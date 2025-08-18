La selfie de Jennifer Aniston y Courteney Cox que reafirmó su larga amistad nacida en “Friends”

Tras dos décadas del final de la serie, Jennifer Aniston y Courteney Cox demuestran que su amistad se mantiene igual de fuerte y cercana (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar del paso del tiempo, Jennifer Aniston y Courteney Cox aún mantienen una cercana amistad, que comenzó cuando ambas protagonizaron la serie Friends.

En una publicación conjunta en Instagram, realizada el domingo 17 de agosto, las actrices compartieron una nueva selfie que reactivó el vínculo con sus seguidores, quienes durante años han seguido sus trayectorias dentro y fuera de la pantalla.

En la imagen, Aniston, de 56 años, aparece con un top negro sin mangas, mientras que Cox, de 61, viste una camiseta marrón.

Ambas sonríen frente a la cámara, reflejando una cercanía persistente pese al paso del tiempo. El texto que acompaña la foto dice: “Qué lindas nos vemos juntas… ellas también”, en referencia a la imagen y a los productos de belleza que también incluyeron en la publicación.

Una selfie en Instagram reavivó la nostalgia entre los seguidores de "Friends", quienes celebraron el reencuentro digital de las actrices principales (Instagram/@courteneycoxofficial/@jenniferaniston)

En otra fotografía compartida, se exhiben productos de cuidado personal: un gel de baño de la línea Homecourt de Courteney Cox, bautizado como Cocomoi en honor a su hija Coco (quien es fruto de su anterior matrimonio con David Arquette) y un set de champú y acondicionador de la marca de Jennifer Aniston, LolaVie.

El reencuentro digital fue celebrado tanto por fanáticos como por figuras del espectáculo, entre ellas la actriz Michelle Monaghan.

Diversos usuarios dejaron mensajes en la sección de comentarios, recordando a los emblemáticos personajes Rachel Green y Monica Geller, interpretados por las estrellas durante las 10 temporadas de la serie.

Referencias a Friends y expresiones de afecto por el dúo evidenciaron el impacto de la serie, que más de dos décadas después de su estreno continúa sumando nuevas generaciones de seguidores.

Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green y Courteney Cox a Monica Geller, personajes emblemáticos de la recordada serie de televisión (NBC)

El vínculo entre ambas actrices no se ha limitado al ámbito profesional. En diversas oportunidades, Jennifer Aniston y Courteney Cox han destacado la naturaleza de su amistad.

“En Court no hay ningún tipo de juicio. Jamás te sentirás reprendida. Es sumamente justa, ridículamente leal y profundamente cariñosa”, dijo Aniston a la revista More en febrero de 2014.

Mencionó también que ha recurrido a la casa de Cox en momentos difíciles. Por su parte, Lisa Kudrow, otra de las integrantes del elenco, aseguró:

“No hay dobleces. No hay engaño. No hay juegos. Puedes confiar en ella por completo. La vea cada semana o una vez por año, no importa. Sé quién es y sé dónde estoy parada con ella”.

Los contactos entre los integrantes del elenco original han persistido con el tiempo. En julio, la intérprete de Monica compartió otra imagen en la que aparece celebrando el cumpleaños número 62 de Kudrow junto a Matt LeBlanc.

Courteney Cox compartió imágenes junto a Lisa Kudrow para celebrar el cumpleaños 62 de la actriz que dio vida a Phoebe (Instagram/Jennifer Aniston)

“Admiro a esta persona desde el día en que la conocí. Es valiente, es inteligente, es articulada, se preocupa profundamente y ama todavía más. Nunca hay un momento en el que no me sienta mejor por haberla visto. Feliz cumpleaños mi Loot. Te quiero”, describió Cox a Kudrow.

La relación entre Jennifer Aniston y Courteney Cox también se traduce en gestos fuera del ojo público. Esta última asistió a la celebración de Friendsgiving organizada por su colega en noviembre pasado, mientras que Aniston es madrina de la hija de Cox, Coco Arquette.

La actualidad también ha estado marcada por los recuerdos y homenajes a Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023 a los 54 años a causa de una sobredosis de ketamina.

El actor interpretó a Chandler Bing en Friends y fue compañero cercano del grupo. La ganadora del Emmy se refirió a su muerte en una entrevista publicada por Vanity Fair.

“Casi sentíamos que llevábamos tiempo de duelo por Matthew porque luchar contra esa enfermedad fue realmente muy difícil para él”, declaró.

La muerte de Matthew Perry en 2023 generó homenajes sinceros entre sus excompañeros de "Friends", quienes resaltaron la lucha personal que enfrentó el actor (Willy Sanjuan/Invision/AP)

Indicó que tanto ella como el resto del elenco “hicimos todo lo que pudimos” durante la prolongada lucha del actor contra la adicción a las drogas.

Y agregó: “Por duro que haya sido para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que cree que así es mejor”. Aclaró además que se siente “aliviada” de que Perry esté “fuera de ese dolor”.

Friends es una de las pocas producciones de los 90 que se mantiene vigente. La serie, con 236 episodios, se emitió entre 1994 y 2004.