Es oficial: la serie “And Just Like That” termina con la temporada 3

Michael Patrick King confirmó que And Just Like That no tendrá una cuarta temporada (HBO)

Después de tres temporadas y múltiples reacciones divididas, And Just Like That, la secuela de Sex and the City, llega a su fin.

La noticia fue confirmada este viernes 1 de agosto por Michael Patrick King, creador y showrunner de la serie, a través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del programa. El anuncio marca el cierre definitivo del universo narrativo que comenzó en 1998 con las aventuras de Carrie Bradshaw y sus inseparables amigas en Nueva York.

“Y así como así… la narrativa actual del universo de Sex and the City llega a su fin", escribió King en el comunicado. “Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That, me di cuenta de que este podría ser un excelente lugar para terminar".

Además, King reveló que la temporada final fue extendida de los 10 episodios originales a 12, una decisión tomada junto a Sarah Jessica Parker y los ejecutivos de HBO Max, Casey Bloys y Sarah Aubrey. La intención era dar un cierre digno a una serie que, pese a las críticas, mantuvo a un público fiel.

La temporada 3 fue extendida a 12 episodios para dar un final más completo a la serie (HBO)

En conclusión, el desenlace de la historia será emitido como un especial de dos partes en HBO Max, los días 7 y 14 de agosto.

Respecto a la noticia de última hora, King argumentó que tanto él como Parker como Parker prefirieron esperar para comunicar la cancelación “porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada”, afirmó el productor.

El adiós de Sarah Jessica Parker y el elenco original

Sarah Jessica Parker, protagonista y productora ejecutiva de la serie, se despidió emotivamente de su personaje Carrie Bradshaw, al que ha interpretado por casi tres décadas.

“Carrie Bradshaw ha dominado mi vida profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie. Sé que otros la han amado como yo. Se han frustrado, la han condenado y la han apoyado”, escribió en Instagram. “La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y una compañía perpetua”.

Parker también celebró la experiencia de haber trabajado en esta nueva etapa del universo Sex and the City: “AJLT fue todo alegría, aventura, el mejor tipo de trabajo duro junto al talento extraordinario de 380 personas que incluye a todos los brillantes actores que se unieron a nosotros. Soy mejor por cada día que pasé con ustedes”.

Cynthia Nixon se despide de "And Just Like That" (Instagram)

Kristin Davis (Charlotte York) también se lamentó en redes sociales: “Estoy profundamente triste. Amo a todo nuestro hermoso elenco y equipo. 400 artesanos trabajando tan duro en nuestro programa con profundo amor. Y a nuestros leales fans, los amamos por siempre”.

Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), por su parte, compartió una colección de fotos y videos a modo de homenaje: “No puedo creer que nuestro salvaje y hermoso viaje con And Just Like That esté casi terminado. Ha sido un deleite de principio a fin. Extrañaré trabajar con estas personas cada día, pero sé que siempre seremos parte de la vida del otro”

La serie original Sexo en la ciudad , basada en las columnas de Candace Bushnell, se emitió en HBO entre 1998 y 2004. Fue pionera en retratar de forma abierta la vida amorosa y sexual de mujeres adultas en Nueva York. Ganó siete premios Emmy y ocho Globos de Oro, se convirtió en un indiscutible fenómeno cultural y tuvo dos películas derivadas, estrenadas en 2008 y 2010.

Sex and the City revolucionó la televisión con su retrato de mujeres independientes en Nueva York (HBO)

And Just Like That se lanzó en diciembre de 2021 como una reinvención moderna que abordaba temas actuales como el envejecimiento, la diversidad y los cambios de vida en la mediana edad.

Contó con el regreso de Parker, Davis y Nixon, pero sin la participación activa de Kim Cattrall (Samantha Jones), quien sólo apareció brevemente en un cameo.

La secuela generó debate desde su estreno, tanto por sus giros argumentales —como la muerte de Mr. Big y el regreso de Aidan— como por su tono más solemne. El showrunner defendió la propuesta: “Hicimos algo que era difícil de hacer, que es tomar algo conocido y volverlo nuevo. Para bien o para mal”, dijo King en una entrevista con Variety en 2022.