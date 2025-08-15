Entretenimiento

Mueren los youtubers de Toyota World Runners tras accidente en las montañas de Canadá

La pareja de creadores perdió la vida tras un accidente en Columbia Británica, donde recorrían rutas off-road para su canal

Antonela Rabanal

La pareja de youtubers Stacey Tourout y Matthew Yeomans murió tras volcar su vehículo y caer por una pendiente de 200 metros (Instagram/@_staceytourout)

Las autoridades de Canadá confirmaron la muerte de los creadores del canal de YouTube Toyota World Runners tras un accidente en las montañas de Columbia Británica.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, quienes sumaban más de 200.000 suscriptores en la plataforma, perdieron la vida el 7 de agosto de 2025 mientras recorrían una ruta forestal al norte del valle que conduce al pueblo de Trout Lake.

El accidente, reportado por Kaslo Search and Rescue (SAR), ocurrió en un terreno montañoso, según relató Mark Jennings-Bates, gerente del equipo de rescate, a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y citado por People.

Fue en un camino forestal, en las montañas, y bastante al norte en el valle hacia el pueblo de Trout Lake”, detalló Jennings-Bates, quien destacó que la ubicación precisa facilitó las labores de rescate.

El canal se había consolidado dentro de la comunidad de viajeros y aventureros, documentando travesías en su camioneta Toyota y acumulando cientos de miles de visualizaciones.

La camioneta Toyota en la que viajaban los creadores fue hallada a 200 metros del camino principal en las montañas de Columbia Británica (Instagram/@yeomansphotoandfilm)

El comunicado difundido por Kaslo SAR y recuperado por Us Weekly señala que los rescatistas fueron alertados cerca de las 7:30 p.m. hora local por un accidente vehicular en una zona de difícil acceso.

De acuerdo a Jennings-Bates, el vehículo en el que viajaban Tourout y Yeomans cayó unos 200 metros por una pendiente, lo que corresponde aproximadamente a 656 pies.

“Rodaron muchas veces durante el incidente”, explicó. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, encontró a una de las víctimas sin signos vitales y a la otra con vida, pero falleció después en un hospital cercano.

La familia de los creadores de contenido confirmó públicamente el fallecimiento de ambos el 11 de agosto, acompañando el anuncio con una imagen de la pareja sonriendo frente a las montañas.

“Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean comunicar que los perdimos, ambos sucumbieron trágicamente a sus heridas en un accidente fuera de carretera el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de Columbia Británica que amaban tanto”, señaló el mensaje.

Las difíciles condiciones de la montaña complicaron el acceso de los equipos de rescate durante la tarde del accidente, según autoridades locales (Instagram/@toyotaworldrunners)

El accidente se produjo en la zona de Silvercup Ridge, próxima al Parque Nacional Glacier, según los datos recopilados por el medio estadounidense. Las condiciones del terreno complicaron la operación.

“El acceso remoto, la altitud y la luz limitada sumaron complejidad a una situación ya difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de los involucrados”, relató Mark Jennings-Bates.

Si bien no se ha precisado la causa directa del accidente, Jennings-Bates sugirió que una posible pérdida de control del vehículo en el terreno irregular fue el factor desencadenante.

Las autoridades de Kaslo SAR indicaron a People que han atendido otros llamados en la zona, identificada como escenario de múltiples incidentes similares debido a las características del camino y la altitud.

La noticia generó conmoción entre la comunidad de creadores de contenido de aventura. Integrantes del colectivo Next Meridian Expedition escribieron en redes sociales:

El canal de YouTube Toyota World Runners mostraba paisajes extremos y aventuras de la pareja en rutas internacionales y terrenos difíciles (Instagram/@yeomansphotoandfilm)

“Son unos cracks. Siempre recordaremos con cariño haber seguido la Panamericana con ustedes, charlando sobre los sitios que visitar y aprendiendo unos de otros”.

Otros influencers, como Josh y Vanessa de Destined for Wild, reconocieron en un post. “Descansen en paz, Matt y Stacey. Eran personas increíbles y nos inspiraron mucho. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”, expresaron.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans se habían comprometido en abril de 2024 durante un viaje por América, como compartió el propio Yeomans en Facebook, donde publicó el momento de la propuesta sobre el fondo de los Andes.

En ese video declaró: “¡Le pedí a Stacey que fuera mía para siempre! El momento fue perfecto para nosotros”.

El último video publicado en YouTube por la pareja corresponde al 31 de julio, donde exhibieron una travesía en Vancouver Island, Canadá. Además, días antes del siniestro, publicaron en Instagram una actualización sobre su paso por la isla.

La comunidad de aventura en YouTube lamentó la pérdida y recordó la inspiración que generaron Stacey y Matthew con sus viajes (Instagram/@_staceytourout)

“Realmente absorbiendo todas las sensaciones del verano en Vancouver Island. Nuestro primer verano en años para experimentar el cambio de estación y la alegría que trae el sol a estos perros de bosque lluvioso que salimos del escondite”, se escuchaba en el clip.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha comunicado un reporte oficial con la causa específica del accidente ni se han detallado mayores conclusiones sobre lo sucedido.

