relación, manejaba las cosas de manera diferente con Alex, y él las abordaba con tanta serenidad que me confundía”, explicó la cantante. “Como, cosas pequeñas podían pasar, y yo pensaría: ‘Oh, ahora va a enojarse, no le va a gustar esto’. Y le diría: ‘Oh, esto pasó’. Y él respondería: ‘Está bien’, y eso me desconcertaba”.

Un compromiso fallido y la
Un compromiso fallido y la normalización de conductas dañinas quedan expuestos en el testimonio de la cantante (foto: Instagram/@perrieedwards)

Las cualidades que marcaron la diferencia

Edwards destacó que las características del exjugador del Liverpool transformaron su percepción del amor tras su compromiso en 2022. “Es muy maduro. Es muy relajado. Es muy equilibrado. No es el tipo de persona que se enoja o se pone furioso o se pone raro por las cosas”, describió.

Esta estabilidad emocional representó un contraste absoluto con su experiencia previa, donde había aprendido a esperar reacciones negativas ante situaciones cotidianas. La cantante reconoció que, reflexionando hacia atrás, comprendió que aquella primera relación “probablemente no era buena”.

Malik ofreció su propia perspectiva sobre aquella relación en una entrevista con Nylon en mayo. El exintegrante de One Direction reconoció su inmadurez de esa época: “De los 17 a los 21 años, estuve en una relación. Estaba comprometido y planeaba casarme, y no sabía nada sobre nada en ese momento. Pensé que sí, porque tenía 21 años. Legalmente, podía hacer todo, pero no sabía nada”.

Edwards se puso en pareja
Edwards se puso en pareja con Oxlade-Chamberlain en 2016 y ambos tuvieron a su primer hijo, Axel, en 2021 (foto: Instagram/@alexoxchamberlain)

La confesión de amor con sartén incluida

Edwards también compartió una anécdota romántica sobre el momento en que le confesó su amor a Oxlade-Chamberlain por primera vez. Durante una salida nocturna con las integrantes de Little Mix, llevaba consigo una sartén porque había descubierto que a Alex le gustaban los panqueques.

“Estaba en una salida nocturna, con una maldita sartén pensando: ‘Voy a hacer realidad sus sueños, le voy a hacer panqueques por la mañana’”, recordó la cantante en el programa Capital Evening con Jimmy Hill. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, se puso tan nerviosa que confesó agresivamente: “Creo que me estoy enamorando de ti”.

En la entrevista del pódcast de Brunson, la artista profundiza en su proceso de sanación emocional y crecimiento personal tras superar una experiencia que marcó su visión del amor.

