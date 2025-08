Los Jonas Brothers y la filosofía que los mantiene unidos: “Existe una red de seguridad que solo se encuentra en la familia”

Los Jonas Brothers celebran 20 años de carrera con un álbum dedicado a Nueva Jersey, que se estrenará el próximo 8 de agosto (Happiness Begins)

El recorrido de los Jonas Brothers en la música trasciende cifras de ventas y la magnitud de sus conciertos. En estos 20 años, los tres hermanos supieron reinventarse y resolver diferencias, manteniendo intacta la complicidad familiar que caracteriza su historia.

Durante una aparición en el podcast Good Hang with Amy Poehler, Kevin, Joe y Nick Jonas rememoraron su trayectoria, el peso de la fama temprana y el significado de cumplir dos décadas en la industria, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, llamado Greetings from your Hometown, y la gira de aniversario.

En una entrevista con Amy Poehler, el grupo reflexionó sobre la fama adolescente, la terapia y la importancia de sus raíces familiares en el recorrido (Good Hang with Amy Poehler)

Fama temprana y desafíos personales

Desde sus primeros pasos como adolescentes bajo el sello Disney, los Jonas Brothers marcaron su evolución con trabajo constante y disciplina. “Al principio, no teníamos tracción en la música. Éramos adolescentes con una cámara, grabando videos divertidos para conectar con los fans”, recordó Nick Jonas.

Aquellos momentos definieron un estilo basado en la espontaneidad y el humor, que más tarde daría paso a proyectos televisivos y cinematográficos, permitiéndoles aprender sobre ética laboral y preparación. Sobre esto, el hermano Kevin explicó: “Disney nos enseñó a ser profesionales. Aprendimos a estar en un set y a cumplir con lo que se espera de ti”.

La exposición pública desde jóvenes tuvo un impacto profundo en su vida personal. “Hemos sido famosos mucho más tiempo del que no lo fuimos”, reflexionó Joe, reconociendo la dificultad de conservar una perspectiva clara bajo el escrutinio constante.

Con las giras, el cuidado de la voz y la convivencia continua, cada uno desarrolló estrategias particulares. “En la última gira, repasamos cinco álbumes en un solo show. Fue agotador, física y vocalmente”, afirmó el menor de los Jonas (Nick), quien da prioridad al descanso y evita el alcohol antes de cada concierto.

Por su parte, Kevin recurre a la terapia para manejar el vacío emocional que sigue a los grandes proyectos. “Reaclimatarse después de una gira puede resultar difícil. Es una especie de depresión post-show”, reconoció el artista

La gira de aniversario de los Jonas Brothers recorre cinco álbumes y destaca el valor emocional para conectar con los fans (REUTERS)

Valor de las raíces familiares y resolución de conflictos

La dinámica familiar se mantuvo como la base de la estabilidad del grupo. Criados en Wyckoff (Nueva Jersey), los hermanos mantienen una conexión especial con su ciudad natal, inspiración para el nombre y concepto del nuevo álbum. A propósito de ello, compartieron: “Nueva Jersey es donde realmente sentimos que estábamos en casa. Es la primera imagen que tengo de casas, niños en los jardines, el sueño americano”.

En un mismo sentido, la longevidad de la banda se apoya en su capacidad para resolver desacuerdos de manera honesta y eficaz. Lejos de los conflictos dramáticos, los Jonas Brothers manejan las diferencias con un sistema particular. “Suele ser una combinación de dos discutiendo y el otro observando o mediando”, detalló Nick Jonas.

El mayor de los hermanos (Kevin) admitió ser el más reactivo, mientras Nick prefiere retirarse antes de regresar a la conversación. Ante esto, reconocieron: “No somos gritones, pero podemos ser defensivos o reactivos”. Es así que la sinceridad y el diálogo evitaron rupturas entre ellos.

La resolución de conflictos internos y el sentido del humor han fortalecido la unión de los Jonas Brothers a lo largo de dos décadas (REUTERS)

“Greetings from your Hometown”: un álbum personal

El álbum Greetings from your Hometown es un homenaje a la complejidad de las relaciones personales y familiares. Inspirado en la experiencia de crecer en Nueva Jersey y en los sentimientos que ese origen despierta, el disco busca conectar con oyentes que se reconocen en historias similares.

“Nuestros fans eligieron esta familia, la nuestra y la que forman entre ellos”, aseguró Nick Jonas. El trabajo incluye colaboraciones especiales como “No Time to Talk”, que rinde tributo a los Bee Gees y que cuenta con la aprobación de Barry Gibb, una de sus mayores influencias musicales.

Mientras que la gira aniversario representa un punto de inflexión para la banda. Luego de veinte años de escenarios y cambios personales, incluida la paternidad, los Jonas Brothers se preparan para interpretar cinco álbumes por concierto, lo que exige disciplina física y adaptación.

Sobre esta nueva oportunidad para el conjunto, Nick reflexionó: “Ya no estamos en los veinte, hay que cuidar el cuerpo y la voz. Ahora, el éxito para mí significa disfrutar el tiempo haciendo lo que amo, siempre que lo hagamos juntos”.

El nuevo álbum 'Greetings from your Hometown' rinde homenaje a la ciudad natal y a las relaciones personales de los Jonas Brothers (Instagram @jonasbrothers)

Éxitos en cada etapa y la unión como motor artístico

El concepto de éxito y profesionalidad recorre toda su conversación. La etapa en Disney les dejó una cultura de esfuerzo y preparación, pero también la capacidad de mirar atrás sin vergüenza, aceptando cada fase como parte de su desarrollo.

La reciente entrevista estuvo marcada por el humor y las anécdotas, con bromas sobre cumpleaños, historias de giras y canciones nacidas de juegos de palabras. La evidente complicidad entre los hermanos refuerza la imagen de una familia sólida.

Los Jonas Brothers redefinen el éxito priorizando el disfrute del proceso y la conexión familiar sobre los logros comerciales (Good Hang with Amy Poehler)

Lo que distingue a los Jonas Brothers no es solo el éxito comercial, sino la base de apoyo y afecto que formaron entre ellos. “Existe una red de seguridad que solo se encuentra en la familia. No necesitamos nada unos de otros, salvo conexión real, amor y respeto. Eso hace que los buenos momentos sean aún mejores y que los difíciles sean más llevaderos”, concluyó Nick Jonas.