Billy Joel recordó cuando se distanció de Elton John luego de que el cantante británico lo llamara “borracho”

Elton John aseguró en una entrevista que Billy Joel necesitaba "rehabilitación de verdad" y lo calificó públicamente como “borracho”, generando malestar y resentimiento (Owen Sweeney/Shutterstock)

Billy Joel rememoró un periodo de distanciamiento con Elton John motivado por declaraciones públicas sobre su consumo de alcohol y la sugerencia de que debía regresar a rehabilitación.

En la segunda parte del documental de HBO Billy Joel: And So It Goes, el músico estadounidense explicó que los comentarios realizados por John en una entrevista de 2011 para Rolling Stone le causaron un daño personal que afectó la relación entre ambos.

Joel contó que el artista británico había afirmado en público que él necesitaba internarse nuevamente, describiendo la situación como “es un borracho”.

“Elton había comentado que pensaba que necesitaba rehabilitación de verdad”, detalló. “Llegó a decir: «Oh, es un borracho». Y eso me dolió mucho. Le dije: «Espera un momento, ¿no me conoces mejor que eso?»”.

En ese sentido, expresó que aquel episodio le resultó doloroso y que se preguntó si John lo conocía realmente.

"Eso me dolió mucho", admitió el artista estadounidense en referencia a su larga amistad con Elton (HBO)

Esa situación, admite, provocó “rencor durante un tiempo” y coincidió con otros eventos difíciles en su vida personal y profesional.

Ambos músicos habían compartido escenarios durante años gracias a la gira Face to Face, que se inició en 1994.

Sin embargo, tras finalizar en 2010 una etapa más de conciertos conjuntos, salieron a la luz las palabras de Elton John en otra entrevista.

Además de atribuir varias cancelaciones de presentaciones a problemas de salud y al alcoholismo, manifestaba su preocupación argumentando que Billy Joel había recurrido a rehabilitaciones que consideraba “ligeras” en comparación con su propia experiencia.

“Me va a odiar por esto, pero cada vez que va a rehabilitación han sido indulgentes... Te quiero, Billy, y esto es amor severo”, dijo el intérprete de “Rocketman” sobre su colega por ese entonces.

El intercambio de declaraciones públicas sobre la rehabilitación marcó una pausa en la cercana relación profesional y personal de los músicos (EFE/JON HRUSA)

Fue más allá en la comparación, explicando que, en sus propias estancias en centros de rehabilitación, tuvo que realizar labores básicas, mientras que Billy Joel disponía de un ambiente más cómodo.

Manifestó además su convicción de que Joel debía tomarse el proceso más en serio, insistiendo en que el público lo admiraba y esperaba más de él.

En respuesta, Billy relató que las declaraciones de Elton John lo dejaron golpeado y marcó esa etapa como un fondo personal en su vida.

El impacto de aquellos comentarios lo llevó a replantearse su carrera, hasta el punto de comunicar a su banda que prefería no continuar en los escenarios.

“Me desilusionó lo que creía que se suponía que significaba todo”, admitió. “Era como si todas las señales me indicaran: Basta. Y escribí esta carta a la banda: «No quiero seguir haciendo esto. Voy a dejarlo»”.

El cantante británico puso en duda la sinceridad de las rehabilitaciones de Joel, lo que terminó por abrir una herida entre dos leyendas de la música (Foto AP/Susan Walsh)

El cantante ya había estado internado en el Betty Ford Center en 2005, impulsado en parte por el ultimátum de su entonces esposa, Katie Lee. Tras ese episodio, optó por alejarse del foco público durante un tiempo.

A pesar de la magnitud de las palabras de John, Joel procuró no permitir que afectaran definitivamente la relación entre ambos.

Declaró públicamente que el aprecio construido a lo largo de los años era más fuerte que cualquier controversia y describió al británico como alguien que se mantenía fiel a su carácter directo.

Con el paso de los años, Billy Joel profundizó sobre su relación con el alcohol. En 2023, declaró a Los Angeles Times que había dejado de beber “hace un par de años”.

“No fue una gran cuestión de Alcohólicos Anónimos. Simplemente llegué a un punto en el que ya era suficiente. No disfrutaba estar completamente ebrio y probablemente me trajo más problemas de los que necesitaba”, sostuvo para el citado medio.

El documental "Billy Joel: And So It Goes" se encuentra disponible en HBO Max desde el 25 de julio y aborda momentos clave de la vida del músico (HBO)

El documental Billy Joel: And So It Goes expone cómo el cantante atravesó ese periodo de crisis y el proceso que lo llevó a reconstituirse personal y profesionalmente.

La película documental se encuentra disponible en HBO Max desde el 25 de julio.