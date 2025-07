La reacción de Pedro Pascal en Estados Unidos que se volvió viral: “Ese es un postre argentino”

En medio de un segmento de NYT Cooking con sus colegas de Los 4 Fantásticos, Pedro Pascal se refirió a la típica golosina argentina (Video: Youtube)

Pese a que su nombre reluce junto a los grandes de Hollywood, Pedro Pascal nunca deja de lado el vínculo con su sangre y su raíz latinoamericana. Desde el lanzamiento mundial de su última película, Los 4 Fantásticos: primeros pasos, el actor chileno acapara elogios y nuevas audiencias, pero un episodio reciente en las cocinas de Nueva York expuso, una vez más, la calidez y la profundidad de ese lazo familiar y cultural que define cada uno de sus pasos.

Sucedió en el set del segmento NYT Cooking. Allí, Pedro aceptó el desafío junto a sus compañeros de elenco: la consigna era preparar algunas pizzas, pero bastó un descuido lingüístico para que la conversación girara sobre el verdadero “postre típico” de la jornada. Ebon Moss-Bachrach, la revelación de la serie The Bear, intentó describir a Pascal como “ese particular postre chileno”. La confusión fue inmediata. “¿Torta chilena?”, preguntó Pedro, con la curiosidad y el cariño que suele dedicar a toda referencia de su país natal. Pero su colega insistió: no, era un postre con “muchas capas”.

El intercambio despertó risas genuinas, pero el momento de la verdad llegó cuando Pedro preguntó si se refería al alfajor y Moss-Bachrach asintió con gesto afirmativo. “Eso sería un postre típico de Argentina”, exclamó Pascal, lanzando la frase con fingida ofensa y un aire de complicidad que pronto desató carcajadas en el estudio. Ese instante de defensa humorística del alfajor argentino recorrió redes sociales y plataformas de video, ganándole al actor una cuota de afecto aún mayor entre sus seguidores del país.

Pedro y Ebon, compañeros en la película Los 4 Fantásticos: primeros pasos, protagonizaron una desopilante escena culinaria (Jay Maidment/Disney via AP)

El gesto cruzó el Atlántico y multiplicó la empatía del público local. Porque detrás de la broma se esconde un lazo real. Aunque nacido en Chile, Pascal tiene una relación estrecha con Argentina, no solo por la geografía: la presencia permanente de su hermana mayor, Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon Prime Video y productora de peso en el contenido original para Latinoamérica, ha dejado huella en su carrera. Javiera vivió largos años en territorio argentino, está casada con el productor Fernando Gastón y es madre de dos hijos nacidos en el país. Además, fue pieza clave en la histórica producción de Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre que se coló entre las nominadas al Oscar a Mejor Película Internacional.

Mientras las redes multiplicaban la escena de la defensa del alfajor y celebraban cada gesto de Pascal, también resurgía la memoria de una historia familiar marcada por giros bruscos y exilios. La vida de Pedro y los suyos estuvo teñida por el dolor y la resistencia política desde los primeros días. Su madre, Verónica Pascal, psicóloga infantil, y su padre, José Balmaceda Riera, especialista en fertilidad, militaron activamente por el socialismo de Salvador Allende en los años setenta. El lazo con el poder y la tragedia era directo: el primo de Verónica, Andrés Pascal Allende, fue secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario y sobrino del presidente chileno derrocado el 11 de septiembre de 1973.

Pedro junto a su hermana mayor, Javiera

La persecución política obligó a la familia a pedir asilo en la embajada de Venezuela, mientras sus dos pequeños hijos quedaban del otro lado del vidrio: Javiera, de tres años, y José Pedro, el futuro actor, de apenas seis meses. Verónica veía a sus bebés en la vereda de enfrente, en los brazos de la tía. Pedro fue bautizado por sus tíos y abuelos, lejos de sus padres.

La odisea de los Balmaceda Pascal los llevó primero al exilio en Dinamarca en enero de 1976. Escaparon de la marca de la “L” de limitados para circular, que la dictadura ponía en los pasaportes. Los hermanos crecieron entre Copenhagen, los veranos chilenos en Pucón, y la aridez de San Antonio, Texas, donde José consiguió una beca universitaria. Hermandad, exilio, reencuentros. “Mi hermana mayor es el mundo para mí”, confesó Pedro en 2014, año en que el mundo lo conoció como Oberyn Martell en Game of Thrones. Para entonces, Javiera ya había forjado su propio camino: hoy es CEO en América del Sur de los productos originales de Amazon Studios y fue la responsable por parte de la empresa en la producción varios proyectos, entre ellos la serie de la tragedia de Cromañón. Pascal apoyó la película, no solo por la historia sino también por la labor de su hermana. Asistió al estreno en Venecia y multiplicó los elogios desde su cuenta de Instagram.

Verónica Pascal, la madre del actor y quien marcó profundamente su vida

El destino, sin embargo, guardó heridas y silencios. Verónica Pascal no resistió el peso de la distancia y la tragedia, se separó de José y se suicidó el verano del año 2000. Fue entonces cuando Pedro eligió un nuevo comienzo, adoptando el apellido materno y dejando atrás el Balmaceda con el que figuraba en los créditos de Buffy, la cazavampiros.

La escena casual en un set neoyorquino, la defensa enérgica y simpática del alfajor argentino, el abrazo permanente a su historia sudamericana: cada movimiento de Pedro en la cresta de la ola lleva el eco inconfundible de la familia, el exilio, la pasión y la memoria. Una herencia que ningún Oscar ni alfombra roja podrán borrar.