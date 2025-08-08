Entretenimiento

Quién es Cary Christopher, el actor infantil clave en “La hora de la desaparición”

En la inquietante película de terror, solo un niño queda fuera de la extraña desaparición de 17 estudiantes de un mismo salón de clases

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Cuando todos menos un niño de la misma clase desaparecen misteriosamente la misma noche, exactamente a la misma hora, una comunidad se queda cuestionando quién o qué está detrás de su desaparición. (Warner Pictures)

Con solo 10 años, un actor infantil se ha robado la atención del público en el flamante estreno de terror La hora de la desaparición (Weapons), una película dirigida por Zach Cregger.

Cary Christopher da vida a Alex Lilly, el único niño que no desaparece en el suceso central del filme, convirtiéndose en el eje de un misterio que mantiene a los espectadores al borde de sus butacas.

El filme que entró a las carteleras de los cines este 7 de agosto en Latinoamérica arranca el relato con de un enigma perturbador: 17 de los 18 alumnos de una clase de primaria han abandonado sus casas a las 2:17 a.m., en lo que parece ser un trance colectivo, y jamás volvieron. Solo Alex —interpretado por Christopher— permanece en su hogar.

Según la sinopsis oficial, la historia sigue a la maestra Justine Gandy (Julia Garner) y al padre de familia Archer Graff (Josh Brolin), quienes investigan qué provocó la desaparición simultánea. La búsqueda se complica cuando descubren que los niños salieron voluntariamente y en dirección a un mismo destino.

El personaje de Christopher, Alex
El personaje de Christopher, Alex Lilly, se convierte en la pieza clave para resolver el enigma (Warner Bros. Pictures)

El director Zach Cregger, responsable del éxito de terror Barbarian (2022), ha descrito el filme como “una película que se desenreda y se reinventa a medida que avanza”.

El metraje se presenta dividido en varios capítulos, y a través de las distintas perspectivas de los personajes atrapados en la incertidumbre. El rompecabezas se construye poco a poco hasta revelar una verdad cada vez más siniestra.

Además de Garner y Brolin, el elenco incluye a Alden Ehrenreich como el oficial de policía Paul Morgan, Austin Abrams como James, Benedict Wong como el director escolar Marcus y Amy Madigan como Gladys, la tía de Alex. También participan June Diane Raphael, Clayton Farris, Whitmer Thomas y Toby Huss.

Cary Christopher: talento en ascenso

Con una carrera que ya incluye participaciones en 9-1-1, NCIS, American Horror Stories y 37 episodios de Days of Our Lives —por los que fue nominado a un Daytime Emmy—, Christopher afronta en La hora de la desaparición su proyecto más importante hasta ahora.

El trabajo de Christopher ha
El trabajo de Christopher ha sido elogiado en redes sociales (Warner Bros. Pictures via AP)

El joven también tiene en agenda papeles en la serie Spider-Noir de Prime Video, junto a Nicolas Cage, y en la comedia Outcome, con Jonah Hill y Keanu Reeves, para Apple.

A pesar del tono inquietante de Weapons, el rodaje fue para él una experiencia divertida.

“Todos en esa película hicieron que fuera muy divertido trabajar en ella. Fue simplemente increíble”, contó a PEOPLE. También explicó que no se sintió presionado al colaborar con actores consagrados.

“Aún no me he quedado paralizado o deslumbrado. Simplemente los considero mis compañeros de actuación”, dijo.

Curiosamente, Christopher no se considera un aficionado al género que le ha dado su papel más destacado.

Aunque protagoniza una película de
Aunque protagoniza una película de terror, el joven prefiere el cine de acción y las sagas como Mission: Impossible (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre fui más fan de las películas de acción y de suspenso. Filmes de acción sobre el fin del mundo, cualquier cosa con Tom Cruise”, respondió a la revista. Entre sus favoritas están las cintas de Mission: Impossible, de las que asegura que ha visto “probablemente demasiadas”.

En lo personal, Christopher reparte su tiempo entre la actuación y sus pasiones deportivas: béisbol, fútbol y karate. Incluso bromea con que las audiciones no le generan nervios, pero un partido sí.

Su experiencia en premiaciones también lo ha motivado a soñar en grande. Tras asistir a los Daytime Emmy en 2023, asegura que su meta para el futuro es ganar el máximo galardón de la industria: un Oscar.

Julia Garner y Josh Brolin
Julia Garner y Josh Brolin encabezan el reparto como la maestra a quien todos culpan y el padre que toma la iniciativa de investigar el caso. (Quantrell Colbert/Warner Bros. Pictures via AP)

La hora de la desaparición no solo ha generado conversación por su historia y elenco, sino también por sus resultados en Rotten Tomatoes.

Al 8 de agosto, la película obtuvo un 96% de aprobación de la crítica, lo que la convierte en la cinta de terror estrenada en cines con mayor puntuación de esta década, empatando con When Evil Lurks y Oddity.

En la audiencia, el filme lidera con un 90%, un registro inusual en el género, donde muchas producciones aclamadas por la crítica reciben puntuaciones de público mucho más bajas.

