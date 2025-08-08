Arrestaron al nieto mayor de Jack Nicholson por violencia de género

El nieto de Jack Nicholson enfrentará a la justicia el 26 de agosto en una causa que podría derivar en prisión (@Gamma-USA.com, Credit Tsuni / USA, 2010)

El nieto mayor de Jack Nicholson, Sean Norfleet, fue arrestado el pasado martes 5 de agosto en Los Ángeles bajo cargos de violencia de género en grado de delito grave, tras un presunto ataque a una mujer cuya identidad permanece sin revelar. El joven de 29 años, que artísticamente se hace llamar Sean Knight Nicholson, enfrenta ahora un proceso judicial que podría derivar en hasta cuatro años de prisión estatal.

Según reportó People, las autoridades procedieron con la detención de Norfleet alrededor de las cinco de la tarde. Tras ser procesado, recuperó la libertad bajo fianza mediante el pago de 50.000 dólares, cantidad que se ajusta a las estipulaciones para delitos graves establecidas en el estado de California. Su liberación se concretó aproximadamente a las diez de la noche del mismo día.

Sean es Dj y productor musical (Sean Norfleet/Instagram)

El marco legal que rodea el caso establece que los cargos por violencia doméstica en grado de delito grave conllevan consecuencias severas bajo la legislación californiana.

Los registros judiciales indican que Norfleet debe comparecer ante la justicia de Los Ángeles el próximo 26 de agosto para responder por los hechos que se le imputan. Esta comparecencia representa el siguiente paso crucial en el desarrollo del proceso legal que determinará su futuro inmediato.

De acuerdo con People, una eventual condena por violencia doméstica en grado de delito grave podría resultar en una pena de hasta cuatro años en una institución penitenciaria estatal.

El productor musical y DJ es hijo de Jennifer Nicholson y parte de una conocida saga familiar de Hollywood (Sean Norfleet/Instagram)

Norfleet se desempeña profesionalmente como productor y DJ en la escena de música experimental y electrónica. Ha desarrollado una propuesta creativa centrada en géneros musicales poco convencionales como el “horror composition” y el “dark ambient”. A través de sus redes sociales, presenta una estética marcada por tendencias góticas que reflejan su identidad artística alternativa.

Contexto familiar

El acusado es hijo de Jennifer Nicholson, la primera hija de Jack Nicholson con su exesposa Sandra Knight, y Mark Norfleet, con quien Jennifer contrajo matrimonio entre 1997 y 2003. Aunque en documentos civiles figura con el apellido Norfleet, mantiene el uso público del apellido Nicholson tanto en sus presentaciones como en sus perfiles digitales y créditos profesionales. People confirma que es el mayor de los nietos del actor y que su hermano menor, Duke, también está vinculado al ambiente artístico familiar como actor.

De ser condenado, el joven podría enfrentar una pena de hasta cuatro años, según informan los medios estadounidenses (Sean Norfleet/Instagram)

El hermetismo caracteriza la respuesta de todas las partes involucradas en el caso. La vocera de la División del Pacífico del Departamento de Policía de Los Ángeles informó a The U.S. Sun que no se divulgará la fotografía del fichaje policial, según las políticas establecidas para ciertos casos judicializados. Ni las autoridades policiales ni el acusado han respondido a las solicitudes de comentarios de la prensa, mientras que tampoco han surgido declaraciones de representantes legales.

Fuentes de People indican que hasta el momento del arresto, Norfleet no contaba con antecedentes penales, circunstancia que podría influir en las consideraciones durante un eventual proceso legal o sentencia. La única información disponible sobre la denuncia señala que fue la propia víctima quien reportó el incidente a las autoridades, activando el procedimiento policial que culminó con la detención.

El caso ha mantenido en silencio a la familia Nicholson, sin manifestaciones públicas por parte de Jack o sus allegados. A los 88 años, el multipremiado actor ha adoptado en años recientes un perfil notablemente reservado, alejado de la atención mediática que caracterizó gran parte de su carrera en Hollywood.