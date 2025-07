Dragones híbridos y ¿si ogros?: desde septiembre, Burro tomaría la posta en el universo Shrek

Eddie Murphy confirma que la película de Burro tendrá una historia propia con su familia y mucho humor (REUTERS/Mario Anzuoni)

Eddie Murphy anunció el esperado spin-off de Burro, el carismático asno de la franquicia Shrek, lo que reavivó el entusiasmo entre seguidores de la saga. El actor, reconocido por dar voz al personaje en las películas animadas, confirmó que la producción de la nueva cinta, centrada el “animal parlante”, arrancará en septiembre, justo después del estreno de Shrek 5.

Asimismo, hasta el momento no se conoció si habría alguna participación del ogro más famoso del cine (y tampoco de otros), aunque no se descarta la posibilidad de un cameo no anunciado. En tanto, durante una entrevista con ScreenRant reproducida por Far Out, Murphy detalló que el trabajo de doblaje para Shrek 5 continúa en marcha. El actor precisó: “Todavía están trabajando en el doblaje. Seguimos en la cabina y, literalmente, seguimos haciendo Shrek”.

Además, confirmó que la producción del spin-off de Burro comenzará en septiembre, y el estreno se espera dentro de tres años. Murphy expresó: “Empezaremos en septiembre con Burro, vamos a hacer una película, y eso será dentro de tres años”.

Un spin-off con historia propia

El nuevo largometraje sobre Burro seguirá el esquema de El Gato con Botas, quien ya protagonizó su propia historia dentro de la misma franquicia. De acuerdo con Far Out, Murphy adelantó que la película ofrecerá una trama centrada en Burro, su esposa dragón y sus hijos híbridos, mitad dragón y mitad burro. En tanto, la presencia de Shrek, su esposa Fiona y su hija Felicia, aún no fue confirmada. Aunque no se descarta que puede haber algún cameo no anunciado.

DreamWorks inicia en septiembre la producción del spin-off de Burro, el carismático personaje de Shrek (Créditos: Dreamworks/REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese tono, el actor relató: “Burro va a tener su propia película, como El Gato con Botas tuvo la suya. Tendrá su propia historia, con su esposa dragón y sus hijos, que son mitad dragón y mitad burro. Escribieron una historia divertida”.

El tono característico del personaje, basado en el humor, será uno de los ejes de la producción. Aunque Murphy evitó revelar la trama completa, confirmó que el guion ya está finalizado y la historia mantendrá el espíritu cómico propio de Burro.

Avance de Shrek 5 y estrategia de DreamWorks

Mientras avanza la preparación del spin-off, la quinta entrega de Shrek sigue en proceso de producción. Murphy confirmó que el equipo continúa trabajando en la grabación de voces, una fase esencial en el género de animación. Far Out destaca que el estreno de Shrek 5 está previsto para febrero de 2026, lo que refuerza la estrategia de DreamWorks para mantener viva la franquicia a través de nuevas historias y personajes.

Esta continuidad responde al interés sostenido del público y a la capacidad de reinvención de los creadores. La elección de Burro como protagonista de un spin-off refleja una visión orientada a explorar nuevas narrativas en el universo de Shrek.

Información reservada y expectativa creciente

DreamWorks apuesta por expandir el universo de Shrek con nuevas historias y personajes principales

Aunque el anuncio generó gran expectativa, aún no se develaron detalles sobre el título de la película, el elenco completo ni la fecha exacta de su lanzamiento. Far Out informó que, por ahora, los datos públicos se limitan a las declaraciones de Murphy y a la confirmación del inicio de producción en septiembre.

El hermetismo sobre el proyecto elevó el interés de los seguidores, quienes esperan novedades en los próximos meses. La falta de información técnica refuerza la idea de que la cinta está en fases iniciales de desarrollo y preproducción, aunque la presencia confirmada de Murphy y la inspiración en el modelo de El Gato con Botas permiten anticipar una propuesta alineada con el estilo y la calidad de la franquicia.

Eddie Murphy y nuevos proyectos

Mientras se ultimaban los detalles para el spin-off de Burro y Shrek 5, Murphy continúa construyendo su trayectoria en el cine. Far Out destacó su papel protagónico en la comedia de acción The Pickup, producida por Amazon MGM Studios y con un reparto que incluye a Pete Davidson y Keke Palmer.

Eddie Murphy sigue sumando proyectos, como la comedia de acción The Pickup, que se estrenará en 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película debutó en Los Ángeles el 27 de julio y estará disponible en Amazon Prime desde el 6 de agosto de 2025. En The Pickup, Murphy y Davidson interpretan a dos camioneros que caen en una emboscada liderada por el personaje de Palmer, en una historia que combina humor y acción.

Futuro de Burro y expansión de la franquicia

La confirmación del spin-off de Burro, con Murphy al frente, generó expectativas renovadas entre los aficionados a Shrek y a la animación. Con la producción prevista para septiembre y el estreno de Shrek 5 en febrero de 2026, la saga se prepara para una nueva etapa.

Por ahora, los detalles sobre nombre, reparto y fecha de lanzamiento de la película de Burro permanecen bajo reserva, a la espera de futuras actualizaciones por parte del equipo de producción.