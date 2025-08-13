La sobrina de Britney Spears habló por primera vez del accidente que la dejó en coma a los 8 años

Jamie Lynn Spears aplaudió el valor de su hija para hablar de su pasado (Archivo/Instagram)

Maddie Aldridge, la hija mayor de Jamie Lynn Spears y sobrina de Britney Spears, habló por primera vez sobre el accidente que casi le cuesta la vida cuando tenía apenas 8 años.

La joven, que ahora tiene 17, abordó el tema en un video publicado el martes 12 de agosto en su canal de YouTube, donde suele compartir momentos de su vida escolar.

En el clip, la estudiante estaba repasando algunas lesiones que ha superado, hasta que llegó al episodio más impactante en el que casi muere ahogada.

“Estuve en coma y volví a vivir, y estoy muy bendecida. Así que sí, siempre he sido muy propensa a los accidentes. Juro que mis padres son increíbles y no me hicieron nada”, dijo Maddie en su grabación.

Con un tono casual pero consciente del peso de sus palabras, la adolescente reconoció públicamente por primera vez la gravedad de lo sucedido en 2017.

“Volví a la vida y me siento muy bendecida”, confesó Maddie en su canal de YouTube (Captura: Youtube)

Su madre, Jamie Lynn Spears, no tardó en reaccionar. Al día siguiente, el 13 de agosto, compartió el clip en su cuenta de Instagram con un mensaje lleno de orgullo.

“Lo que se suponía que sería una forma divertida de documentar su último año escolar en @youtube, ahora se ha convertido en una forma de compartir también las partes no tan divertidas de la vida… No puedes controlar todo lo que te pasa, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante lo que te pasa”, escribió la actriz de Zoey 101.

Spears agregó que la resiliencia de su hija ha sido una de sus mayores lecciones. “Estoy tan orgullosa de esta niña, nunca deja que nada ni nadie la detenga, y compartir su camino a través de todo esto, con suerte, inspira a otros a nunca dejar de luchar por lo que quieren en la vida”, dijo en redes sociales.

¿Qué pasó con Maddie, la sobrina de Britney?

La familia celebra cada 5 de febrero como el “aniversario del milagro” de Maddie (Redes sociales)

El 5 de febrero de 2017, Maddie conducía un vehículo todoterreno Polaris en la casa de la familia de su padrastro, Jamie Watson, en Luisiana.

Según informó entonces la oficina del sheriff Daniel Edwards y recogió USA Today, la niña trató de evitar una zanja de drenaje y, al girar bruscamente, el ATV cayó a un estanque. En segundos, el vehículo y la menor quedaron completamente sumergidos.

Jamie Lynn, su esposo y otros familiares intentaron desesperadamente liberarla, pero el cinturón de seguridad la mantenía atrapada bajo el agua.

“Se ahogó y no pudimos salvarla. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas… Pude sentir su brazo y tiraba de él, pero no lograba sacarla porque es una máquina bastante pesada”, relató Spears en 2023 durante su participación en el reality británico I’m a Celebrity…Get Me Out of Here.

Los servicios de emergencia lograron rescatarla y fue trasladada en helicóptero a un hospital en estado crítico. En su momento, se cuestionó por qué se había permitido que la menor condujese el ATV, una imprudencia que casi fue fatal.

Maddie, en una foto que su mamá le tomó en 2022. (Instagram/Jamie Lynn Spears)

Maddie permaneció en coma y, contra todo pronóstico, sobrevivió. Desde entonces, la familia conmemora cada año lo que llaman su “#MiracleAnniversary” (aniversario del milagro).

El impacto psicológico del accidente fue profundo. “Fue al punto en que los ataques de pánico eran absorbentes… Estaba consumiendo mi vida hasta el punto en que físicamente se apoderaba de mí”, reconoció Jamie Lynn en un programa de 2022.

Una de las imágenes más difíciles de borrar para la actriz fue el temor de que su hija pensara que no hizo lo suficiente para salvarla.

Incluso años después, el trauma volvió a aflorar. En noviembre de 2023, durante una prueba en I’m a Celebrity, Spears tuvo que lanzarse desde un helicóptero al agua. Tras completar la misión, vomitó por la ansiedad y lloró por una hora.

“Estaba más que aterrada. Pero solo tenía que hacerlo, superarlo. Y me alegro mucho de haberlo hecho”, declaró a las cámaras, asegurando que fue un momento de liberación personal.

En 2023, un reto en un reality revivió para Spears el trauma del accidente (Créditos: ITV)

Jamie Lynn Spears ha utilizado cada aniversario para agradecer públicamente a quienes ayudaron a salvar a Maddie. “Nunca hubiéramos podido superar ese momento sin Dios, nuestra fe, los equipos médicos increíbles, la familia y las oraciones y el apoyo de nuestra comunidad”, escribió en Instagram en 2025, el mismo día en que se estrenó una temporada de Sweet Magnolias que incluía una escena de paseo en ATV, un guiño involuntario al pasado.

Ese proyecto, confesó la actriz, marcó un punto de inflexión: “Fue mi primer trabajo después del accidente y después de tener a Ivey, y fue un verdadero punto de cambio en mi vida”.