Del humor viral al cine internacional: cómo fue el recorrido de Andy Samberg hasta convertirse en una estrella de la comedia

El comediante estadounidense reveló cómo la innovación, la presión semanal y la colaboración marcaron su carrera (REUTERS)

“Al final de la séptima temporada, sentí que ya no podía seguir”, confesó el actor Andy Samberg, sobre uno de los momentos más intensos y transformadores de su carrera, durante una reciente entrevista en el podcast Conan O’Brien Needs A Friend.

El recorrido del comediante estadounidense se caracterizó por la capacidad de anticiparse a las tendencias digitales, soportar la presión de la producción semanal y colaborar con figuras clave del humor internacional. En la charla con su colega Conan O’Brien, ofreció una visión precisa sobre la evolución del humor y su función como protagonista del cambio.

Una nueva era para la comedia digital

“Fue una ola de prensa, pero no sobre nosotros, sino sobre la llegada del video en streaming”, recordó Samberg al hablar del fenómeno viral posterior a la emisión de “Lazy Sunday”, uno de los cortos digitales producidos junto a The Lonely Island en Saturday Night Live (SNL).

En una entrevista con Conan O´Brien, Samberg destacó el impacto viral de sus cortos en Saturday Night Live y su consolidación en Brooklyn Nine-Nine (Conan O'Brien Needs A Friend)

Reconocido por su habilidad para conectar con nuevas audiencias, el artista relató cómo el grupo que conformó junto a Jorma Taccone y Akiva Schaffer se mudó desde Berkeley (California) a Los Ángeles a comienzos de los años 2000, decidido a buscar oportunidades en la emergente comedia digital. Sobre esto, explicó: “La tecnología y el momento hicieron posible que nuestro trabajo llegara a una audiencia global”.

En ese entonces, internet todavía no ofrecía facilidades de distribución. Sin embargo, la creatividad de The Lonely Island encontró su canal en SNL. Los cortos “Lazy Sunday”, “I’m on a Boat” y “Dick in a Box” no solo se viralizaron, sino que marcaron el inicio de una nueva era para el humor audiovisual.

Según el propio Samberg, se enteró de la existencia de YouTube al día siguiente de la emisión de uno de estos sketches. El video circulaba por la red a una velocidad insólita y O’Brien recordó que fue la primera vez que escuchó la expresión ‘se volvió viral’ aplicada a una escena de comedia.

En los sketchs de "The Lonely Island" junto a Akiva Schaffer y Jorma Taccon, el comediante ascendió a la cima del entretenimiento (The Lonely Island)

Presión, desgaste y creatividad

La exposición masiva y la relevancia no estuvieron exentas de consecuencias. Producir cortos digitales para SNL cada semana supuso una exigencia poco habitual en la televisión de la época. “Los primeros años fueron de puro entusiasmo y creatividad”, recordó el entrevistado.

Aunque también admitió que el ritmo acelerado y el desgaste físico y creativo se intensificaron al pasar las temporadas, sobre todo cuando sus compañeros empezaron a enfocarse en otros proyectos. Con respecto a ello, reflexionó: “Cuando sientes que no puedes más, es cuando descubres si esto te apasiona verdaderamente”.

A pesar de la presión, el comediante valora su experiencia como formativa. La oportunidad de colaborar con figuras como Justin Timberlake fue otro de los regalos que SNL le brindó, permitiéndole sumar talento musical a los sketches más recordados del grupo. “Es una bendición cuando se cruzan personas con la misma curiosidad y sentido del humor”, afirmó.

Para Samberg, cada proyecto artístico representa la oportunidad de seguir disfrutando de un sueño personal hecho realidad (Conan O'Brien Needs A Friend)

Brooklyn Nine-Nine y el arte de la agilidad televisiva

El legado de Samberg tomó nuevo impulso con Brooklyn Nine-Nine, serie en la que trasladó la versatilidad y el control creativo de sus cortos a un formato más tradicional. “Lo que más me enorgullece de Brooklyn es que vuela, realmente avanza sin pausa”, aseguró.

En sus palabras, la edición y la libertad para descartar chistes que no funcionaban ayudaron a moldear la identidad dinámica del programa. Tanto Conan O’Brien como Andy Samberg coincidieron en que la velocidad y precisión en la comedia televisiva son herencia directa de referentes históricos como Monty Python o Mel Brooks.

Durante las primeras temporadas, el equipo producía más de 20 episodios por ciclo, una práctica que permitía que las ideas cobraran vida rápidamente y mantuvieran la frescura del humor. “La dinámica rápida es fundamental en mi estilo”, enfatizó el actor.

El ritmo acelerado y la edición precisa de Brooklyn Nine-Nine reflejan la herencia de la comedia digital, según el protagonista (Brooklyn Nine-Nine)

Salto a la animación y el cine internacional

En la actualidad, el humorista experimenta nuevos formatos con la serie animada Digman, emitida por Comedy Central. Allí interpreta a un arqueólogo estrella en un universo que parodia los clichés del género de aventuras. El proyecto, escrito junto a Neil Campbell, juega con los tópicos del arqueólogo-celebridad, al tiempo que permite explorar la animación desde una mirada humorística.

Al mismo tiempo, Samberg incursiona en el cine internacional con “The Roses”, película dirigida por Jay Roach y escrita por Tony McNamara, donde actúa junto a Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon y Allison Janney. Aunque reconoció que compartir pantalla con actores de ese calibre puede impresionar, destacó que su paso por SNL le enseñó a verlos como colegas y a disfrutar la creación colectiva.

Referentes y visión a futuro

La charla para "Conan O’Brien Needs A Friend" profundizó en la evolución de la comedia y el valor de la colaboración creativa (Instagram @teamcoco)

Durante la entrevista, Samberg también reconoció a Adam Sandler y Jim Carrey como figuras clave en su decisión de dedicarse a la comedia. “Cuando encuentras a otros que comparten esa visión y la canalizan en humor, se siente como un regalo”, expresó.

Por su parte, O’Brien remarcó la capacidad de Samberg para mantener el entusiasmo y la originalidad, incluso bajo presión, y ambos coincidieron en que la diversión y la honestidad son elementos esenciales para el éxito humorístico.

Al cierre del episodio, Andy Samberg mostró una visión optimista tanto de su momento actual como del estado de la comedia. “Cada nuevo proyecto representa la oportunidad de seguir disfrutando de un sueño hecho realidad”, sentenció, dejando en claro su propósito en el entretenimiento.