El conflicto detrás de Planeta rojo: la verdadera historia que enfrentó a Val Kilmer y Tom Sizemore

El rodaje de Planeta rojo estuvo marcado por la enemistad entre Val Kilmer y Tom Sizemore, obligando a la producción a usar dobles de cuerpo para evitar su contacto

Planeta rojo, estrenada el 22 de diciembre de 2000, se convirtió en ejemplo de tensiones extremas, arrepentimientos y reconciliaciones entre Val Kilmer y Tom Sizemore.

Tras bambalinas, la producción enfrentó una situación inédita: se vio obligada a emplear dobles de cuerpo para evitar el contacto directo entre sus protagonistas. Según SensaCine, la relación entre ambos actores, recientemente fallecidos, se deterioró hasta el punto de afectar la organización y complicar la rutina diaria de la filmación.

El origen de una disputa inesperada

La raíz de la discordia surgió por un detalle logístico. Kilmer, famoso por su carácter complejo, se enteró de que la producción había cubierto el traslado de la máquina elíptica personal de Sizemore al set.

La tensión entre los protagonistas llevó a la reorganización de horarios y escenas, perjudicando la creatividad y el ambiente laboral del elenco de Planeta rojo (Prime Video)

Este hecho encendió el enojo de Kilmer, generando una discusión intensa. SensaCine revela que Kilmer lanzó una frase lapidaria: “¡Yo gano con esto diez millones; tú solo ganas dos!” Frente a este ataque, Sizemore respondió lanzando una pesa de 23 kilos en dirección a su compañero, un gesto que marcó un antes y un después en la convivencia durante el rodaje.

Dobles, aislamiento y una dinámica alterada

Luego del altercado, todo contacto entre los actores cesó. Rechazaron comunicarse o coincidir en el plató, lo cual forzó a la producción a reorganizar la metodología de trabajo. Se optó por utilizar dobles de cuerpo para las escenas en las que sus personajes debían interactuar, una medida poco frecuente en este tipo de proyectos.

SensaCine señala que uno de los productores debió intervenir en una escena de agresión para pedir a Sizemore que evitara golpear a Kilmer en el rostro. Si bien Sizemore aceptó, redirigió el golpe al pecho con tal fuerza que Kilmer terminó en el suelo, demostrando la magnitud del resentimiento acumulado.

El fracaso comercial de Planeta rojo reflejó el clima conflictivo interno, con una recaudación muy inferior a su presupuesto y críticas negativas (Prime Video)

El resto del elenco, incluidos Carrie-Anne Moss y Benjamin Bratt, debió adaptarse a un ambiente fragmentado, con agendas y horarios diseñados para impedir cruces entre los protagonistas. Estas medidas perjudicaron la fluidez creativa y provocaron múltiples repeticiones de tomas, todo con el objetivo de mantener los ánimos controlados.

Fracaso comercial y desencanto a largo plazo

El clima conflictivo interno se reflejó en los resultados. La película, dirigida por Antony Hoffman, contó con un presupuesto de USD 80 millones y solo logró recaudar USD 33 millones. El revés comercial fue acompañado de una recepción crítica muy negativa: apenas un 14% de opiniones positivas en Rotten Tomatoes, de acuerdo con SensaCine.

La experiencia dejó su huella, especialmente en Sizemore, quien años después expresó: “Me arrepiento de haberla rodado”, sentenciando el impacto profundo que tuvo el proyecto en su carrera.

Tiempo, reconciliación y una lección para la industria

Una disputa por la máquina elíptica de Tom Sizemore desató una pelea con Val Kilmer, alterando la dinámica del set y afectando la filmación de la película (Prime Video)

Sin embargo, no todo terminó en resentimiento. Con los años, Kilmer y Sizemore consiguieron superar el enfrentamiento y reconstruyeron su vínculo, demostrando que incluso las diferencias más profundas pueden quedar en el pasado. Este proceso discreto de reconciliación contrastó con el ambiente tóxico vivido durante el rodaje, reivindicando la posibilidad de restablecer relaciones aun después de experiencias difíciles.