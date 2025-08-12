Entretenimiento

Travis Kelce le declara su amor a Taylor Swift en una amplia entrevista: “Soy el hombre más feliz del mundo”

El jugador de la NFL se deshizo en admiración hacia el trabajo de su novia y celebró que su historia de amor se hiciera realidad

Travis Kelce dijo que disfruta
(Instagram/Travis Kelce)

“Cuando estoy con ella, se siente como si fuesemos personas normales. Cuando no hay una cámara, somos solo dos personas enamoradas”. Así describió Travis Kelce su relación con la cantante estadounidense Taylor Swift en una amplia entrevista con la revista GQ.

En el texto que se publicó este martes, el jugador estrella de los Kansas City Chiefs se sinceró sobre el inicio de su romance con la cantautora pop, cómo es compartir el foco mediático y por qué valora tanto la conexión que tienen.

Kelce, de 35 años, recordó con emoción los primeros momentos junto a Swift (35), y aseguró que su romance nació de forma natural.

“Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Cuando digo que fue tan orgánico, es porque nos enamoramos simplemente por las personas con las que estábamos en la misma habitación”, declaró a GQ.

Unas semanas atrás, el jugador
(Instagram/TravisKelce)

El deportista atribuye la chispa inicial a las similitudes en sus personalidades y valores. “Somos dos personas alegres que tienen la moral de apreciar a todos tal como son. Compartimos todos esos valores. Y de repente… simplemente esto se disparó”, confesó.

Como se recuerda, el vínculo entre Swift y Kelce comenzó a dar que hablar desde 2023, cuando la intérprete fue vista en varios partidos de los Chiefs.

Un mes más tarde, en octubre de 2023, confirmaron la relación al aparecer tomados de la mano en una fiesta posterior a Saturday Night Live. Desde entonces, han compartido momentos públicos como el US Open, Coachella y, en junio de 2025, participaron juntos en el evento Tight End University en Nashville.

Kelce no ocultó el gozo que siente actualmente. “Me encanta ser el hombre más feliz del mundo todo el maldito tiempo”, afirmó, antes de dar un ejemplo de su vida en pareja. “Cuando me ves en el US Open con Taylor, puede parecer que estamos de fiesta. Pero en realidad solo estoy disfrutando lo genial que es estar en un evento al que siempre quise ir, con la persona que amo”.

Para él, salir con Swift
(REUTERS/Mike Segar)

En la entrevista, Kelce también habló sobre lo que significa ser la pareja de una de las mujeres más famosas del mundo y cómo disfrutan alternar roles de apoyo.

“Me toca ser el plus one. Puedo ir y ser ese fan. Porque soy un fan”, dijo a GQ sobre sus visitas a The Eras Tour. “Soy fan de su música. Soy fan del arte. Y es increíble que pueda vivir la experiencia de que ella también sea mi acompañante en el campo de fútbol. Siento la misma emoción cada vez que viene a mis partidos”.

En uno de los pasajes más personales de la conversación, el tres veces campeón del Super Bowl comparó a Swift con su madre, Donna Kelce.

“Su amabilidad, su autenticidad, su capacidad de saludar a todos en la habitación. Su habilidad para mostrar amor y apoyo sin importar qué”, enumeró.

Kelce resaltó el esfuerzo físico
(AP foto/Lindsey Wasson, archivo)

Kelce destacó que ambas comparten una fuerte ética de trabajo. “Vi a mi madre cumplir las metas que se propuso, pasando de ser cajera a llegar a lo más alto en el edificio de KeyBank. He visto a Taylor hacer exactamente lo mismo: fijarse metas, superarlas y cautivar al mundo en ese sentido”.

En este punto, el jugador reconoció que la entendía de un modo especial porque ambos saben lo que significa vivir bajo la presión de millones de personas.

“No había experimentado antes tener a alguien en mis zapatos, con una pareja que entiende el escrutinio, que entiende los altibajos de estar frente a millones. Eso fue muy cercano para mí, ver lo agotada que quedaba después de los shows”, dijo a GQ.

Y añadió: “Puede que ella no se considere una atleta, y nunca se lo dirá a nadie, pero yo he visto lo que atraviesa. He visto la cantidad de trabajo que exige a su cuerpo, y es alucinante… Eso es, probablemente, más agotador que lo que yo hago un domingo, y ella lo hace tres, cuatro, cinco días seguidos”.

Swift aparecerá junto a Travis
(Captura: YouTube)

La entrevista de Kelce se publicó horas después de que se anunciara a Swift como la flamante invitada de su podcast New Heights, el cual Travis conduce junto a su hermano Jason.

En el adelanto publicado en redes sociales, la vocalista y compositora reveló al mundo que pronto lanzará su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl.

