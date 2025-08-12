Entretenimiento

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio

La cantante reveló el proyecto tras una cuenta regresiva y presentó ediciones especiales en vinilo y casete, ya disponibles para preordenar

Taylor Swift presentó este martes su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, a través de su sitio web oficial. La revelación se produjo justo después de que expirara una cuenta regresiva a las 12:12 a. m. hora local. Aunque no se informó la fecha de lanzamiento, el portal indicó que las ediciones en vinilo se enviarán antes del 13 de octubre, y ya está disponible una edición limitada en “Portofino orange glitter” y un formato en casete para preordenar.

La confirmación llega tras semanas de especulación entre sus seguidores. El lunes, Taylor Nation —rama oficial de su equipo de marketing— publicó en TikTok una secuencia de 12 imágenes con el mensaje “Thinking about when she said ‘See you next era…’” (“Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’”). En cada imagen, Swift aparecía vestida de color naranja, un detalle que avivó teorías sobre un nuevo proyecto.

El anuncio coincidió con otra señal que sus fans no pasaron por alto. Doce minutos antes de que expirara la cuenta regresiva, el pódcast New Heights, conducido por su pareja y ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, junto con su hermano, el ex jugador Jason Kelce, publicó en redes sociales una imagen naranja con una silueta misteriosa. Muchos interpretaron que se trataba de Swift.

Horas más tarde, el pódcast confirmó que la cantante participará en su episodio este miércoles. En un video de adelanto, se ve a Swift sacando un ejemplar del nuevo álbum de un maletín. La carátula del disco aparece deliberadamente desenfocada, igual que en el material publicado en su sitio web.

The Life of a Showgirl será el primer trabajo de estudio de la cantante desde The Tortured Poets Department, presentado durante los premios Grammy de 2024 y lanzado mientras desarrollaba su gira Eras Tour. Esta serie de conciertos batió récords al recaudar más de 2.200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, convirtiéndose en la gira más exitosa de la historia.

El nuevo álbum también marca un momento importante en la carrera de Swift: es su primera producción desde que recuperó el control de su catálogo musical. En mayo, la artista anunció que había comprado sus grabaciones originales, publicadas originalmente bajo Big Machine Records, a su último propietario, la firma de capital privado Shamrock Capital. No se hizo público el monto de la transacción.

Swift ha estado regrabando y lanzando sus seis primeros álbumes en un proyecto que comenzó tras la compra y posterior venta de sus masters por parte de Scooter Braun, actual CEO de Hybe America. La iniciativa busca que la artista recupere la propiedad de sus canciones y controle cómo se utilizan.

Hasta el momento, ha publicado cuatro discos regrabados bajo la etiqueta “Taylor’s Version”: Fearless y Red en 2021, Speak Now en julio de 2023 y 1989 en octubre del mismo año. Todos debutaron en el primer puesto del Billboard 200 y han incluido canciones inéditas “from the vault”, además de pistas y elementos visuales que han añadido capas narrativas a su obra.

El lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version) en 2023 se produjo apenas cuatro meses después de Speak Now (Taylor’s Version), un ritmo de publicación que reforzó su posición como la mujer con más álbumes número uno en la historia de la lista estadounidense.

La noticia de The Life of a Showgirl ya ha generado amplia expectación en redes sociales, tanto por el contenido aún desconocido del proyecto como por las múltiples pistas que Swift y su equipo han dejado en los últimos días.

Aunque la artista no ha dado más detalles sobre el concepto del álbum, la estética en tonos naranjas y la estrategia de revelación indican que seguirá utilizando su característica narrativa visual y simbólica para mantener la atención de su público hasta el día del estreno.

(Con información de The Associated Press)

