Pedro Pascal habló sobre su “perfil bajo” con las relaciones: “Soy muy reservado”

Pedro Pascal revela su perfil reservado sobre su vida privada en medio del éxito de 'The Last of Us'. (foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

En pleno apogeo de su carrera, Pedro Pascal se ha consolidado como uno de los actores más solicitados de Hollywood, mientras mantiene un estricto control sobre los aspectos de su vida personal. A pesar de la expectación que generan sus próximos estrenos y la atención constante de los medios, el actor chileno ha optado por preservar su intimidad, una decisión que ha explicado recientemente en una entrevista con Vanity Fair.

La denominada “Pascalmanía” ha resurgido con fuerza. Tras el éxito de la primera temporada de “The Last of Us” a principios de 2023, Pascal tomó fuerza como una figura de culto en redes sociales, donde fue apodado el “daddy” de Internet. El propio actor expresó su asombro ante esta reacción durante una entrevista promocional de “The Mandalorian”, en la que se preguntó: “¿Qué ha pasado culturalmente para que le guste a la gente un viejo como yo?”.

Aunque la intensidad mediática disminuyó por un tiempo, el interés por Pascal ha vuelto a crecer, impulsado por una agenda repleta de proyectos cinematográficos destacados, según informó SensaCine.

Pascal protagoniza tres de las películas más esperadas del año y consolida su proyección internacional (foto: REUTERS/Mike Blake)

Estrenos destacados y proyección internacional

Pascal actualmente está protagonizando tres de las películas más esperadas del año. Tras su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel con “Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”, el actor estrenará “Materialistas”, dirigida por Celine Song, el 14 de agosto, y “Eddington”, de Ari Aster, el 12 de septiembre. Estos lanzamientos refuerzan su posición como uno de los intérpretes más influyentes del momento.

Mientras Pascal suma éxitos en la gran pantalla, poco se conoce sobre su vida privada. El actor, que tiene 50 años, nunca ha estado casado ni tiene hijos, y ha mantenido sus relaciones personales alejadas del escrutinio mediático.

En una entrevista con Vanity Fair, el galán abordó directamente esta cuestión, señalando que, aunque no se considera una persona reservada en general, sí lo es en lo que respecta a sus vínculos personales. “Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, explicó el actor, justificando su decisión de no compartir aspectos de su vida privada.

Pedro Pascal reflexiona sobre la paternidad y comparte su deseo de vivir experiencias significativas con un hijo (foto: REUTERS/Mike Blake)

Vida privada y rumores

El actor chileno argumentó que las relaciones personales ya presentan suficientes desafíos por sí solas y que la exposición pública solo añade complejidad. “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”, afirmó en la entrevista recogida por Vanity Fair.

La reserva del actor no lo ha eximido de ser objeto de rumores sobre su vida sentimental. A principios de este año, surgieron especulaciones que lo vinculaban románticamente con la actriz Jennifer Aniston, después de que ambos fueran vistos juntos. Pascal desmintió estas versiones en declaraciones a E! News, aclarando que mantienen una amistad y que compartieron una cena con amigos en común. “Somos amigos y cenamos con amigos en general. Es algo que sucede”, sostuvo, reivindicando la naturalidad de las relaciones de amistad, según detalló SensaCine.

El lazo de Pedro Pascal con Bella Ramsey en 'The Last of Us' traspasó la pantalla formando una profunda amistad, comparable a la que tienen sus personajes en la ficción (HBO Max/Captura de pantalla)

Reflexión sobre la paternidad

En cuanto a la paternidad, Pedro Pascal compartió en su diálogo con Vanity Fair que no siente un deseo especial de tener hijos, aunque ha fantaseado con la posibilidad de compartir con ellos experiencias significativas, como ir al cine, tal como lo hacía con sus propios padres. “He soñado con llevar a mis hijos al cine como mis padres me llevaron a mí. Así que supongo que quiero un atajo hacia un ser humano interesante, que sea mi hijo, que vaya a ver algo que yo quiero ver”, expresó el actor en la entrevista.

De esta manera, mientras continúa sumando éxitos en la gran pantalla, su anhelo de algún día compartir una sala de cine con un hijo propio permanece como una aspiración personal, tan reservada como valiosa en su trayectoria vital.