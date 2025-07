Pedro Pascal y el resto del reparto revelan las claves de ‘Los 4 Fantásticos’: “No soy padre, pero he aprendido mucho sobre la familia”

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos presenta un nuevo tráiler.

La primera aventura de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico Marvel ya está en los cines, y con ella la primera aparición de una serie de nuevos superhéroes. Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana o la Cosa pasan desde ya a formar parte de la misma saga que los Thor, Spider-Man y compañía, aunque no exactamente el mismo universo. Acostumbrados ya a las distintas líneas temporales, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos transcurre en la Tierra 828, una línea diferente a la canónica (Tierra 616) y con un aspecto mucho más retrofuturista y cercano a los años 60.

Con todo ello en cuenta, el elenco de la nueva película de Marvel Studios atiende a la prensa para revelar algunas de las claves de esta ambiciosa película, que busca servir de enlace entre estos nuevos personajes y los antiguos antes de llegar a Vengadores: Doomsday y Secret Wars, que presumiblemente aunarán a buena parte de la colección de héroes... y quién sabe si también de villanos. De momento, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos introduce a un nuevo y gigantesco antagonista como Galactus, el devorador de mundos. Aunque hay un claro protagonista a pesar de todo: Pedro Pascal.

El chileno se adueñó del centro de la conversación en la rueda de prensa de presentación del filme cuando abordó la complejidad emocional de Reed Richards. “Lo que más me gustó fue que esta persona, que es tan brillante y se siente tan cómoda con, ya sabes, resolver las ecuaciones científicas más complejas para, ya sabes, crear soluciones para absolutamente todo, o para seguir entendiendo cómo funciona el mundo y más allá sin saber realmente cómo entender la ecuación mucho más compleja de las relaciones. Y la familia. Y el amor. Y crecer en una relación. Y crecer en una familia. Y como pareja, como amigo y, por supuesto, como padre”, reflexionaba Pascal ante la pregunta de uno de los periodistas.

Pedro Pascal como Reed Richards, Mr. Fantástico

Mucho más que una familia

El actor profundizó en el modo en que Reed, lejos de ser un héroe frío o distante, se revela torpe y desconcertado al enfrentarse a los desafíos del corazón. “La única forma en que sabe manejar eso es, como, empezando a hacer que el mundo sea seguro para los bebés en lugar de simplemente estar presente para la experiencia”, señalaba el actor de Gladiator II. Pascal explicó que su interpretación no habría sido posible sin la orientación del director Matt Shakman: “Esto es definitivamente algo en lo que Matt me guio a través del arco emocional y los detalles. Porque yo no soy padre. Solo puedo imaginar cómo es, y la hija de Matt me ayudó a conseguir el papel”.

Esta revelación inicial impregnó toda la conversación posterior. Reed Richards encarna el dilema fundamental de tantos adultos modernos: la absoluta destreza en lo profesional frente a la vulnerabilidad en lo afectivo. Al interpretar a un personaje cuya identidad depende por completo de su familia, Pascal insistió en que la clave de Reed está en una codependencia emocional: “Reed solo puede funcionar con su familia cerca. Cuando no están, se pierde. Su identidad consiste en protegerlos y ser protegido por ellos”. Esta interpretación sitúa el drama humano y familiar en el foco mismo de la película y, en consecuencia, del propio MCU (Universo cinematográfico de Marvel).

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, subrayaba que el ADN de los 4 Fantásticos reside en su papel de familia disfuncional, amorosa y profundamente humana. “Todo lo que necesitas saber sobre los 4 Fantásticos lo aprendes en los primeros diez minutos: son una familia, son humanos, tienen defectos, se aman y quieren ayudar”, afirmó Feige al inicio de la conferencia. El productor remarcó que esta cinta es una historia independiente, aunque ya se han rodado escenas para su próxima aparición en Vengadores: Doomsday.

The Fantastic Four: First Steps. (Marvel Studios)

El director Matt Shakman tomaba la palabra para describir el universo creado, que reimagina a los personajes situándolos en una Tierra alternativa y retrofuturista inspirada en los años 60. “Sabíamos que, al ser figuras públicas y líderes de su época, si existieran en la línea principal de Marvel, ya habríamos oído hablar de ellos. Por eso los situamos en otra línea temporal, lo que nos permitió construir un mundo distinto”, explica. Shakman homenajeó abiertamente la visión gráfica de Jack Kirby y la estética elegante de 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick.

En el centro del proyecto, la maternidad adquiere especial protagonismo. Vanessa Kirby, quien interpreta a Sue Storm, celebró la oportunidad de dar vida a una superheroína embarazada y activa. “Siempre me pareció revolucionario tener a una madre en el centro de esta familia, pero también siendo parte activa del equipo, nunca relegada al hogar”. Kirby defendió la representación compleja, amorosa y feroz de las mujeres en el cine. El guion, resaltó, logra recorrer décadas de historias resumiéndolas en una única trama donde la paternidad y la crianza son el eje central. “La película comienza con la llegada del bebé, que es el corazón. Descubrí a Sue a través del guion, los otros actores y ese bebé que nos anclaba. Si alguna vez actuábamos mal, Michael ponía música para el bebé y todo volvía a su cauce”, relata.

Ralph Ineson, la temible voz

La química entre los actores fue una de las señas de identidad del rodaje. Joseph Quinn, interpretando a Johnny Storm, destacó que el guion proporciona una profundidad poco habitual en el género superheroico, mostrando a un joven que ansía respuestas fuera de la rutina heroica. “En los primeros diez segundos supimos que éramos compatibles. Pasar meses rodando una película de este tamaño es una buena prueba. Me siento afortunado de seguir compartiendo con esta familia”, dijo durante la conferencia.

Imagen de Galactus, gran villano de 'Los 4 Fantásticos'

Ebon Moss-Bachrach, quien da vida a Ben Grimm/La Cosa, compartió su experiencia con la tecnología de captura de movimiento y el reto de mostrar humanidad dentro de un cuerpo monstruoso. “La tensión entre ese exterior monstruoso y la persona leal y amable en el interior es inherente a Ben Grimm. Intentar mostrar su vida interior y mantener su humanidad es fundamental”. Moss-Bachrach añadió que la relación creada entre el elenco se refleja en la pantalla.

La amenaza de Galactus cobró vida gracias a Ralph Ineson, quien relató que el traje es una “obra de arte e ingeniería”. Su preparación incluyó bajar la voz de modo drástico y estudiar fenómenos naturales para imaginar a una fuerza cósmica desprovista de malicia o humanidad: solo un poder natural y devastador. Por su parte, la aparición de Silver Surfer recae sobre Julia Garner, quien describió la experiencia de rodar suspendida a nueve metros en uno de los sets más grandes de la película como “el día más loco que he tenido en un trabajo”. Garner expresó el reto y la responsabilidad de encarnar a Shalla-Bal, una figura nunca antes vista en el cine, y cuyo sacrificio y vínculo con la familia resuenan a lo largo del metraje.

La música de Michael Giacchino, inspirada en el cine clásico y el imaginario Marvel, unió el tono épico y el drama familiar, acompañando escenas donde la comunidad y la familia son los verdaderos superpoderes. Cada miembro del equipo insistió en la relevancia del legado de Jack Kirby, con escenas que tributan directamente su arte, y todos coincidieron en que el motor real de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos es la celebración de la familia, el sacrificio y la empatía. El evento cerró con el deseo compartido de que el público no solo disfrute la acción y la fantasía, sino también la universalidad del amor, la comunidad y el crecimiento personal que resuenan en los 4 Fantásticos, ahora renovados para una nueva era en el MCU.