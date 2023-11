Así respondió Jamie Lynn Spears las acusaciones de haberse quedado con parte de la fortuna de su hermana Britney

Jamie Lynn Spears, hermana menor de Britney Spears, respondió a las acusaciones que aseguran que se ha aprovechado de la fama y la fortuna de su hermana (Foto: Twitter@EstaALaVista)

Jamie Lynn Spears ha insistido en que nunca ha “tomado nada” de su hermana Britney Spears, en medio de la disputa familiar que ambas siguen protagonizando. La ex estrella de Zoey 101, que actualmente compite en el programa de realidad del Reino Unido I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here reconoció que, aunque la cantante de Toxic, de 41 años, ha sido una “buena hermana mayor”, ambas aún pelean.

“Me ha enseñado a dejar de hablar de ello públicamente, pero sabes qué, las familias pelean. Escucha, simplemente lo hacemos mejor que la mayoría”, expresó Jamie Lynn, de 32 años, durante el episodio más reciente. Lynn también añadió que, a diferencia de lo que ha circulado en redes y medios de comunicación, ella no ha querido quedarse con nada de lo que ha hecho Britney y su única intención ha sido el ser una buena hermana menor.

“A veces nos desquitábamos la una con la otra cuando quizá no debíamos. Yo nunca, nunca... he sido la única persona en su vida -y ella puede decir esto- que nunca le he quitado nada, ¿sabes? He sido la única persona en su vida que siempre ha dicho: ‘Sólo quiero ser tu hermana’", declaró Jamie Lynn Spears sobre su relación con Britney Spears (Grosby)

Durante su participación en el programa, Jamie Lynn también habló sobre la relación con los hijos de Britney Spears, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17, que su hermana comparte con su ex-esposo Kevin Federline, de 45 años. Afirmó que tiene una conexión cercana con los niños, a quienes describió como “preciosos” y “muy lindos”. Además, Jamie Lynn reveló que había discutido su participación en el programa con Britney antes de partir hacia Australia, diciendo que le preguntó, “‘¿Realmente lo vas a hacer?’ Y yo estaba como, ‘Voy a ir a Australia a ver de qué se trata’”, recordó.

La relación entre las hermanas Spears ha sido tensa en los últimos años, con Britney criticando públicamente a su familia, incluida Jamie Lynn, a lo largo de la batalla legal por su tutela. Britney ha sugerido que su familia merece estar en prisión por cómo la trataron, y en su libro de memorias, la artista acusó a Jamie Lynn de utilizar el fin de su tutela como una oportunidad para obtener ganancias y escribir su propio libro, Things I Should Have Said. “Estaba luchando contra la tutela y recibiendo mucha atención de la prensa, ella estaba escribiendo un libro capitalizando sobre ello”, escribió Britney.

Jamie Lynn Spears recibió duras críticas de su hermana mayor tras el lanzamiento de su libro de memorias 'Things I Should Have Said, Jamie Lynn Spears'

Jamie Lynn Spears, por otro lado, ha mantenido una postura positiva frente a su hermana en sus declaraciones públicas, a pesar de las duras críticas que ha recibido. La actriz de Zoey 101 subrayó su amor por su familia, a pesar de la vida “realmente extraña” que han llevado.

“Tanto ella como yo hemos tenido una educación muy complicada. Hemos tenido circunstancias muy complicadas y las dos hemos tenido que afrontarlas de distintas maneras”, compartió la actriz con sus compañeros del programa.

Lo dicho por Jamie Lynn contrasta mucho con las declaraciones anteriores de Britney, quien llamó “escoria” y una “niña egoísta” a su hermana menor en las redes sociales por presuntamente ignorar el supuesto abuso que enfrentó durante su larga tutela. Uno de los comentarios más escandalosos que hizo Britney respecto a su hermana menor tuvo que ver con Alexa Nicholas, compañera del set de Jamie Lynn en Zoey 101 que denunció maltratos por parte de Jamie y el resto del elenco. En aquella ocasión, Britney se molestó con su hermana por haber lanzado un libro de memorias donde, según la princesa del Pop, Jamie sólo decía mentiras, como lo que hizo con Alexa.

Britney Spears llegó a llamar "escoria" a su hermana menor (Foto: Twitter@httpkande)

“Te atreves a vender un libro ahora, y decir sólo mi***a, estás jodiendo con mentiras como lo hiciste con ella ¡Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras para que todas esas masas de personas vean que estás mintiendo sobre mí!”, escribió Britney reiterando su deseo de que “el Señor pudiera bajar y mostrarle a todo el mundo” que su hermana estaba mintiendo y ganando dinero a costa suya, cerrando con un tajante “eres una escoria”.