Lo que debes saber antes del estreno de “Quebranto”, la serie que trae de regreso a Tini Stoessel

La serie protagonizada por Tini Stoessel se estrenará en Disney el 15 de agosto. (YouTube/Star Latinoamérica)

Disney+ anunció que Quebranto, el esperado thriller dramático que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación, se estrenará este 15 de agosto con sus seis episodios disponibles de forma simultánea y exclusiva en la plataforma.

La producción, realizada por Non Stop México y coprotagonizada por Jorge López y Martín Barba, cuenta la historia de Miranda (Tini Stoessel), una joven argentina adoptada que vive con un vacío existencial causado por el desconocimiento de sus orígenes.

Sus recurrentes crisis de ansiedad la llevan a iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre su familia biológica, un camino que la conducirá a enfrentar peligros inimaginables.

En la trama, Miranda regresa a México decidida a encontrar respuestas, pero pronto se enfrenta a una dolorosa revelación: la historia de su pasado no es lo que creía.

Tini Stoessel encarnará a Miranda en "Quebranto", una joven que busca la verdad de su familia. (Disney+)

En su búsqueda, Miranda se cruza con Javier Lara (Jorge López), hijo de Rafael Lara (Albi De Abreu) y sobrino de Emiliano Lara (Antonio de la Vega). Javier es un joven seductor y ambicioso que creció en Chile junto a su padre, lejos de la poderosa familia Lara, pero con cuentas pendientes que lo empujan a unirse a la investigación de Miranda.

La familia Lara está encabezada por Santiago Lara (Otto Sirgo), patriarca con un legado de poder político y económico que, aunque oficialmente retirado, sigue manejando sus negocios en las sombras.

Su hijo mayor, Rafael, vive alejado del núcleo familiar, mientras que Emiliano lidera el negocio millonario de la familia y es padre de Victoria (Lucía Gómez-Robledo) y Gerardo (Sebastián Silveti).

Victoria, inteligente y estratégica, lucha por hacerse un lugar en un entorno dominado por hombres, mientras que su hermano Gerardo, impulsivo y violento, busca el reconocimiento de un padre que nunca lo ha valorado.

En "Quebranto", Lucía Gómez-Robledo y Sebastián Silveti encarnan a los antagonistas de la serie. (Disney+)

Otra figura clave es Gabriela (Daniela Peña), la madre biológica de Miranda. Proveniente de un entorno vulnerable en la Ciudad de México, su vida ha estado marcada por la tragedia y el trauma. Su reencuentro con el pasado será determinante para el destino de la protagonista.

En medio de este entramado, aparece Leo (Martín Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales mexicanas contratado para proteger a Miranda. Leal, idealista y protector, Leo carga con sus propias cicatrices y pronto se convierte en un aliado esencial para ella.

Un elenco internacional y escenarios realistas

Quebranto está compuesta por seis episodios de 45 minutos cada uno y cuenta con participaciones de un equipo actoral que combina talento proveniente de varias partes de América Latina.

Quebranto se grabó en varias locaciones de Argentina y México. (Disney+)

El reparto se completa con Daniela Peña (Gabriela), Lucía Gómez-Robledo (Victoria), Sebastián Silveti (Gerardo), Jyasú Torruco (Diego), Karla Garrido (Sara), Rebeca Manríquez (Elena), Areli González (Silvana), Daniela Vargas (María José) y Albi De Abreu (Rafael).

La serie fue grabada mayoritariamente en locaciones de México, con algunas escenas filmadas en Argentina, lo que aporta autenticidad a los paisajes y a la atmósfera de la historia.

La dirección estuvo a cargo de Bernardo de la Rosa, mientras que el guion fue escrito por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

El regreso de Tini a la actuación

Aunque en los últimos años Tini Stoessel ha enfocado su carrera en la música, Quebranto marca su regreso a la actuación luego de una pausa prolongada en el terreno de la ficción.

Tini Stoessel regresó a la televisión con "Quebranto", tras estar ausente de la actuación 10 años. (Disney+)

Conocida internacionalmente por su papel protagónico en la serie Violetta y por su exitosa carrera musical, la artista asume ahora un rol más maduro y dramático, que promete mostrar una faceta diferente de su talento.

Con tintes de suspenso, drama y acción, Quebranto no solo explora el peligro físico que enfrenta Miranda, sino también el conflicto emocional que supone descubrir que la verdad puede ser más dolorosa que la mentira.

Entre traiciones, alianzas inesperadas y sentimientos encontrados, la serie promete mantener al público al filo del asiento hasta su último episodio.

"Quebranto" promete mantener al público en suspenso con su trama. (Disney+)

El estreno el 15 de agosto se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada en Disney+, y significará para Tini Stoessel un nuevo capítulo en su carrera artística.