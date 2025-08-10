Qué dice la crítica de “Un viernes de locos 2”, la nostálgica secuela con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Después de más de dos décadas, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis vuelven a intercambiar cuerpos en Un viernes de locos 2 (Freakier Friday), la esperada secuela de la comedia de 2003 de Disney.

La película, dirigida por Nisha Ganatra y estrenada el 8 de agosto, ha sorprendido con una sólida recepción de la crítica y una entusiasta respuesta del público. Sin duda, es uno de los estrenos de comedia más comentados del año.

La historia de Otro viernes de locos se sitúa 22 años después de los eventos del filme original. Anna (Lohan) es ahora una madre soltera que trabaja como mánager musical, mientras intenta criar a su hija adolescente Harper (Julia Butters).

Con el apoyo de su madre Tess (Curtis), convertida en una terapeuta mediática con podcast y libro incluidos, Anna se enfrenta a un nuevo reto cuando Harper se pelea con Lily (Sophia Hammons), hija de Eric (Manny Jacinto), un padre soltero que pronto se convierte en su prometido.

La secuela introduce un caótico cuádruple cambio de cuerpos que multiplica las situaciones cómicas. (Disney)

En la despedida de soltera, una discusión genera un inusual “cuádruple intercambio” de cuerpos: Anna cambia con Harper, y Tess con Lily. Desde allí, la comedia se despliega con choques generacionales, bromas sobre redes sociales, Pickleball y el envejecimiento.

Críticas divididas, pero positivas

En Rotten Tomatoes, la secuela cuenta con un 73% de aprobación crítica y un impresionante 94% del público, lo que le ha valido el sello Certified Fresh.

El filme también obtuvo una nota A en CinemaScore, superando la A- de la primera entrega. Isabella Soares, de ese Collider, escribió: “La química entre Lohan y Curtis sigue siendo perfecta, y las nuevas incorporaciones al elenco no restan protagonismo a la narrativa que nos conquistó hace dos décadas”.

Para Variety, el crítico Owen Gleiberman apuntó que “el doble intercambio le da a Freakier Friday una cualidad de malabares en el aire que desprende un zumbido agradable. Es divertido dejarse llevar por los enredos de la película”.

La química entre Lohan y Curtis sigue intacta y es el motor de la historia (2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

The Guardian fue más directo: “Es Curtis quien encarna el espíritu alocado de la historia”, afirmó Peter Bradshaw. Y en The Times, Kevin Maher celebró que haya “más subtramas, más personajes secundarios, más gags, más slapstick, más interludios musicales e incluso más finales lacrimógenos”.

Asímismo, la película habría logrado su propósito de rendir homenaje a la original sin caer en el mero reciclaje. William Bibbiani, de The Wrap, la describió como “la mejor clase de secuela nostálgica… llena de guiños al original pero sin depender de una nostalgia perezosa, y funciona por sí misma, hayas visto o no la versión de 2003”.

También hay cameos y referencias para los fans más atentos, incluyendo la aparición de Elaine Hendrix, quien interpretó a Meredith Blake en Juego de gemelas (1998), otro clásico de Lohan.

Destaca además el desempeño de Lohan en su retorno a la gran pantalla tras años dedicada a producciones para streaming.

Lohan recupera la chispa y el carisma que marcaron sus inicios en el cine (Captura: tráiler Disney)

Entertainment Weekly describe su trabajo como “el corazón y el alma de la película… La facilidad, madurez y sentido cómico de sus años como estrella infantil están, por fin, de vuelta con toda su fuerza”.

Si bien algunos comentarios en redes y reseñas aisladas han señalado que “tiene un aire de ‘hecha para Disney+’” y que quizá habría funcionado mejor en streaming, la audiencia general la considera “una secuela que vale la pena ver”.

Con un presupuesto de 40 millones de dólares y previsiones de 30 millones en su primer fin de semana en EE.UU., Otro viernes de locos se suma a la ola de secuelas y reboots nostálgicos que dominan Hollywood, pero con la ventaja de un dúo protagónico cuya química parece resistir el paso del tiempo.