Entretenimiento

La selfie de Jennifer Aniston y Courteney Cox que reafirmó su larga amistad nacida en “Friends”

La publicación conjunta en Instagram de las actrices revive el espíritu de la icónica serie

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Tras dos décadas del final
Tras dos décadas del final de la serie, Jennifer Aniston y Courteney Cox demuestran que su amistad se mantiene igual de fuerte y cercana (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar del paso del tiempo, Jennifer Aniston y Courteney Cox aún mantienen una cercana amistad, que comenzó cuando ambas protagonizaron la serie Friends.

En una publicación conjunta en Instagram, realizada el domingo 17 de agosto, las actrices compartieron una nueva selfie que reactivó el vínculo con sus seguidores, quienes durante años han seguido sus trayectorias dentro y fuera de la pantalla.

En la imagen, Aniston, de 56 años, aparece con un top negro sin mangas, mientras que Cox, de 61, viste una camiseta marrón.

Ambas sonríen frente a la cámara, reflejando una cercanía persistente pese al paso del tiempo. El texto que acompaña la foto dice: “Qué lindas nos vemos juntas… ellas también”, en referencia a la imagen y a los productos de belleza que también incluyeron en la publicación.

Una selfie en Instagram reavivó
Una selfie en Instagram reavivó la nostalgia entre los seguidores de "Friends", quienes celebraron el reencuentro digital de las actrices principales (Instagram/@courteneycoxofficial/@jenniferaniston)

En otra fotografía compartida, se exhiben productos de cuidado personal: un gel de baño de la línea Homecourt de Courteney Cox, bautizado como Cocomoi en honor a su hija Coco (quien es fruto de su anterior matrimonio con David Arquette) y un set de champú y acondicionador de la marca de Jennifer Aniston, LolaVie.

El reencuentro digital fue celebrado tanto por fanáticos como por figuras del espectáculo, entre ellas la actriz Michelle Monaghan.

Diversos usuarios dejaron mensajes en la sección de comentarios, recordando a los emblemáticos personajes Rachel Green y Monica Geller, interpretados por las estrellas durante las 10 temporadas de la serie.

Referencias a Friends y expresiones de afecto por el dúo evidenciaron el impacto de la serie, que más de dos décadas después de su estreno continúa sumando nuevas generaciones de seguidores.

Jennifer Aniston interpretó a Rachel
Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green y Courteney Cox a Monica Geller, personajes emblemáticos de la recordada serie de televisión (NBC)

El vínculo entre ambas actrices no se ha limitado al ámbito profesional. En diversas oportunidades, Jennifer Aniston y Courteney Cox han destacado la naturaleza de su amistad.

“En Court no hay ningún tipo de juicio. Jamás te sentirás reprendida. Es sumamente justa, ridículamente leal y profundamente cariñosa”, dijo Aniston a la revista More en febrero de 2014.

Mencionó también que ha recurrido a la casa de Cox en momentos difíciles. Por su parte, Lisa Kudrow, otra de las integrantes del elenco, aseguró:

No hay dobleces. No hay engaño. No hay juegos. Puedes confiar en ella por completo. La vea cada semana o una vez por año, no importa. Sé quién es y sé dónde estoy parada con ella”.

Los contactos entre los integrantes del elenco original han persistido con el tiempo. En julio, la intérprete de Monica compartió otra imagen en la que aparece celebrando el cumpleaños número 62 de Kudrow junto a Matt LeBlanc.

Courteney Cox compartió imágenes junto
Courteney Cox compartió imágenes junto a Lisa Kudrow para celebrar el cumpleaños 62 de la actriz que dio vida a Phoebe (Instagram/Jennifer Aniston)

“Admiro a esta persona desde el día en que la conocí. Es valiente, es inteligente, es articulada, se preocupa profundamente y ama todavía más. Nunca hay un momento en el que no me sienta mejor por haberla visto. Feliz cumpleaños mi Loot. Te quiero”, describió Cox a Kudrow.

La relación entre Jennifer Aniston y Courteney Cox también se traduce en gestos fuera del ojo público. Esta última asistió a la celebración de Friendsgiving organizada por su colega en noviembre pasado, mientras que Aniston es madrina de la hija de Cox, Coco Arquette.

La actualidad también ha estado marcada por los recuerdos y homenajes a Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023 a los 54 años a causa de una sobredosis de ketamina.

El actor interpretó a Chandler Bing en Friends y fue compañero cercano del grupo. La ganadora del Emmy se refirió a su muerte en una entrevista publicada por Vanity Fair.

“Casi sentíamos que llevábamos tiempo de duelo por Matthew porque luchar contra esa enfermedad fue realmente muy difícil para él”, declaró.

La muerte de Matthew Perry
La muerte de Matthew Perry en 2023 generó homenajes sinceros entre sus excompañeros de "Friends", quienes resaltaron la lucha personal que enfrentó el actor (Willy Sanjuan/Invision/AP)

Indicó que tanto ella como el resto del elenco “hicimos todo lo que pudimos” durante la prolongada lucha del actor contra la adicción a las drogas.

Y agregó: “Por duro que haya sido para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que cree que así es mejor”. Aclaró además que se siente “aliviada” de que Perry esté “fuera de ese dolor”.

Friends es una de las pocas producciones de los 90 que se mantiene vigente. La serie, con 236 episodios, se emitió entre 1994 y 2004.

Temas Relacionados

Jennifer AnistonCourteney CoxFriendsestrellas de hollywood

Últimas Noticias

Adam Scott reveló el momento trascendental de su carrera: “Fue un golpe duro, llegué a pensar en dejar la actuación”

El actor estadounidense, reconocido por su rol protagónico en Severance, relató en el pódcast “Good Hang” de Amy Poehler los momentos difíciles de sus inicios, abordando la resiliencia y el aprendizaje luego de rechazos

Adam Scott reveló el momento

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

En conversación con ex compañeros de la serie , la actriz reveló cómo las pérdidas marcaron su experiencia personal

Dianna Agron abordó la maldición

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

La modelo rusa resultó gravemente herida cuando un alce irrumpió en la carretera, lo que provocó su muerte tras varias semanas de hospitalización

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

La confrontación entre posturas sobre Israel y Palestina marcó el estreno de la película de Disney

Gal Gadot atribuyó el fracaso

Ian McKellen confirmó su regreso y el de otro personaje clave en ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’

La nueva película inició rodaje en mayo y explora la historia de Gollum. Su estreno será a finales de 2027

Ian McKellen confirmó su regreso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué cuesta tanto decir

Por qué cuesta tanto decir que no: estrategias para fortalecer la autoestima y proteger nuestro tiempo y energía

La queja de una dirigente hotelera: “Volar al Sur de la Argentina sale USD 800, a Punta Cana USD 400”

Dos madres entregaron a sus hijos menores de edad por el brutal asesinato de una mujer en Villa Luzuriga

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Cuatro heridos tras un impactante choque y vuelco en el barrio de Boedo: uno de los conductores quedó atrapado dentro del auto

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales reconoció el resultado

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

TELESHOW
Quién es Mancha La Torre,

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”

La felicidad de Carolina Baldini al enterarse que también será abuela de su hijo Giovanni Simeone: “¿Esto es real?"