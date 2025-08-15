Entretenimiento

Rosalía reflexiona sobre su papel en ‘Euphoria’ y su vínculo con Hunter Schafer

La exitosa serie de HBO tiene planeado el estreno de su tercera temporada en 2026

Virginia García

Rosalia enfrenta un nuevo reto
Rosalia enfrenta un nuevo reto con su integración al elenco de Euphoria. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Rosalía está dando un nuevo paso en su carrera artística con su incursión en el universo de Euphoria, la serie de HBO que ha marcado a una generación.

Reconocida mundialmente por su fusión única de flamenco, pop y ritmos urbanos, la cantante ahora se enfrenta al reto de la actuación en un proyecto exigente.

Sam Levinson, escritor, director y productor de la serie, ha elogiado el talento de la artista. Además, dio a conocer que le dio libertad creativa a Rosalía durante las grabaciones

“Me encanta soltarla en una escena. Le dejo jugar con las palabras, las emociones, en inglés y en español. Nunca quiero decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos. En cada escena que filmamos, estoy detrás de la cámara sonriendo”, comentó en una entrevista con ELLE.

Sam Levinson admitió que le
Sam Levinson admitió que le da libertad creativa a Rosalía durante las grabaciones de Euphoria (HBO)

Rosalía, que desarrolló su sensibilidad actoral a través del flamenco, un arte profundamente teatral, explicó en la misma plática que su filosofía interpretativa es la de ponerse “al servicio de la emoción, al servicio de una idea, al servicio de algo mucho más grande” que ella misma.

Aunque no pudo revelar detalles sobre su papel mientras la temporada está en producción, la española aseguró que ha sido una experiencia enriquecedora compartir set con Hunter Schafer y estrechar lazos con Zendaya y Alexa Demie. “Tengo buenas amigas allí. Es muy agradable poder encontrarnos”, dijo.

Cabe recordar que la primera experiencia profesional frente a las cámaras de Rosalía fue en Dolor y gloria (2019), de Pedro Almodóvar. Antes de rodar, el cineasta la invitó a almorzar junto a Penélope Cruz, su compañera de escena.

Ambas interpretaban lavanderas que cantaban mientras lavaban ropa en el río. Cruz recordó en una entrevista que ambas estaban bastante nerviosas durante el rodaje.

Penélope Cruz recordó cómo
Penélope Cruz recordó cómo fue grabar junto a Rosalía en 'Dolor y gloria'. (Captura de video)

“Estaba aterrada por tener que cantar con ella. Ella estaba nerviosa por actuar, y yo estaba nerviosa por cantar… y fue gracioso compartir ese nerviosismo”, recordó.

Sin embargo, Penélope Cruz afirmó que aquel encuentro nació una sólida amistad entre dos referentes culturales de España.

“Siempre me ha hipnotizado su voz. Y su talento también como compositora, como escritora, como intérprete. La forma en que actúa y lo que puede transmitir es algo realmente especial”, confesó.

Penélope Cruz elogió el talento
Penélope Cruz elogió el talento de Rosalía. (The Grosby Group)

La actriz destaca que el arte de Rosalía ha provocado un efecto dominó en la música española, inspirando una ola de experimentación.

Rosalía se pronunció sobre su sexualidad

Luego de que en 2019 Rosalía y Hunter Schafer, conocida por su papel de Jules en Euphoria, fueron noticia en 2019 cuando se supo que habían salido brevemente, la cantante española dejó claro que no siente la necesidad de poner etiquetas a su vida íntima.

“No, no me presiono. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, afirmó la cantante en una entrevista con Elle.

Por su parte, Hunter Schafer también ha abordado el tema en entrevistas recientes. En abril de 2024, la actriz reveló a GQ que ella y la interprete de “Motomami” mantuvieron una relación de cinco meses durante el otoño e invierno de 2019.

Hunter Schafer y Rosalia salieron
Hunter Schafer y Rosalia salieron durante cinco meses, según confirmó la estrella de "Euphoria". (Créditos: Instagram)

Aunque breve, la experiencia dejó una huella profunda. “Mi ex es familia pase lo que pase. Tengo amistades realmente hermosas con personas con las que alguna vez estuve involucrada románticamente”, dijo.

La coincidencia entre ambas artistas parece ir más allá de lo romántico. Ahora que trabajan juntas en la producción de la tercera temporada de Euphoria

